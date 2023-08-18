Мантуров запускает «новые» автозаводы, китайцы — странные модели, а страховщики — судебные тяжбы с водителями: итоги недели

Кажется, скоро воскреснут и другие автосборочные площадки. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что бывший завод Volkswagen в Калуге может перезапуститься уже до конца этого года, а предприятие в Подмосковье, ранее принадлежавшее Mercedes-Benz — в 2024-м. Вот только до сих пор непонятно, какие именно автомобили встанут на конвейер.

Ну, посмотрим. А пока — об остаточной стоимости китайских кроссоверов. Тех, что сегодня продаются в России официально. Опубликованы результаты очередного исследования: аналитики сравнили текущие прайсы подержанных машин, уже отметивших свой третий день рождения, с той ценой, по которой они приобретались автосалоне. И самой выгодной моделью с этой точки зрения стал, как ни странно, Changan CS35 Plus.

А напоследок — новость социальная. Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал рейтинг регионов, где водителям чаще всего приходится судиться со страховыми компаниями из-за отказов в выплатах по ОСАГО. Так, его лидером стала республика Марий Эл. Второе место занял Приморский край, третье — Новосибирская область.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд» здесь.