Иран, Китай, Турция: чем расстроила главная шинная выставка России

Нынешний резинотехнический «бизнес-саммит», организованный рядом профильных правительственных структур РФ, вполне можно было признать как выставку китайской шинной индустрии. Настолько отчетливо бросалось в глаза засилье разномастных фирм из Поднебесной и фактически полное отсутствие российских производителей шин.
Понятно, что данный факт не мог не остаться без внимания наших чиновников. Впрочем, как можно было понять со слов представителя Минпромторга РФ, осмотревшего выставку, сложившаяся ситуация вовсе не означает, что шинная отрасль России полностью зависит от дружественных стран с Востока. Просто с началом известных событий этот сектор отечественной экономики находится, скажем так, в стадии серьезного реформирования и реструктуризации.
Китай наращивает присутствие
Что касается производителей «авторезины» из КНР, то для них сложившаяся на нашем рынке ситуация оказалась весьма благоприятной. Дело в том, что в Китае, где производят сотни миллионов покрышек, а число брендов исчисляется десятками, сама отрасль в данный момент тоже испытывает серьезные трудности. В связи с чем освоение новых рынков сбыта, включая российский, по умолчанию входит в планы многих китайских компаний.
Все это нашло свое наглядное подтверждение в экспозициях юбилейной выставки. Здесь, наряду с уже знакомыми нашим автомобилистам китайскими шинными фирмами типа Goodride или Rapid, массово выставлялись и малоизвестные бренды вроде Pallyking, Tercelo или Kinforest.
Правда, последний, как выяснилось в разговоре с представителем фирмы-поставщика, на нашем рынке присутствует уже не первый год. Более того, не просто присутствует, но вроде как успешно продвигается. Этому в немалой степени способствует ассортимент продукции, где есть даже покрышки класса UHP для автомобилей премиум-сегмента. Вот так! В общем, тема многообразия, а также качества китайской «обувки» заслуживает отдельной статьи, а пока перейдем к шинам с Ближнего Востока.
Ближний Восток: три + один
Говоря об этом регионе, мы в первую очередь подразумеваем две ближайших к нам соседних страны — Турцию и Иран. Причем последний у нас «выступил» куда более основательно. Если из турецких брендов на выставке мы нашли только один — Waterfall, то иранцы показали продукцию сразу трех марок — Goldstone, Yazd и Razi. Из этой троицы, вероятнее всего, мы ранее могли слышать о Goldstone, ведь, как никак, это ключевой поставщик автомобильной обувки для конвейеров SAIPA и Iran Khodro — двух крупнейших тамошних автопроизводителей.
Относительно поставок в Россию, речь прежде всего идет о летних шинах, в производстве которых, иранцы, что называется, основательно набили руку. Однако уже сейчас у них прорабатывается вопрос о выпуске зимних моделей.
По крайней мере, на выставке об этом уже было открыто заявлено, а посетителям даже демонстрировалась зимняя «липучка» (фото выше). Не исключено, что это будет одна из новых сезонных моделей Goldstone. Что ж, через полгода посмотрим, как это будет реализовано на практике. Но иранские шинники настроены весьма решительно, да и опыта им не занимать, тем более, что при создании авторезины они ориентируются не только на свои, но и на передовые западные технологии.
Горючее из покрышек
Примерно четверть всех экспозиций выставки была посвящена производственным и технологическим направлениям в шинной индустрии. Как раз в этом секторе очень неплохо выступили российские компании, представившие свои решения в области обработки и добычи сырья, переработки, утилизации и обслуживания шин. Так, например, одна из отечественных фирм показала уникальную технологию производства жидкого печного топлива и технического углерода, получаемого путем переработки отработавших шин.
Более того, из старых покрышек можно получать массу другого сырья. Например, компоненты для экологических антикоррозионных покрытий, битумных мастик, и даже ингридиенты для производства востребованных средств автохимии или автокосметики. К слову, соответствующие автокосметические средства для обслуживания автопокрышек также были представлены.
Речь, в частности, идет об оригинальных аэрозольных чернителях шин марки Ruseff. Каждый такой баллончик представляет собой спрей с высоким содержанием особых полимеров, обладающих повышенной проникающей способностью. Препарат рекомендуется применять как для улучшения внешнего вида шин, так и для дополнительной защиты покрышек от воздействия дорожных реагентов и солнечных лучей в жару.
Состав от Ruseff легко проникает в микротрещины протектора и, закупоривая их, образует на поверхности защитную плёнку, уберегающую шину от влаги и ультрафиолета. Кроме того, превентивная обработка покрышек таким аэрозолем перед сезонных хранением поможет защитить их от сухости и растрескивания.