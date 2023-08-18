Мантуров запускает «новые» автозаводы, китайцы — странные модели, а страховщики — судебные тяжбы с водителями: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Пока бывшие заводы Volkswagen и Mercedes-Benz готовятся к перезапуску, «Автотор» ставит на конвейер новых «китайцев»: на этой неделе стартовало производство еще двух «поднебесных» моделей. Тем временем аналитики исследуют их остаточную стоимость, называя самые выгодные с точки зрения дальнейшей перепродажи кроссоверы из КНР, а страховщики продолжают «футболить» водителей, обращающихся за компенсациями по ОСАГО. Подробнее об этих и других новостях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Но начнем с другого — со своего родного. В Тольятти возобновилось производство фургонов и универсалов LADA Largus. До конца месяца завод планирует выпустить 650 автомобилей, в том числе несколько десятков машинокомплектов для опытной партии электрических e-Largus. А потом сборка модели остановится аж до середины следующего года. Все из-за того, что ее будут переносить — из Тольятти в Ижевск.

Набирает обороты и калининградский завод «Автотор» — на днях там наладили серийное производство пикапов JMC, а также среднеразмерных кроссоверов BAIC X55. Что касается последнего — того, что наверняка вызовет немалый интерес у потенциальных покупателей — то его продажи официально еще не начались, и цены пока неизвестны. А вообще до конца текущего года «Автотор» планирует поставить на конвейер еще семь «Баиков».

Кажется, скоро воскреснут и другие автосборочные площадки. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что бывший завод Volkswagen в Калуге может перезапуститься уже до конца этого года, а предприятие в Подмосковье, ранее принадлежавшее Mercedes-Benz — в 2024-м. Вот только до сих пор непонятно, какие именно автомобили встанут на конвейер.

Ну, посмотрим. А пока — об остаточной стоимости китайских кроссоверов. Тех, что сегодня продаются в России официально. Опубликованы результаты очередного исследования: аналитики сравнили текущие прайсы подержанных машин, уже отметивших свой третий день рождения, с той ценой, по которой они приобретались автосалоне. И самой выгодной моделью с этой точки зрения стал, как ни странно, Changan CS35 Plus.

А напоследок — новость социальная. Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал рейтинг регионов, где водителям чаще всего приходится судиться со страховыми компаниями из-за отказов в выплатах по ОСАГО. Так, его лидером стала республика Марий Эл. Второе место занял Приморский край, третье — Новосибирская область.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд» здесь.

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19 августа 2023
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