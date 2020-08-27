ГИБДД устраивает облавы на байкеров

Лютовать мотобатовцы начали, как только достопочтенный мэр закрыл город от китайской заразы и ввел электронные пропуска. Буквально на всех въездах в Москву, кроме стандартных машин ДПС, добавились еще и экипажи на мотоциклах. Не нужно путать две вещи: есть просто сотрудники ДПС на двухколесном транспорте, а есть именно мотобатальон. Первые — обычные постовые, передвигающиеся в летнее время на мотоциклах, отслеживающие различные нарушения и тормозящие, в том числе и автомобили. Вторые — «работают» исключительно по мотоциклам. Но в этом сезоне как-то особенно рьяно: то ли получили соответствующие напутствия от начальства, то ли не хватает служивым «палочек».

Увидеть погоню мотобата за байкерами в Москве стало практически нереально. Злостные нарушители прошли так называемый естественный отбор и исчезли сами собой, как класс. Отдельные индивидуумы, конечно, еще встречаются, но в целом все мотоциклисты обзавелись номерами, страховками и категорией «А» в водительских удостоверениях. Да и ездить стали спокойнее и культурнее. Автомобилисты также с пониманием относятся к пробирающимся по пробкам двухколесным, всячески уступая им путь.