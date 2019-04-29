ГИБДД разрабатывает новый способ лишения «прав»

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров рассказал о планах Госавтоинспекции ужесточить порядки в сфере лишения и выдачи гражданам водительских документов.

В частности, в правительстве страны уже изучают полицейский законопроект, согласно которому любой иностранец с видом на жительство, чтобы получить возможность управлять машиной в России, должен будет выдержать российский экзамен «на права». Аналогичный порядок хотят ввести и для россиян, имеющих водительское удостоверение другого государства.

Сейчас подобный порядок действует лишь в отношении тех обладателей иностранных «прав», кто работает водителем в российской компании. Таким образом, иностранцев, постоянно проживающих в России а также некоторых наших граждан предлагается, фактически лишить ВУ и заставить пройти переэкзаменовку.

Кроме того, по данным «Известий», ГИБДД хочет получить непосредственный доступ к базам данных псих- и наркодиспансеров, чтобы исключить получение водительских прав для граждан, состоящих там на учете. Напомним, что на данный момент психов и наркоманов с уже имеющимися водительскими правами вычисляет прокуратура и по суду лишает их ВУ.