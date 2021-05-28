Каким мотоциклам по зубам российское бездорожье

Есть еще ряд полезных технических моментов. Переднее крыло выполнено из АВС пластика, как и на кроссовых мотоциклах, что предотвращает его повреждение при попадании из-под колёс камней и других предметов. В данном случае на тесте у нас была модель на внедорожной резине, предназначенная для передвижения за городом. Для городской эксплуатации в модельном ряде Bajaj Boxer 150 существует и модификация с дорожной резиной с «низким крылом» для асфальта. На мотоцикле уже установлена площадка для непосредственного крепления какого либо груза или кофра, в который можно сложить всё необходимое в поездке.

КПП нетрадиционной ориентации

Каков же мотоцикл в плане ездовых характеристик? Говоря откровенно, я не ожидал от него такой прыткости. На асфальте он мгновенно выходит на крейсерские 70 км/ч, только успевай переключать скорости 5-ступенчатой коробкой передач. К слову сказать, к КПП «Боксера 150» пришлось привыкать, поскольку она не совсем традиционной ориентации. Классика мотоциклетного жанра: первая вниз, остальные все наверх. На герое нашего рассказа все передачи переключаются вниз.

Сначала это казалось неудобным, особенно когда идешь на высоких оборотах на «третьей», хочешь переключиться на «четвертую», а вместо этого ты втыкаешь «вторую» и мотоцикл начинает тормозить движком. Но день спустя привык к такому алгоритму работы коробки. Оказавшись на легком бездорожье я прочувствовал преимущества такой КПП. Представьте, что вы в безразмерных рыбацких сапогах, в которых попросту не удобно то просовывать мысок под лапку управления «коробкой», то ставить на нее, чтобы перейти на пониженную передачу. На Bajaj Boxer 150, если хочешь ехать быстрее — давишь мыском на переднюю часть «переключалки передач». Нужна «понижайка» — давишь пяткой на заднюю часть.