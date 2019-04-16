Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи. Доработанные «вездеходы», призванные форсировать экстремальное бездорожье, отличаются от стандартных вариантов дополнительным оснащением.
Иван Флягин

«Буханка» Трофи создана на базе УАЗ Комби. Двойная цельнометаллическая кабина новой версии вмещает до шести пассажиров и до 400 килограммов груза. Модификация получила защитную окраску кузова, штампованные колесные диски черного цвета и экспедиционную корзину на крыше, укомлпектованную лестницей.

В список опций «Буханки» Трофи входит подогрев передних сидений, раздвижные форточки, новые ручки дверей, а также ключ, общий для зажигания и дверей. Сидения обиты высокопрочным материалом с водоотталкивающей пропиткой.

Кроме того, УАЗ Комби Трофи получил шины BFGoodrich R16 225/75 и мосты «Спайсер» с блокировкой дифференциала. С учетом скидок модификация доступна по цене от 656 910 рублей.

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16 апреля 2019
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