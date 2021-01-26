Чем новый «Валдай Next» удивит и расстроит владельцев иномарок

Скажем честно: разработать современную кабину от идеи до воплощения — это дорого! Очень дорого. Скажем, чтобы сделать водительские модуль для грузовиков Mercedes-Benz Actros, компания Daimler потратила около миллиарда евро. Понятно, что для среднетоннажника аналогичное изделие стоило бы дешевле, но масштаб инвестиций плюс-минус понятен.

При этом ежегодные продажи среднетоннажных бескапотников на рынке России — лишь около 6000 машин, которые, главным образом, обслуживают так называемые магазины шаговой доступности. Следовательно, с точки зрения бизнеса разрабатывать свою кабину под грузовичок формата «Валдая» точно не имеет смысла: вложения никогда не окупятся…