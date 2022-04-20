Что будет, если залить в мотор масло, не имеющее допуск производителя

На многих канистрах с моторным маслом можно увидеть допуски различных автопроизводителей. Например, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW или Porsche. Конечно же, до последнего времени, все официальные дилеры и сервисы использовали именно такие масла для заливки в двигатели машин перечисленных марок. Но пришли другие времена, водители стали экономить и уже не обращают внимание на «фирму». Что же будет, если пренебречь требованиями и начать использовать смазку, на канистре которой нет фирменных логотипов именитых автокомпаний?

Для начала напомним, что у всех масел есть классификации по API и АСЕА. Последняя появилась 1 января 1996 года, а API разработали в 1969 году. Секрет в том, что автопроизводители никак не могли повлиять на эти классификации. То есть и заработать на этом тоже. Поэтому многие автокомпании ввели собственное одобрение масел. Понятно, что «масленщики» стали стремиться к тому, чтобы марки одобряли именно их продукцию. Ведь без этого смазки просто не покупали, да и официальные дилеры их не использовали.