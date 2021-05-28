Каким мотоциклам по зубам российское бездорожье

Когда мы говорим о поездках по пересеченной местности на мотоцикле, то воображение сразу рисует какой-нибудь кроссовый мотоцикл или питбайк. Но в реальности данные разновидности «двухколески» созданы исключительно для «фанатов», то есть для получения адреналинового удовольствия, простой бытовой практичности в них практически нет.
Далеко не ко всякому эндурику можно приладить бугель для установки заднего кофра. Высокая посадка, когда ноги едва достают до земли, также совершенно не располагает к езде с рюкзаком и удочкой. Да и в целом любой кроссовый мотоцикл провоцирует на «безбашенную» езду, а это значит, что всякий раз себя надо облачать в защитные «доспехи». Кроме того, вылазка на мотоцикле на рыбалку зачастую предполагает езду не только по пересеченке, но и по дорогам общего пользования, что на тех же питбайках попросту противозаконно.
Дорожный покоритель офф-роуда
Bajaj Boxer 150 в этом плане — универсальный солдат. Во-первых, его размеры позволяют запросто разместить двоих взрослых (питбайки созданы исключительно для «всадника» и не предполагают перевозку пассажира). При этом посадка совершенно не высокая и, в отличие от кроссовых мотиков, проявлять чудеса эквилибристики, едва касаясь земли ногами, здесь не придется.
Во-вторых, в стоковой версии Boxer 150 уже есть небольшие дуги безопасности, которые защищают ноги «райдера» при маневрировании между деревьев на пересеченной местности или в случае падения вместе с мотоциклом на бок. Безопасности пассажира конструкторы Bajaj так же уделили самое пристальное внимание. Подножки для ног пассажира здесь представляют из себя не хлипкие складные кронштейны, а полноценные площадки из прочных металлических труб. Чтобы шнурки от обуви или штанина того, кто сидит позади, не попали под приводную цепь, она спрятана в защитный кожух. Да и сама цепь в таком коробе пачкается меньше, а значит её обслуживание требуется не так уж и часто. На заднее колесо мотоцикла, установлен специальный защитный каркас, чтобы свисающие элементы одежды не намотались на него во время движения. В-третьих, индийский 150-«кубовый» мотоцикл оснащен полным комплектом светотехники, зеркалами и продается в России с ПТС. Иными словами он ставится на учет в ГИБДД и на нем совершенно легально можно ездить по дорогам общего пользования.
Есть еще ряд полезных технических моментов. Переднее крыло выполнено из АВС пластика, как и на кроссовых мотоциклах, что предотвращает его повреждение при попадании из-под колёс камней и других предметов. В данном случае на тесте у нас была модель на внедорожной резине, предназначенная для передвижения за городом. Для городской эксплуатации в модельном ряде Bajaj Boxer 150 существует и модификация с дорожной резиной с «низким крылом» для асфальта. На мотоцикле уже установлена площадка для непосредственного крепления какого либо груза или кофра, в который можно сложить всё необходимое в поездке.
КПП нетрадиционной ориентации
Каков же мотоцикл в плане ездовых характеристик? Говоря откровенно, я не ожидал от него такой прыткости. На асфальте он мгновенно выходит на крейсерские 70 км/ч, только успевай переключать скорости 5-ступенчатой коробкой передач. К слову сказать, к КПП «Боксера 150» пришлось привыкать, поскольку она не совсем традиционной ориентации. Классика мотоциклетного жанра: первая вниз, остальные все наверх. На герое нашего рассказа все передачи переключаются вниз.
Сначала это казалось неудобным, особенно когда идешь на высоких оборотах на «третьей», хочешь переключиться на «четвертую», а вместо этого ты втыкаешь «вторую» и мотоцикл начинает тормозить движком. Но день спустя привык к такому алгоритму работы коробки. Оказавшись на легком бездорожье я прочувствовал преимущества такой КПП. Представьте, что вы в безразмерных рыбацких сапогах, в которых попросту не удобно то просовывать мысок под лапку управления «коробкой», то ставить на нее, чтобы перейти на пониженную передачу. На Bajaj Boxer 150, если хочешь ехать быстрее — давишь мыском на переднюю часть «переключалки передач». Нужна «понижайка» — давишь пяткой на заднюю часть.
Автотехнологии для мотоцикла
Bajaj Boxer 150 элементарен в управлении настолько, что может показаться, будто это велосипед. Он вполне легкий и, даже если вы где-то засадите его в грязь, проблем с тем, чтобы вытолкнуть его в одиночку, не возникнет. Мотоцикл очень предсказуем в поворотах, разве что немного надо корректировать манеру управления, когда едешь с пассажиром.
К работе подвески нареканий не возникло никаких. Задний маятник подпирают два амортизатора, со сдвоенными так называемыми коаксиальными пружинами. То есть внутри одной пружины стоит вторая пружина (посмотрите на фото и сразу будет понятно о чем речь). Между прочим, эту технологию первая в мире запатентовала корпорация Bajaj Auto, и такая технология подвески себя зарекомендовала с наилучшей стороны. Ведь, сохраняя малые габариты пружинно-гидравлической стойки, мы добиваемся отменной работы узла при максимальной загрузке транспортного средства. От себя добавлю, что езда с пассажиром по ухабам была комфортной, и амортизаторы ни разу не пробило.
Передняя подвеска оснащена телескопической вилкой с увеличенным ходом, «перья» спрятаны в резиновые кожухи, что предотвращает попадание грязи и пыли на штоки. Подвеска отрабатывает прекрасно, даже при попадании колеса на скорости в яму, руль из рук не вышибает и мотоцикл сохраняет устойчивость.
Приборная панель у мотоцикла очень информативная, на ней отображается не только текущая скорость, но и включённая передача, а имеющийся на приборке USB-порт позволяет прямо в дороге подзарядить смартфон или навигатор.
Тормозная система вполне традиционна и включает в себя передний дисковый тормоз и задний барабанный.
Движок мощностью 12 лошадиных сил вполне эластичный и показывает хороший крутящий момент практически во всем диапазоне оборотов. Уверен, что Bajaj Boxer 150 займет свое достойное место в вашем дачном гараже.