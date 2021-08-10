Как «Госуслуги» делают жизнь автовладельцев невыносимой

Поначалу «Госуслуги» — многообещающий проект Правительства РФ, реализованный компаниями «Ростелеком» и «Энвижн Груп» — представляли собой простейший сайт-справку. Эдакий веб-сборник из нескольких десятков инструкций по получению тех или иных услуг. Когда заказчики «смекнули», что толку в этом мало, разработчики «выкатили» личные кабинеты пользователей. А это — возможность не только «узнавать», но и «получать».

Сегодня на портале оказывается множество услуг, в том числе и для водителей. В частности — онлайн-оплата штрафов, постановка или снятие транспортного средства с учета, получение «прав» (первичное или замена), оформление разрешений на парковку для лиц с ограниченными возможностями, перевозку тяжеловесных грузов и многое другое.

Конечно, идея собрать массу полезных сервисов на одной платформе и оказывать услуги по упрощенной схеме, требующей всего пару кликов, сама по себе здравая. Только вот реализована она крайне замысловато и, мягко говоря, неразумно. Впрочем, чему удивляться: в нашей стране все ведь всегда так.