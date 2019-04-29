Квадроцикл РМ800 Duo: цифровое обновление «двустволки»

Всякого рода модернизациями и обновлениями продукта никого не удивить. И когда ведущая российская компания по производству снегоходов и квадроциклов «Русская механика» представила на суд публике свой обновленный 800-кубовый вездеход, эффекта упавшего рядом неразорвавшегося снаряда у меня лично не случилось. Но вот когда узнал, что к доработке модели приложил руку искусственный интеллект, вопросы поползли как червячки после дождя…
Дмитрий Зленко

Есть такие сферы деятельности, где, казалось бы, позиции гения человеческого ума будут непоколебимы. В частности — в создании сложных инженерных систем. Ан нет, и тут человека вытесняет бездушное железо. Если раньше над созданием и модернизацией квадроцикла трудился огромный отдел, то теперь большую часть специалистов заменила компьютерная программа, которая за считанные минуты не только способна проверить работоспособность предложенной человеком идеи, но и тут же обсчитать ее внедрение в денежном эквиваленте. Да-да, я тоже от этого, мягко говоря, обалдел.

Улучшаем проходимость

Подробности чуть позже, а пока чуть подробнее расскажем о нашем четырехколесном герое. Итак, чем же обновленная «восьмисотка» отличается от предшественницы? Всего в конструкцию флагманской модели внесено 18 изменений. Но первое, что бросается в глаза ­– это новый передний кенгурин. Мало того, что он стал значительно толще, что в случае столкновения с «перебегающей» дорогу березкой очень важный аргумент, так еще и изменилась его пространственная геометрия.

Дело в том, что прежний отбойник при езде по глубокой грязи сгребал перед собой, словно снегоуборочный отвал, всю кашу, из-за чего проходимость квадрика немного страдала. Новая же форма со скошенным профилем позволяет вездеходу гораздо увереннее чувствовать себя в грязюке.

Кроме того, на кенгурине, теперь на достаточно высоком расстоянии от земли, расположился клюз лебедки (кто не в курсе — это направляющая для троса), благодаря чему разматывать «лебедя», засадив квадрик по самые бампера, гораздо удобнее.

Владельцы «восмисотых эрэмок» предыдущего поколения сетовали на неудобно расположенную заливную горловину топливного бака. По многочисленным просьбам трудящихся ее перенесли на правое заднее крыло (раньше она имела постоянную «прописку» под сиденьем пассажира).

Смягчая удар

Оказавшись верхом на обновленной модели, сразу же понимаешь, что производитель изменил форму и мягкость седла. Теперь ноги не приходится сильно раздвигать в стороны, что особенно ценно в дальних вояжах, да и в целом пятой точке значительно мягче.

Визуально пластик на РМ800 Duo остался без изменений, однако в его состав теперь добавляется специальная «присадка», благодаря которой он получил, как я это называю, бессмертие. В том смысле, что даже на морозе пластик будет выгибаться наизнанку, но при этом не лопнет.

А еще рыбинский производитель, в пользу повышения качества квадроцикла, сменил некоторых поставщиков деталей и узлов. А что-то и вовсе стал изготавливать собственными силами.

Сильно ли обновленный РМ800 Duo отличается по цене от предыдущей редакции? Нет! Статус самого доступного 800-кубового двухцилиндрового квадроцикла РМ удержал за собой. А теперь о главном. О цифровых технологиях, примененных при модернизации этого квадроцикла.

Оцифрована, околдована…

Главная изюминка в том, что данная модель полностью оцифрована. Нет-нет, это не просто какая-то там 3D-модель, нарисованная в компьютере. Каждый болт, каждая гаечка и трубочка имеют математическое описание свойств. Скажем, хотите вы улучшить систему охлаждения, для чего решили поставить новый увеличенный радиатор и более мощный вентилятор. Вносите свои «хотелки» в компьютер и вскоре получаете ответ, что если поставить такой радиатор, то потребуется установка насоса более высокой производительности и шланги большего диаметра, в противном случае простая замена узлов приведет к перегреву мотора.

Или решили изменить геометрию подвески, для чего опять же внесли в цифровую модель коррективы. Компьютер их обсчитал и выдал резюме, что, мол, при таких углах наклона повышается нагрузка на уши крепления амортизаторов к раме, в результате чего со временем их вырвет.

Кроме того, благодаря компьютерному разуму можно провести полевые испытания машины с внесенными изменениями. Посмотреть, как отработают, например, пружины амортизаторов с новыми свойствами на скорости 60 км/ч при наезде на кочку.

Какое отношения вся эта виртуальная реальность в виде квадроцикла и трассы имеет к реальной жизни? Самое прямое, поскольку эти цифровые расчеты со 100-процентной точностью повторяют характеристики и поведенческие модели реально существующих вездехода и трассы. Что позволяет на новом качественном и скоростном уровне вносить изменения в конструкцию техники.

Более того, благодаря программе можно не только на этапе идеи спрогнозировать возможные конструкторские и инженерные «косяки», но и обсчитать экономический эффект от внедрения новшеств.

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1 мая 2019
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