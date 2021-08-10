Настоящий кроссовер: тест-райд мотоцикла Honda NC750X DM

NC750X демократичен не только ценой, его можно приобрести за 795 000 рублей, но и более скромными габаритами — человек среднего роста свободно достает до земли «полной ступней», что обычно довольно проблематично на более крупных байках данного класса.

«ЭнСишка» вряд ли поразит сверхестесственной красотой дизайна, хотя все острые грани мотоцикла как нельзя приходятся к месту, а установленная опционально дополнительная оптика и защитные дуги только добавляют мотоциклу агрессии. Да и штатная светодиодная оптика светит отлично, надо сказать.

Но особая гордость NC750X — огромное по мотоциклетным меркам багажное отделение, расположенное над двигателем, там где у байков обычно расположен бензобак. В его чрево запросто помещается закрытый шлем типа интеграл и еще масса всяких нужных и полезных мелких вещей. Сам же топливный бак разместился под сиденьем — такое техническое решение становится все популярнее в двухколесном мире, ибо снижает центр тяжести, а следовательно, улучшает управляемость и устойчивость.