Чем новый «Валдай Next» удивит и расстроит владельцев иномарок

Скажем честно: разработать современную кабину от идеи до воплощения — это дорого! Очень дорого. Скажем, чтобы сделать водительские модуль для грузовиков Mercedes-Benz Actros, компания Daimler потратила около миллиарда евро. Понятно, что для среднетоннажника аналогичное изделие стоило бы дешевле, но масштаб инвестиций плюс-минус понятен.
При этом ежегодные продажи среднетоннажных бескапотников на рынке России — лишь около 6000 машин, которые, главным образом, обслуживают так называемые магазины шаговой доступности. Следовательно, с точки зрения бизнеса разрабатывать свою кабину под грузовичок формата «Валдая» точно не имеет смысла: вложения никогда не окупятся…
Ведь даже откровенно богатая корейская компания Hyundai закупает модули для модели Mighty… у китайского «Фотона». А теперь точно такой же водительский «отсек» получил отечественный «Валдай Next».
В Россию кабина для новой газовской разработки приходит из Китая целиком: сваренная, окрашенная и с установленными деталями интерьера. Сам интерьер — современный и качественный, что мы проверили своими глазами и руками. Вот только опубликовать «живые» фото пока не можем, так как представители автозавода попросили дождаться презентации новинки.
Из интересного подметим удобные широкие ступеньки, большой тачскрин медиасистемы, плюс множество полочек, подстаканников и других «бардачков» — эти мелочи крайне важны, когда большую часть рабочей смены водитель проводит за баранкой. А откинув спинку среднего сиденья, можно получить небольшой обеденный столик.
В общем, вопросов, почему ГАЗ избрал именно этот модуль мы точно не имеем. У многих конкурентов-иномарок внутреннее убранство куда скромнее! Попутно развеем миф, будто китайские грузовики расчитаны сплошь на щуплых карликов. Ничего подобного: здесь будет комфортно троим действительно крупным мужикам.
А что же под кабиной? Интересный гибрид из выносливого газоновского шасси, на котором установлены газелевские мотор и коробка передач. Последняя — о шести ступенях, ее «Группа ГАЗ» разработала и выпускает своими силами. Двигатель — дизельный Cummins объемом 2,8 литра, но специально для «Валдая» ему уменьшили мощность, подняв крутящий момент.
В теории можно заранее предсказать, что городской машине будет достаточно 131 лошадиной силы и 353 Ньютон-метров, но лучше дождаться полноценного тест-драйва. Ведь полная масса грузовика — внушительные 7 тонн при грузоподъемности 3700 кг. Это вам не газелевские 4,6 тонны (сколько весит самая тяжелая версия этой модели). Увезет ли такую махину скромный движок?
Зато другой прогноз сбудется однозначно: механики и водители точно примут «Валдай Next» на ура, поскольку по технике все компоненты — за исключением новой коробки, которая не должна доставить проблем — им хорошо знакомы. А еще эксплуатанты наверняка похвалят цельную раму — она здесь неразрезная даже на самой длинной из трех версии.
Владельцам бизнеса понравится другое: в начальном исполнении газовский бескапотник будет стоит 2 280 000 рублей. Притом вместо «голой» машины клиент получит 125-литровый топливный бак, круиз-контроль, систему стабилизации, индикатор износа колодок и даже кондиционер. Согласитесь, солидный набор даже по меркам легковушек.
Похоже, что гегемония «азиатов» — Hyundai, Isuzu, Hino и Fuso — в России заканчивается. Но сколько из 6-тысячного рынка сможет выжать ГАЗ, пкоа большой вопрос. Да, у него экстравыносиливое шасси, но покупателей может испугать «легковой» мотор. А вот бояться за коррозийную стойкость китайской кабины точно не стоит: «Фотон» давно победил «рыжую бестию».