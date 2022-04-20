Что будет, если залить в мотор масло, не имеющее допуск производителя

На многих канистрах с моторным маслом можно увидеть допуски различных автопроизводителей. Например, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW или Porsche. Конечно же, до последнего времени, все официальные дилеры и сервисы использовали именно такие масла для заливки в двигатели машин перечисленных марок. Но пришли другие времена, водители стали экономить и уже не обращают внимание на «фирму». Что же будет, если пренебречь требованиями и начать использовать смазку, на канистре которой нет фирменных логотипов именитых автокомпаний?
Для начала напомним, что у всех масел есть классификации по API и АСЕА. Последняя появилась 1 января 1996 года, а API разработали в 1969 году. Секрет в том, что автопроизводители никак не могли повлиять на эти классификации. То есть и заработать на этом тоже. Поэтому многие автокомпании ввели собственное одобрение масел. Понятно, что «масленщики» стали стремиться к тому, чтобы марки одобряли именно их продукцию. Ведь без этого смазки просто не покупали, да и официальные дилеры их не использовали.
Дальше — больше. Получить такой допуск оказалось очень непросто, особенно, российским компаниям. Но один путь нашелся. Для этого нужно приобрести уже одобренные западными компаниями пакеты присадок. По этому пути пошли наши гранды — Лукойл и Роснефть.
Сейчас же, в эпоху дефицита и санкций, канистры с логотипами автобрендов постепенно исчезают с прилавков. Что же тогда заливать в мотор? Все просто — классификация масел по API и АСЕА никуда не делась. Вот на нее и надо ориентироваться.
Ведь если судить по характеристикам двигателей, то они у всех автопроизводителей схожи. Пик мощности для атмосферных моторов приходится примерно на 6000 оборотов в минуту. Отличаются лишь сплавы, контактирующие с маслом, да теплонагруженность, на которую лубрикант никак не влияет. Так что смело заливайте «нефирменное» масло. Вреда от этого мотору не будет.