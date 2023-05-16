Шоу «Автовыходные»: полный улет под открытым небом

Прошедшие выходные порадовали жителей столичного региона отменной, причем явно не майской, а скорее, июльской погодой, когда уже в полдень столбик термометра перевалил за отметку в +23 градуса. И это при практически полном безветрии.

Понятное дело, такой погодный гешефт во многом поспособствовал высокой посещаемости автофестиваля. Тем более, что посмотреть тут действительно было на что. Ведь сама концепция мероприятия объединила в рамках одного проекта самые различные направления автомобильной культуры и технических видов спорта.

Особенной интригой нынешнего шоу стало место его проведения. Все выставочные площадки, отведенные под него, были организованы под открытым небом в одной из популярных локаций Москвы — на восточном «побережье» Гребного канала. Понятно, что при таком раскладе устроителям действа сам Бог велел организовать и показы водно-спортивной техники. И, надо отдать должное организатором, это удалось сполна. Более того, в рамках фестиваля состоялись показательные заезды гоночных лодок класса «Формула 2», что, безусловно, добавило зрелищности.