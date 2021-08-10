Настоящий кроссовер: тест-райд мотоцикла Honda NC750X DM

NC750X демократичен не только ценой, его можно приобрести за 795 000 рублей, но и более скромными габаритами — человек среднего роста свободно достает до земли «полной ступней», что обычно довольно проблематично на более крупных байках данного класса.
«ЭнСишка» вряд ли поразит сверхестесственной красотой дизайна, хотя все острые грани мотоцикла как нельзя приходятся к месту, а установленная опционально дополнительная оптика и защитные дуги только добавляют мотоциклу агрессии. Да и штатная светодиодная оптика светит отлично, надо сказать.
Но особая гордость NC750X — огромное по мотоциклетным меркам багажное отделение, расположенное над двигателем, там где у байков обычно расположен бензобак. В его чрево запросто помещается закрытый шлем типа интеграл и еще масса всяких нужных и полезных мелких вещей. Сам же топливный бак разместился под сиденьем — такое техническое решение становится все популярнее в двухколесном мире, ибо снижает центр тяжести, а следовательно, улучшает управляемость и устойчивость.
За динамику же здесь отвечает 2-цилиндровый 4-тактный двигатель, рабочий объем которого 745 см3, мощность увеличена до 58,6 л. с., а крутящий момент составляет 69 Нм. Цифры могут показаться не очень впечатляющими, однако вкупе с хорошей аэродинамикой и небольшой массой мотоцикла, подобные характеристики обеспечивают ему весьма солидные ходовые характеристики.
Впрочем, высокоскоростные характеристики — вовсе не «конек» NC750X, его основная и истинная стихия — шустрое и задорное перемещение по городу. Для повседневной городской езды этот мотоцикл заточен намного лучше других своих собратьев — в его арсенале довольно длинная база для устойчивости и крайне малая ширина, благодаря которой он может протиснуться практически в любую щель между автомобилями.
Тестовая Honda NC750X оборудована роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями. Почти такая же коробка опционально ставится и на флагманскую модель Gold Wing Tour (пправда, там ступеней 7, а не 6, но ведь и двигатель в два раза больше). 6-ступенчатая коробка в автоматическом режиме немного более задумчива, однако это совершенно не раздражает и к этому быстро привыкаешь.
Да, с непривычки левая часть конечностей туловища ищет рычаг и лапку коробки, но в целом, в городских условиях очень удобно. Особенно, если нужно перемещаться довольно шустро и активно, для чего стоит выбрать электронный режим Sport на дисплее. Тогда DCT начнет переключать передачи гораздо позже, подолгу держа обороты, а в приглушенном звуке выхлопа появятся ярко выраженные басовитые нотки, безошибочно указывающие на серьезность мотоцикла.
Ясное дело, что при желании передачи можно переключать и вручную соответствующими клавишами на левом пульте руля, но лично на мой взгляд коробка DCT сама прекрасно справляется с поставленной задачей. Более того, даже при пилотировании NC750X в спортивном режиме, расход топлива не превысит 4,2 литра на «сотню» против расхода в стандарте в 3,9 литра, что при емкости топливного бака в 14,1 литра вполне позволяет отправляться на «дальняк».
Правда, тут может возникнуть вот какой нюанс: несмотря на относительно классическую вертикальную посадку, пилот на NC750X сидит все же по спортивному, а следовательно часть веса приходится на кисти рук, ибо тело слегка все же наклонено вперед, в сторону движения.
Так что после длительной езды вполне реальны побаливания в плечах и верхней части спины в районе лопаток, да и кисти рук придется периодически разминать. А еще лично у меня иногда затекала левая ступня, ведь при езде на «автомате» она бездействует, но я склонен списывать это на свой рост. Возможно, человек иных габаритов никогда не столкнется с такой проблемой.
Тем не менее, недельный тест-райд Honda NC750X DM показал, что этот мотоцикл превосходно подходит для ежедневной езды по городу, в том числе и в мокрую дождливую погоду — грязь из под колес практически не летит на пилота и на пассажира.
Как и практически любой другой мотоцикл от Honda, «ЭнСи» доброжелателен к пилоту и все делает очень плавно, если не сходить с ума и резко не откручивать гашетку. Да, при определенном желании на него можно навесить кофры (опционально они доступны для заказа) и отправиться покорять необъятные просторы, однако для этих целей существуют другие, более удобные модели. А стихия NC — городской поток в любое время дня и ночи и в любой день недели, ну и короткие вылазки на природу. Очень хороший, мягкий и надежный мотоцикл, такой наверняка придется по вкусу поклонникам класса городских эндуро.