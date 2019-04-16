Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

«Буханка» Трофи создана на базе УАЗ Комби. Двойная цельнометаллическая кабина новой версии вмещает до шести пассажиров и до 400 килограммов груза. Модификация получила защитную окраску кузова, штампованные колесные диски черного цвета и экспедиционную корзину на крыше, укомлпектованную лестницей.

В список опций «Буханки» Трофи входит подогрев передних сидений, раздвижные форточки, новые ручки дверей, а также ключ, общий для зажигания и дверей. Сидения обиты высокопрочным материалом с водоотталкивающей пропиткой.

Кроме того, УАЗ Комби Трофи получил шины BFGoodrich R16 225/75 и мосты «Спайсер» с блокировкой дифференциала. С учетом скидок модификация доступна по цене от 656 910 рублей.