ГИБДД устраивает облавы на байкеров

Лютовать мотобатовцы начали, как только достопочтенный мэр закрыл город от китайской заразы и ввел электронные пропуска. Буквально на всех въездах в Москву, кроме стандартных машин ДПС, добавились еще и экипажи на мотоциклах. Не нужно путать две вещи: есть просто сотрудники ДПС на двухколесном транспорте, а есть именно мотобатальон. Первые — обычные постовые, передвигающиеся в летнее время на мотоциклах, отслеживающие различные нарушения и тормозящие, в том числе и автомобили. Вторые — «работают» исключительно по мотоциклам. Но в этом сезоне как-то особенно рьяно: то ли получили соответствующие напутствия от начальства, то ли не хватает служивым «палочек».
Увидеть погоню мотобата за байкерами в Москве стало практически нереально. Злостные нарушители прошли так называемый естественный отбор и исчезли сами собой, как класс. Отдельные индивидуумы, конечно, еще встречаются, но в целом все мотоциклисты обзавелись номерами, страховками и категорией «А» в водительских удостоверениях. Да и ездить стали спокойнее и культурнее. Автомобилисты также с пониманием относятся к пробирающимся по пробкам двухколесным, всячески уступая им путь.
Удирать от мотобата — себе дороже, велика вероятность погони с последующим перекрытием дорог. Они ездят, как правило на мощных мотоциклах BMW сразу по 3—4 человека в кортеже, чтобы была возможность зажать и «взять в коробочку». Попадаются разные люди конечно, но в целом общаются культурно и вежливо — инспекторы там все взрослые и с большим стажем в седле. Сначала слегка принюхиваются, затем едва заметно смотрят на задний номер — нет ли скрывающих регистрационный знак устройств и приспособлений. Обязательно спрашивают права с соответствующей категорией, могут задать вопрос и про страховку. Несмотря на участившиеся проверки, конфликты возникают крайне редко.
Правда, сами факты остановки ни за что, ни про что, порой раздражают и обескураживают байкеров — неужели больше заняться нечем? Имея возможность оперативно передвигаться по городу, мотобатальон приносил бы гораздо больше пользы, быстро прибывая и оформляя ДТП. А то ждут несчастные автомобилисты гаишников нередко и по несколько часов…