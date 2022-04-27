Литровое безумство: тест самого крутого китайского багги ZFORCE 1000 Sport EPS

Дизайн багги не только красив, но и функционален: в частности, ZFORCE практически не имеет свесов ни спереди ни сзади, и колеса, по сути, являются крайними точками габаритов вездехода. Такая конструкция гарантирует феноменальную проходимость, в чем мы убедились лично, штурмуя на «баггушке» лесные овраги.

При этом, не смотря на отсутствие переднего свеса, конструкторы нашли место, куда можно установить мощную электрическую лебедку с тяговым усилием более 1,5 тонн. Кстати, она входит в базовую комплектацию мотовездехода. Впрочем, часто пользоваться ей не придется — во всяком случае, засадить ZFORCE так, чтоб потребовалось «лебедиться», у нас не получилось.

Взрывной характер

Литровый мотор, установленный на ZFORCE 1000 Sport EPS, бензиновый двухцилиндровый с V-образным расположением «горшков». Мощность в 80 «лошадей» он выдает при 7500 об/мин, а пик крутящего момента в 78 Нм приходится на 7000 об/мин. Впрочем, благодаря канадскому вариатору от всемирно известного производителя CVTech, мощность и крутящий момент как бы «размазаны» по всему диапазону работы двигателя, и нехватки прыти или тяги не ощущается даже при ковырянии в грязи на малых оборотах.