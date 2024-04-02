Новый «Гелик», супер «Финик» и «экстралюкс» из Кореи: ужасы Нью-Йоркского автосалона-2024

Открывший свои двери Нью-Йоркский автосалон мгновенно дал понять, что он ни разу не Женевский. Вы не поверите, но он лучше! В отличие от некогда ключевой автомобильной выставки на планете, ставшей китайской экспозицией в Европе, американское мотор-шоу действительно поразило. Да так, что самим янкам пришлось нервно закуривать в сторонке. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Удивительно, но факт: на своей домашней выставке аборигены ничего нового не показали. Совсем ничего! Нет, конечно, на стендах красовались старые Ford, Chevrolet и им подобные «америкосы», но лишь исключительно имиджа ради и бесполезности для. Гостей на локальных штатовских площадках практически не наблюдалось. Да и зачем, если смотреть там, как вы уже поняли, не на что. Чего не сказать про европейцев и азиатов.

И начнем, пожалуй, с обновленного Mercedes-Benz G-класса. Легендарный «квадрат», признаться честно, внешне изменился лишь точечно. «Гриль» заполучил горизонтальные перекладины, иной дизайн достался бамперам. Негусто — скептики уже успели окрестить модель, как ободранный «Гелик».

И правда: выглядит он менее солидно, да и в техническом плане случился дауншифтинг. Отныне вместо могучего V8 жабры капота скрывают три литра рядной «шестерки» с электрическим стартер-генератором, который, к слову, также теперь приставлен и к дизелю, и G63. Впрочем, едет «немец» по-прежнему бескомпромиссно. А для пущего комфорта в салоне появился нового дизайна руль, свежая «голова» с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и ряд умных опций, включая функцию «прозрачный капот» и навигацию с режимом дополненной реальности.

Фото: Infiniti

Японцы выкатили новое поколение флагманского рамного внедорожника Infiniti QX80. Премиальный «здоровяк» остался практически в тех же размерах, но серьезно изменился в дизайне. Спору нет: выглядит «верзила» действительно сочно!

Да и внутри — все более чем. Центральную панель украшают два соединенных воедино дисплея по 14,3 дюйма каждый, а на консоли нашел свое место еще один «тачпад» диагональю 9 дюймов. Мультимедиа умеет ходить в интернет, акустическая система мощностью 1200 ватт — выбивать серу из ушей, а трансмиссия — переключаться клавишей. Плюс ко всему автомобиль способен самостоятельно управляться и совершать парковку. Производительность нового V6 с двумя нагнетателями, сменившего старый атмосферный V8, выросла до 456 сил — недурно.

Фото: Genesis

Корейцы тоже похвалились тяжелым «люксом», явив публике большущий вседорожник Genesis Neolun. Пока, правда, модель представлена лишь в статусе концепта, но ее серийное воплощение уже не за горами. Из особенностей автомобиля — отсутствие центральных стоек и трансформируемый салон, позволяющий поворачивать кресла по ходу и против движения. В арсенале — невероятное количество опций, ромбовидной формы рулевое колесо и огроменный парящий планшет фронтальной панели.

Помимо прочего, Нью-Йоркский автосалон презентовал миру предтечу электрокаров Magma от того же Genesis, новый седан Kia K4, второе поколение компактного кроссовера Nissan Kicks и «зеленый» минивэн Volkswagen ID Buzz GTX. Судя по всему, иностранцы, поголовно «забившие» на Женевский автосалон, решили массово сплясать под американскую дудку. Что ж, каждый сам выбирает для себя, под кем лежать...