Motorsport Expo−2023: электрические болиды, грузовики-спорткары, багги на пневматиках

Сами организаторы позиционируют Motorsport Expo как выставку гоночной индустрии с демонстрацией болидов, спорткаров и иной мототехники, на которых покорители спортивных трасс устанавливали мировые и национальные рекорды.

Однако в реальности все этой действо оказалось еще масштабнее и интереснее. Дело в том, что экспозиции Motorsport Expo включали еще несколько известных в нашей стране проектов. Это, прежде всего, «Мотовесна» — популярный у байкеров смотр мототехники для активного отдыха и путешествий, а также российская ярмарка электротранспорта «ЕДрайв» и выставка индивидуального колесного транспорта «Велокульт».

Парад победителей

Неудивительно, что подобное разнообразие экспозиций и выставленной техники не оставило равнодушным даже искушенных поклонников авто- и мото-драйва. Тем более, что посмотреть тут действительно было на что. Достаточно сказать, что москвичи и гости столицы могли, что называется, воочию лицезреть многих победителей экстремальных гонок «Байкальская миля». В их числе были даже такие «тяжеловесные» экспонаты, как болид от «КАМАЗ-Мастер», а также машины-призеры, выступавшие на Байкале от команды «ГАЗ Рейд Спорт».