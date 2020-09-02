Байкерам запретили появляться в некоторых районах Москвы

В центре столицы, в районе Патриарших прудов, вводится, фактически, режим платного въезда для ТС определенного типа — для мотоциклов! То есть, попасть сюда они могут. Но за деньги — оплатив потом штраф с камер автоматической фиксации. Это следует из получившего огласку недавнего решения окружной комиссии по безопасности дорожного движения ЦАО Москвы.

Она решила, что движение мототранспорта в этом районе нежелательно. И постановила запретить его движение в ночные часы по улице Спиридоновка, Спиридоньевскому переулку, Большому Патриаршему переулку, Малому Патриаршему переулку, Ермолаевскому переулку, Малой Бронной улице, Малому Козихинскому переулку и установить ИН (искусственные неровности) по адресам: Ермолаевский переулок д. 7 и Малый Патриарший переулок д. 3.

Параллельно на границах этой «байкер-фри» зоны будут расставлены дорожные знаки с информационными табличками 3.5 — «Движение мотоциклов запрещено». Контролировать выполнение их требований будут комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. Их установят дополнительно.

Штраф за проезд под таким знаком составит, судя по всему, 500 рублей — по части 1 статьи 12.16 КоАП (невыполнение требований знаков или разметки). С 50-процентной скидкой за оплату в 20-дневный срок отдать государству придется всего лишь 250 рублей.

Для Москвы установка запрета на проезд мототранспорта дело явно новое. Судя по всему, на такую меру власти ЦАО сподвиглись из-за жалоб жителей Патриарших на шум, который мотобратаны производят своими ТС по ночам.

Именно это место в центре города они облюбовали для своих сборищ. Во многом, из-за наличия тут большого количества питейных и развлекательных заведений.