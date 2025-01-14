Слезы байкера: на продажу выставлена уникальная коллекция мотоциклов

Эти мотоциклы пермяк собирал в течение трех десятилетий, аккуратно разместив в большом ангаре. В основном, тут представлена техника времён СССР: от мотовелосипедов до «Уралов». К объявлению прилагается множество фотографий, также имеется и полный список моделей, в котором можно найти множество знакомых названий, в том числе «Ява», «Восход», «Иж», «Урал», «Чезетта» и т.д. Вся техника, как сообщает ресурс 59.ru, находится в превосходном состоянии, а потому новому будущему владельцу придется раскошелиться: за свои мотораритеты нынешний хозяин просит весьма солидные 33 миллиона рублей.

По словам продавца, ему очень жалко расставаться с такой обширной коллекцией, однако в данный момент ему срочно нужны деньги, так что пришлось в буквальном смысле, наступить самому себе на горло. Стоит повторить, что подобного рода предложения очень редки: нечасто можно встретить такое количество байков на рынке, предлагаемых одним лотом. А потому, будущему новоиспеченному хозяину мотопарка можно только позавидовать белой завистью.