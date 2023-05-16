Шоу «Автовыходные»: полный улет под открытым небом

Прошедшие выходные порадовали жителей столичного региона отменной, причем явно не майской, а скорее, июльской погодой, когда уже в полдень столбик термометра перевалил за отметку в +23 градуса. И это при практически полном безветрии.
Понятное дело, такой погодный гешефт во многом поспособствовал высокой посещаемости автофестиваля. Тем более, что посмотреть тут действительно было на что. Ведь сама концепция мероприятия объединила в рамках одного проекта самые различные направления автомобильной культуры и технических видов спорта.
Особенной интригой нынешнего шоу стало место его проведения. Все выставочные площадки, отведенные под него, были организованы под открытым небом в одной из популярных локаций Москвы — на восточном «побережье» Гребного канала. Понятно, что при таком раскладе устроителям действа сам Бог велел организовать и показы водно-спортивной техники. И, надо отдать должное организатором, это удалось сполна. Более того, в рамках фестиваля состоялись показательные заезды гоночных лодок класса «Формула 2», что, безусловно, добавило зрелищности.
А в целом фестиваль «Автовыходные» напомнил когда-то популярное, но уже канувшее в Лету шоу «Автоэкзотика». Как и на нем, здесь среди экспонатов можно было воочию увидеть не только редкие и яркие ретро-автомобили, в том числе военную технику, но и новинки современного автопрома. Кроме того, посетители имели возможность познакомиться с советской и зарубежной классикой автомобилестроения, спорткарами и гоночными авто, а также мотоциклами, внедорожниками и транспортом для автопутешествий.
Присутствовали и оригинальные тюнинговые экземпляры машин, которые неизменно вызывали повышенный интерес посетителей. Чего стоит, например, модернизированная вазовская «девятка», оснащенная двигателем Honda, мощность которого «подняли» аж до 450 л. с. При этом, как утверждал хозяин машины, все эти доработки полностью легализованы.
Впрочем, по части энергетики упомянутый вазовский вариант оказался далеко не самым крутым. Например, поклонники дрифта толпились у спортивного Lexus от известного гонщика Дамира Идиатулина. Всем хотелось посмотреть не только на спорткар, но и на его 7,6-литровый мотор с умопомрачительной мощностью в 755 «лошадей»…
В общем, можно уверенно сказать, что с выбранной концепцией проведения «выходного» автофестиваля его организаторы ничуть не прогадали. Разнообразие экспозиций и выставленной техники было настолько дифференцированным, что не оставило равнодушным даже искушенных поклонников авто- и мото-драйва. А чтобы все это мероприятие не выглядело статичным, его разбавили различными динамичными «вставками». Они были организованы в формате выступлений ведущих журналистов из автомобильных изданий, известных гонщиков, артистов, а также спортивных конкурсов и показательных выступлений вейк-серфингистов.
Не в накладе остались и партнеры этого увлекательного мероприятия, которым представилась прекрасная возможность показать свою продукцию. Так, например, особым спросом среди автовладельцев, демонстрировавших свои машины, пользовалась автокосметика марки Ruseff. В ее ассортименте был представлен целый букет препаратов, позволяющих не только отполировать до блеска кузовное покрытие любого, в том числе ретро-автомобиля, но и быстро навести глянец на его резиновой «обувке».
Как рассказали нам представители бренда, на фестивале в числе наиболее востребованных автокосметических средств от Ruseff оказались такие составы, как пасты для хромированных и лакокрасочных покрытий, аэрозоли для чернения шин, полироли для пластика и кузова, а также средства для ухода за стеклами и кожаной обивкой салона. Эти и другие фирменные продукты компании в настоящее время представлены практически во всех регионах нашей страны.