Иран, Китай, Турция: чем расстроила главная шинная выставка России

Нынешний резинотехнический «бизнес-саммит», организованный рядом профильных правительственных структур РФ, вполне можно было признать как выставку китайской шинной индустрии. Настолько отчетливо бросалось в глаза засилье разномастных фирм из Поднебесной и фактически полное отсутствие российских производителей шин.

Понятно, что данный факт не мог не остаться без внимания наших чиновников. Впрочем, как можно было понять со слов представителя Минпромторга РФ, осмотревшего выставку, сложившаяся ситуация вовсе не означает, что шинная отрасль России полностью зависит от дружественных стран с Востока. Просто с началом известных событий этот сектор отечественной экономики находится, скажем так, в стадии серьезного реформирования и реструктуризации.

Китай наращивает присутствие

Что касается производителей «авторезины» из КНР, то для них сложившаяся на нашем рынке ситуация оказалась весьма благоприятной. Дело в том, что в Китае, где производят сотни миллионов покрышек, а число брендов исчисляется десятками, сама отрасль в данный момент тоже испытывает серьезные трудности. В связи с чем освоение новых рынков сбыта, включая российский, по умолчанию входит в планы многих китайских компаний.