Выбираем свечи зажигания для популярных моделей мотовездеходов

Многие владельцы квадроциклов и мотовездеходов продолжают их активно использовать в зимнее время. За исключением особо заснеженных участков, есть много потенциальных «трасс» с твердым покрытием, и удовольствие покатушек зимой ничуть не меньшее, чем летом. Правда, приходится более тщательно следить за техникой.
Максим Строкер

В частности, чтобы не было проблем с запуском двигателя, стоит более осознанно подойти в том числе к выбору свечей зажигания. Тем более, что на рынке регулярно появляются новые модели свечей, изготовленные по новым и уже проверенным технологиям.

В частности, компания NGK SPARK PLUG, мировой лидер в области систем зажигания, вывела на рынок 3 новых свечи для популярных моделей мотовездеходов. Новинки не имеют аналогов и соответствуют высочайшим стандартам, предъявляемым компанией к продукции, поставляемой на конвейеры производителей мототехники.

Для спортивной модели Teryx KRX 1000 от Kawasaki представлена новая свеча зажигания NGK SILMAR9F9 из линейки Laser Iridium, а для модели Rotax Maverick Turbo 2020 от Can-Am представлена свеча LMAR9AI-8D.

Свеча с артикулом LMAR8GI-8, также из линейки Laser Iridium, разработана специально для четырех моделей (B4M5, B4M2, B4J5 и B4J2) мотовездехода Yamaha Wolverine® RMAX™ 1000 2021 модельного года. Для улучшения характеристик зажигания на центральный электрод таких свечей методом лазерной сварки приваривается устойчивый к износу чип из иридиевого сплава.

Металлический корпус свечей зажигания Laser Iridium имеет гальваническое покрытие, повышающее стойкость к коррозии и прикипанию. Кроме того, свечи этой линейки способствуют повышению топливной экономичности, снижению токсичности отработавших газов и служат дольше.

двигатель, квадроциклы, мототехника
13 декабря 2021
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