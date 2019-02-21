Как блондинка на багги из магазина поехала за кубком мира по ралли-рейдам

Автоспорт — занятие дорогое и непростое. Но если душа требует романтики и больших пробегов, то вам в ралли-рейды. В далеких 70-х авантюристы придумали ралли марафон «Париж-Дакар». Тогда это было тяжелое испытание на невероятных машинах, приближенным к определенным стандартным. Сейчас все изменилось. Но вот в какую сторону?
Да, за лучшее время абсолютного зачета нынче бьются исключительно портотипы, созданные специально для этой дисциплины. Но вам мы хотим рассказать даже не о них, а о девушках!
Вернее, о Российском женском экипаже: победителю ралли марафона «Шелковый путь» 2017-го и 2018 годов, лидере чемпионата России 2018 года. А на чем побеждали, спросите вы? Тут-то и самое интересное — на багги из магазина!
Для тех, кто не в курсе, поясним. Есть такой класс Т3. Это так называемые UTV в России не массового производителя. Но в продаже есть BRP Maverick, Polaris RZR, Yamaha YXR. Именно те модели, которые используются в мировых сериях и в чемпионате и кубке России.
К сожалению, заводские каркасы безопасности, сидения не проходят по техническим требованиям FIA и РАФ. Поэтому в славном городе Санкт-Петербург энтузиасты из ARB SPB, в том числе в лице Максима Григорьева, спроектировали пространственную раму с каркасом безопасности по техническим нормативам FIA, навесили туда все заводские узлы и агрегаты, и укомплектовал багги спортивными нужностями.
Кстати, в этом году эта машинка получила официальное одобрение FIA и теперь может выходить на мировой уровень производства каркасов. Но мы ушли от темы.
Управляла этом чудом инженерной мысли хрупкая девушка Мария Опарина. Она прошла засушливые пустыни и проливные дожди черноземья и привела багги к победе в одной из самых престижных гонок в мире — «Шелковом пути»! В этом года Мария стала чемпионом России в классе Т3.
Отдельно нельзя не отметить, что амортизаторы, кинематика подвески, мотор и вариатор багги не подвергались никаким изменениям! Машина из магазина проезжает по 100 00 километров, да простят нас дрифтеры и женоненавистники…