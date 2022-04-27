Литровое безумство: тест самого крутого китайского багги ZFORCE 1000 Sport EPS

Придумать какое-либо утилитарное применение на даче для этого китайского багги, безусловно, можно, но оно будет притянуто за уши, потому как ZFORCE 1000 Sport EPS с литровым мотором создан исключительно для получения удовольствия от вождения по пересеченной местности. Причем, эта игрушка способна подарить такое количество и качество эмоций, что по накалу страстей с этим едва ли что сравнится.
Гость из будущего
Дизайн машинки весьма и весьма необычен: она напоминает какой-то инопланетный вездеход из фильмов про далекое будущее. Причем внешность «литрушки» от CFMOTO настолько самобытна, что она не имеет общих черт ни с одним из своих прямых конкурентов.
Дизайн багги не только красив, но и функционален: в частности, ZFORCE практически не имеет свесов ни спереди ни сзади, и колеса, по сути, являются крайними точками габаритов вездехода. Такая конструкция гарантирует феноменальную проходимость, в чем мы убедились лично, штурмуя на «баггушке» лесные овраги.
При этом, не смотря на отсутствие переднего свеса, конструкторы нашли место, куда можно установить мощную электрическую лебедку с тяговым усилием более 1,5 тонн. Кстати, она входит в базовую комплектацию мотовездехода. Впрочем, часто пользоваться ей не придется — во всяком случае, засадить ZFORCE так, чтоб потребовалось «лебедиться», у нас не получилось.
Взрывной характер
Литровый мотор, установленный на ZFORCE 1000 Sport EPS, бензиновый двухцилиндровый с V-образным расположением «горшков». Мощность в 80 «лошадей» он выдает при 7500 об/мин, а пик крутящего момента в 78 Нм приходится на 7000 об/мин. Впрочем, благодаря канадскому вариатору от всемирно известного производителя CVTech, мощность и крутящий момент как бы «размазаны» по всему диапазону работы двигателя, и нехватки прыти или тяги не ощущается даже при ковырянии в грязи на малых оборотах.
Несмотря на то, что мотор нетурбированный, на педаль газа он откликается чрезвычайно бодро и прямо-таки провоцирует как следует «втопить» по пересеченной местности. Замеров, что называется, с приборами мы не делали, но динамика разгона у багги фантастическая — буквально пара-тройка секунд, и редкие деревья будто бы превращаются в сплошной частокол, а на спидометре уже под сотню километров в час! Максимальная же скорость у героя нашего рассказа 120 км/ч.
Покой нам только снится
Сказать по правде, ездить спокойно на такой «зажигалке» просто не возможно. Эта машина создана для того, чтобы получать кайф от выплеска адреналина. Ощутить всю полноту эмоций позволяет не только мощная силовая установка, но и полностью независимая подвеска с сумасшедшими ходами, которая дает ощущение комфорта и безопасности даже на очень приличных скоростях. ZFORCE 1000 Sport EPS оснащен газо-масляными амортизаторами с прогрессивными характеристиками сжатия пружин, а с также возможностью регулировки сжатия и отбоя.
Иными словами, когда вы мчите по перепаханному подмороженному полю в полный газ, чувства, что вот-вот из тебя вытряхнет все потроха и душу нет абсолютно. При этом «тысячник» сохраняет великолепную управляемость и курсовую устойчивость.
Электроусилитель руля, коим в стоковой комплектации оснащен ZFORCE, позволяет без устали крутить «баранку» 650-килограммового багги хоть целый день напролет. Но кроме активной помощи во вращении руля, EPS еще гасит удары от колес. Насколько бы ухабистой ни была просека, на которой мы тестировали ZFORCE 1000 Sport EPS, ни одной кочки, ни одной ямки в руки не передалось.
Скептикам посвящается…
Наверняка найдутся и те, кто скажет, мол, зачем тратить деньги на непонятную игрушку, когда можно все то же самое делать на внедорожном автомобиле, в котором, к тому же, в отличие от багги, тепло, чисто и сухо?! Ну не скажите: не всякий подготовленный джип проедет там, где играючи пролетал над бездорожьем CFMOTO ZFORCE. Ведь он гораздо легче любого автомобиля, ходы подвески такие, что машинам и не снилось, а мотор позволяет в буквальном смысле слова «выстреливать» с места.
Единственное преимущество автомобиля в этом контексте, только одно — чистота и сухость в салоне, потому как в ZFORCE 1000 Sport EPS, несмотря на то, что он оснащен пластиковой крышей и ветровым полустеклом, вы извазюкаетесь до состояния деревенского поросенка. Но ведь и в этом есть свой кайф?
Мотовездеход CFMOTO ZFORCE 1000 Sport EPS, несомненно, станет настоящей жемчужиной в вашем дачном гараже и подарит незабываемые впечатления от поездок. Мощный силовой каркас надежно защищает водителя и пассажира, полный привод и пониженная передача помогут вам не только преодолеть наиболее сложные участки бездорожья, но и позволят, к примеру, отбуксировать к воде прицеп с моторной лодкой или гидроциклом.
Что касается надежности этого аппарата, то о живучести продукции CFMOTO говорит тот факт, что квадроциклы, UTV и SSV этого бренда трудятся в пунктах проката и на турбазах по всей стране. А это говорит об их стабильности, неприхотливости и адекватной стоимости владения.
Выражаем благодарность компании ATVARMOR, официальному дилеру CF MOTO в России, за предоставленную на тест технику.