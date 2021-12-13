Выбираем свечи зажигания для популярных моделей мотовездеходов

В частности, чтобы не было проблем с запуском двигателя, стоит более осознанно подойти в том числе к выбору свечей зажигания. Тем более, что на рынке регулярно появляются новые модели свечей, изготовленные по новым и уже проверенным технологиям.
В частности, компания NGK SPARK PLUG, мировой лидер в области систем зажигания, вывела на рынок 3 новых свечи для популярных моделей мотовездеходов. Новинки не имеют аналогов и соответствуют высочайшим стандартам, предъявляемым компанией к продукции, поставляемой на конвейеры производителей мототехники.
Для спортивной модели Teryx KRX 1000 от Kawasaki представлена новая свеча зажигания NGK SILMAR9F9 из линейки Laser Iridium, а для модели Rotax Maverick Turbo 2020 от Can-Am представлена свеча LMAR9AI-8D.
Свеча с артикулом LMAR8GI-8, также из линейки Laser Iridium, разработана специально для четырех моделей (B4M5, B4M2, B4J5 и B4J2) мотовездехода Yamaha Wolverine® RMAX™ 1000 2021 модельного года. Для улучшения характеристик зажигания на центральный электрод таких свечей методом лазерной сварки приваривается устойчивый к износу чип из иридиевого сплава.
Металлический корпус свечей зажигания Laser Iridium имеет гальваническое покрытие, повышающее стойкость к коррозии и прикипанию. Кроме того, свечи этой линейки способствуют повышению топливной экономичности, снижению токсичности отработавших газов и служат дольше.