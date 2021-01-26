Чем новый «Валдай Next» удивит и расстроит владельцев иномарок

Фото производителя.
Когда Горьковский автозавод рассекретил свой «Валдай Next», многие комментарии были резко негативными: дескать, ничего не можем сделать сами, вон двигатель и кабина — китайские. И действительно, кабинный модуль и силовой агрегат имеют «поднебесное» происхождение. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, хорошо это или плохо.

Скажем честно: разработать современную кабину от идеи до воплощения — это дорого! Очень дорого. Скажем, чтобы сделать водительские модуль для грузовиков Mercedes-Benz Actros, компания Daimler потратила около миллиарда евро. Понятно, что для среднетоннажника аналогичное изделие стоило бы дешевле, но масштаб инвестиций плюс-минус понятен.

При этом ежегодные продажи среднетоннажных бескапотников на рынке России — лишь около 6000 машин, которые, главным образом, обслуживают так называемые магазины шаговой доступности. Следовательно, с точки зрения бизнеса разрабатывать свою кабину под грузовичок формата «Валдая» точно не имеет смысла: вложения никогда не окупятся…

Фото производителя.

Ведь даже откровенно богатая корейская компания Hyundai закупает модули для модели Mighty… у китайского «Фотона». А теперь точно такой же водительский «отсек» получил отечественный «Валдай Next».

В Россию кабина для новой газовской разработки приходит из Китая целиком: сваренная, окрашенная и с установленными деталями интерьера. Сам интерьер — современный и качественный, что мы проверили своими глазами и руками. Вот только опубликовать «живые» фото пока не можем, так как представители автозавода попросили дождаться презентации новинки.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Из интересного подметим удобные широкие ступеньки, большой тачскрин медиасистемы, плюс множество полочек, подстаканников и других «бардачков» — эти мелочи крайне важны, когда большую часть рабочей смены водитель проводит за баранкой. А откинув спинку среднего сиденья, можно получить небольшой обеденный столик.

В общем, вопросов, почему ГАЗ избрал именно этот модуль мы точно не имеем. У многих конкурентов-иномарок внутреннее убранство куда скромнее! Попутно развеем миф, будто китайские грузовики расчитаны сплошь на щуплых карликов. Ничего подобного: здесь будет комфортно троим действительно крупным мужикам.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

А что же под кабиной? Интересный гибрид из выносливого газоновского шасси, на котором установлены газелевские мотор и коробка передач. Последняя — о шести ступенях, ее «Группа ГАЗ» разработала и выпускает своими силами. Двигатель — дизельный Cummins объемом 2,8 литра, но специально для «Валдая» ему уменьшили мощность, подняв крутящий момент.

В теории можно заранее предсказать, что городской машине будет достаточно 131 лошадиной силы и 353 Ньютон-метров, но лучше дождаться полноценного тест-драйва. Ведь полная масса грузовика — внушительные 7 тонн при грузоподъемности 3700 кг. Это вам не газелевские 4,6 тонны (сколько весит самая тяжелая версия этой модели). Увезет ли такую махину скромный движок?

Фото производителя.

Зато другой прогноз сбудется однозначно: механики и водители точно примут «Валдай Next» на ура, поскольку по технике все компоненты — за исключением новой коробки, которая не должна доставить проблем — им хорошо знакомы. А еще эксплуатанты наверняка похвалят цельную раму — она здесь неразрезная даже на самой длинной из трех версии.

Владельцам бизнеса понравится другое: в начальном исполнении газовский бескапотник будет стоит 2 280 000 рублей. Притом вместо «голой» машины клиент получит 125-литровый топливный бак, круиз-контроль, систему стабилизации, индикатор износа колодок и даже кондиционер. Согласитесь, солидный набор даже по меркам легковушек.

Похоже, что гегемония «азиатов» — Hyundai, Isuzu, Hino и Fuso — в России заканчивается. Но сколько из 6-тысячного рынка сможет выжать ГАЗ, пкоа большой вопрос. Да, у него экстравыносиливое шасси, но покупателей может испугать «легковой» мотор. А вот бояться за коррозийную стойкость китайской кабины точно не стоит: «Фотон» давно победил «рыжую бестию».

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26 января 2021
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