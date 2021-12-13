Выбираем свечи зажигания для популярных моделей мотовездеходов

В частности, чтобы не было проблем с запуском двигателя, стоит более осознанно подойти в том числе к выбору свечей зажигания. Тем более, что на рынке регулярно появляются новые модели свечей, изготовленные по новым и уже проверенным технологиям.

В частности, компания NGK SPARK PLUG, мировой лидер в области систем зажигания, вывела на рынок 3 новых свечи для популярных моделей мотовездеходов. Новинки не имеют аналогов и соответствуют высочайшим стандартам, предъявляемым компанией к продукции, поставляемой на конвейеры производителей мототехники.

Для спортивной модели Teryx KRX 1000 от Kawasaki представлена новая свеча зажигания NGK SILMAR9F9 из линейки Laser Iridium, а для модели Rotax Maverick Turbo 2020 от Can-Am представлена свеча LMAR9AI-8D.