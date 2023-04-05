Motorsport Expo−2023: электрические болиды, грузовики-спорткары, багги на пневматиках

Сами организаторы позиционируют Motorsport Expo как выставку гоночной индустрии с демонстрацией болидов, спорткаров и иной мототехники, на которых покорители спортивных трасс устанавливали мировые и национальные рекорды.
Однако в реальности все этой действо оказалось еще масштабнее и интереснее. Дело в том, что экспозиции Motorsport Expo включали еще несколько известных в нашей стране проектов. Это, прежде всего, «Мотовесна» — популярный у байкеров смотр мототехники для активного отдыха и путешествий, а также российская ярмарка электротранспорта «ЕДрайв» и выставка индивидуального колесного транспорта «Велокульт».
Парад победителей
Неудивительно, что подобное разнообразие экспозиций и выставленной техники не оставило равнодушным даже искушенных поклонников авто- и мото-драйва. Тем более, что посмотреть тут действительно было на что. Достаточно сказать, что москвичи и гости столицы могли, что называется, воочию лицезреть многих победителей экстремальных гонок «Байкальская миля». В их числе были даже такие «тяжеловесные» экспонаты, как болид от «КАМАЗ-Мастер», а также машины-призеры, выступавшие на Байкале от команды «ГАЗ Рейд Спорт».
Из них особо отметим спортивную "Газель NN' с 200-сильным дизелем, выступавшую в разряде легкого коммерческого транспорта (категория GDM-LCV). Вторая машина — неоднократный призер многих международных гонок, мощный среднетоннажный «Садко NEXT», выставленный в категории LDTV.
Еще один интересный экземпляр от «ГАЗ Рейд Спорт», неизменно привлекавший внимание посетителей — новый «Валдай» бескапотной компоновки. Его спортивная версия, полностью собранная из серийных агрегатов, не раз побеждала в многочисленных заездах по дрэг-рейсингу на Байкале.
Электрокары наступают!
Из числа других знаменитостей «Байкальской мили», замеченных на выставке, стоит выделить электрический спорткар LAV 30/500 «Сарма». Он сконструирован иркутскими инженерами в сотрудничестве с рядом российских промышленных предприятий. На нем испытателям удалось поставить рекорд скорости почти в 140 км/ч при старте с ходу.
Помимо чисто спортивных, можно было увидеть и электрокары для дорог общего пользования, показанные в рамках суб-выставки «ЕДрайв». Так, заметный интерес публики вызвал представительский седан Leapmotor C01 с электромотором мощностью почти в 550 «лошадей». С ним машина разгоняется до сотни за 3,7 с. Впечатляет!
Впрочем, куда большее внимание автовладельцев вызвал другой, более практичный электромобиль — семейный минивэн Roewe iMAX8 EV от китайской SAIC. Интерьер машины оформлен с изыском: тут и кожа, и электроприводы сдвижных дверей, и панорамный люк, и раздельные сиденья заднего ряда, и шикарная «экранизация» панели управления. Оснащен минивэн батареей емкостью 90 кВтч, емкости которой хвататет на 550 км пробега. Максимальная скорость — 180 км/ч.
Бездорожье не помеха
Весьма разносторонними по своему составу оказались в этом сезоне экспозиции, относящиеся к выставке «Мотовесна», где показали и скоростные байки разных калибров, и тихоходные мотороллеры, и снегоходы и даже малую вездеходную технику.
Например, среди новинок данной категории обязательно упомянем изделие архангельских умельцев, создавших колесно-гусеничный вездеход Pomor X6. Такой аппарат с цепным приводом на колеса легко ходит по болотам, полям и лесам, причем в любое время года. Мощность бензинового мотора — от 15 до 20 л. с. в зависимости от комплектации
Неизменным вниманием посетителей пользовался и отечественный колесный вездеход Enwix. Этот суперквадрик, созданный инженерами из Нижнего Новгорода, является аппаратом универсального назначения. Что неудивительно: его с успехом можно использовать и как багги, и как снего-болотоход, и как амфибию, и как трактор, и как UTV, и даже как дом на колесах при выездах на природу. Запас хода квадро-гиганта при грузоподъемности до 1000 кг составляет 500 км, скорость на грунтовом покрытии достигает 80 км/ч. Неплохо!
Полезные прибамбасы
Солидную долю выставочных экспозиций Motorsport Expo−2023 составляли стенды, посвященные авто- и мото-аксессуарам, автоспортивной символике, снаряжению и экипировке, а также различным расходным материалам и сервисной химии.
Традиционно на выставках такого уровня выставляются и производители смазочных материалов, без которых немыслима нормальная эксплуатация любого транспорта, будь то велосипед, скутер, квадрик, машина или мотоцикл. Причем в этом сегменте тоже можно было найти немало любопытных экспонатов.
Так, например, на стенде одного из дилеров российской автохимии мы обнаружили полусинтетические моторные масла Ruseff категории 2Т и 4Т, предназначенные, соответственно, для двух-, а также четырехтактных двигателей газонокосилок. Выяснилось, что присутствие этих образцов на выставке транспортной тематики вполне закономерно, поскольку оба продукта являются универсальными по применимости. Их спецификации позволяют с успехом использовать данные масла во многих скутерах, мотовездеходах или мопедах, оснащенных моторами с воздушным охлаждением.
Так, по отзывам владельцев байков, моторное масло серии 4Т от Ruseff очень неплохо показало себя в работе на некоторых «малокубатурных» моделях Honda. Что, впрочем, неудивительно, так как по своим свойствам этот лубрикант не только не уступает, но зачастую и превосходит отдельные импортные аналоги.
Сами производители отмечают у него такое важное качество, как высокая термостабильность рабочих параметров. Что очень актуально с точки зрения длительной эксплуатации двигателя, особенно в экстремальных климатических условиях нашей страны.