Как блондинка на багги из магазина поехала за кубком мира по ралли-рейдам

Да, за лучшее время абсолютного зачета нынче бьются исключительно портотипы, созданные специально для этой дисциплины. Но вам мы хотим рассказать даже не о них, а о девушках!

Вернее, о Российском женском экипаже: победителю ралли марафона «Шелковый путь» 2017-го и 2018 годов, лидере чемпионата России 2018 года. А на чем побеждали, спросите вы? Тут-то и самое интересное — на багги из магазина!