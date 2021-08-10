Как «Госуслуги» делают жизнь автовладельцев невыносимой

Поначалу «Госуслуги» — многообещающий проект Правительства РФ, реализованный компаниями «Ростелеком» и «Энвижн Груп» — представляли собой простейший сайт-справку. Эдакий веб-сборник из нескольких десятков инструкций по получению тех или иных услуг. Когда заказчики «смекнули», что толку в этом мало, разработчики «выкатили» личные кабинеты пользователей. А это — возможность не только «узнавать», но и «получать».
Сегодня на портале оказывается множество услуг, в том числе и для водителей. В частности — онлайн-оплата штрафов, постановка или снятие транспортного средства с учета, получение «прав» (первичное или замена), оформление разрешений на парковку для лиц с ограниченными возможностями, перевозку тяжеловесных грузов и многое другое.
Конечно, идея собрать массу полезных сервисов на одной платформе и оказывать услуги по упрощенной схеме, требующей всего пару кликов, сама по себе здравая. Только вот реализована она крайне замысловато и, мягко говоря, неразумно. Впрочем, чему удивляться: в нашей стране все ведь всегда так.
ТЕОРИЯ
Одна из главных проблем «Госуслуг» — настройка учетной записи. Предусмотрено три вида аккаунта: упрощенный (без указания паспортных данных и СНИЛС), стандартный (с ними) и подтвержденный (с проверенными данными в Центрах обслуживания клиентов). Пользователям, имеющим самый высокий статус «учетки», открыт доступ ко всем сервисам. Остальные же довольствуются «обрезанным» функционалом.
А он действительно сильно ограничен. Скажем, без подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» водитель может проверять и оплачивать штрафы ГИБДД, а вот записываться на замену удостоверения — нет. И чтобы воспользоваться этой услугой — сейчас или когда-нибудь потом — ему нужно пройти процедуру проверки аккаунта, которая лишь в теории является простой и понятной.
Существует четыре способа подтверждения «учетки». Посредством интернет-банка («Сбер», «Тинькофф» или «Почта Банк»), с помощью заказного письма по «Почте России», электронной подписи или в одном из Центров обслуживания. Проще всего клиентам трех «особенных» банков. Но если взять тот же «Сбер», то это всего 98 млн. человек (добрая часть из которых — иностранцы). А что делать остальным 70 млн. россиян?
Вряд ли кто-то захочет лишний раз связываться с анекдотичной «Почтой России». Электронная подпись тоже найдется далеко не у каждого. Остается посещение клиентского центра: заходишь на «Госуслуги», находишь на карте ближайший офис, являешься с паспортом и СНИЛС — пять минут, и «учетка» подтверждена. Но не тут-то было. Найти действующий Центр обслуживания и получить услугу — это целый квест, «Клаустрофобия» с ее играми и рядом не стоит.
ПРАКТИКА
Корреспондент портала «АвтоВзгляд», решивший «прокачать» свою «учетку», обратился в ближайшее отделение «Почта Банк», отмеченное на карте «Госуслуг», как клиентский центр. Первый блин комом: милая барышня, пробив паспортные данные по базам, в предоставлении услуги отказала — мол, вы не наш клиент, мы сможем вас «подтвердить», только если приобретете какой-нибудь банковский продукт. В противном случае — вон, МФЦ через дорогу.
МФЦ так МФЦ, но там со мной даже разговаривать не стали. Выслушав проблему, консультант молча протянул бумажечку с адресом и режимом работы районного отделения Пенсионного фонда России. Клиенты, как выяснилось, обслуживаются у них строго по определенным дням (понедельник, вторник и четверг), однако по вопросу подтверждения аккаунта на «Госуслугах» можно обращаться и в среду, и в пятницу. Происходило это все как раз в пятницу.
— Это вам в «Моих документах» сказали, что мы занимаемся «Госуслугами» ежедневно? Ха, передавайте этим умникам пламенный привет, когда пойдете к ним в следующий раз. А к нам возвращайтесь в приемные дни, — услышала я от очень деловой и далеко не самой вежливой «охранницы» в клиентской службе ПФР «Бутырский». Что ж, слово вахтера — закон. Закипаю, но таки закрываю дверь с улицы.
Три безуспешные попытки, укравшие несколько бесценных часов жизни — для первого дня, пожалуй, хватит. Вернувшись домой в расстроенных чувствах, вновь зашла на портал «Госуслуг», чтобы найти другие клиентские центры, где можно было бы поставить точку в этой глупой истории. О, отделения «Альфа-Банк» и «МТС Банк» — там то уж наверняка помогут своему нынешнему/бывшему клиенту без впаривания продуктов (привет «Почта Банку»).
И снова мимо: в «Альфе» меня развернули, сказав, что о такой услуге впервые слышат, а в «МТС» сослались на отсутствие доступа к ЕСИА («Госуслуги» по-умному) у сотрудников. Возникает вопрос к администраторам «Госуслуг»: зачем указывать на карте клиентских офисов точки, которые в действительности таковыми не являются? Для количества? Мол, смотрите, как удобно: наши центры обслуживания буквально на каждом шагу. Ага, на каждом, как же.
Поскольку возвращаться к хамоватым сотрудницам «Бутырского» ПФР мне не хотелось, я обратилась в другой, но и эта попытка не увенчалась успехом. Граждане принимаются в «живом» порядке, а очередь тянется чуть ли не с соседней улицы. В общем, придется сходить туда еще раз — только уже по записи. Кстати, на сайте ПФР сказано, что подтверждение «Госуслуг» производится во все будние дни (привет «бутырской» вахтерше).
И СНОВА ТЕОРИЯ
Уж не знаю, чем закончится моя история с подтверждением «учетки» — и случится ли это когда-нибудь вообще, ведь я проиграла уже 6 «сражений». Честно, если бы не редакционное задание, давно бы плюнула: никаких нервов не хватит бодаться с госучреждениями и их некомпетентными сотрудниками, главная цель которых — эффектно «отфутболить» гражданина и как следует нагрубить ему вслед.
А возвращаясь к «учеткам», то, похоже, проблема носит массовый характер. Судите сами: на «Госуслугах» 130 млн. уникальных пользователей, а аккаунты подтверждены лишь у 76 млн. Причем, справедливости ради, и они испытывают трудности при работе с порталом, ведь сайт регулярно «падает». А прибавить сюда утечки данных (воспомним декабрь 2019-го) и постоянные хакерские атаки… Может, имеет смысл остановиться на упрощенной «учетке»?