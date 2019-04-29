Квадроцикл РМ800 Duo: цифровое обновление «двустволки»

Есть такие сферы деятельности, где, казалось бы, позиции гения человеческого ума будут непоколебимы. В частности — в создании сложных инженерных систем. Ан нет, и тут человека вытесняет бездушное железо. Если раньше над созданием и модернизацией квадроцикла трудился огромный отдел, то теперь большую часть специалистов заменила компьютерная программа, которая за считанные минуты не только способна проверить работоспособность предложенной человеком идеи, но и тут же обсчитать ее внедрение в денежном эквиваленте. Да-да, я тоже от этого, мягко говоря, обалдел.

Улучшаем проходимость

Подробности чуть позже, а пока чуть подробнее расскажем о нашем четырехколесном герое. Итак, чем же обновленная «восьмисотка» отличается от предшественницы? Всего в конструкцию флагманской модели внесено 18 изменений. Но первое, что бросается в глаза ­– это новый передний кенгурин. Мало того, что он стал значительно толще, что в случае столкновения с «перебегающей» дорогу березкой очень важный аргумент, так еще и изменилась его пространственная геометрия.

Дело в том, что прежний отбойник при езде по глубокой грязи сгребал перед собой, словно снегоуборочный отвал, всю кашу, из-за чего проходимость квадрика немного страдала. Новая же форма со скошенным профилем позволяет вездеходу гораздо увереннее чувствовать себя в грязюке.