Комфорт вне цивилизации: чем удивила выставка «Охота и рыболовство на Руси-2024»

На днях в столичном «Экспоцентре» на Красной Пресне завершилась ежегодная международная выставка «Охота и рыболовство на Руси», в ходе которой прошли показы внедорожной и плавающей авто- и мототехники, а также сопутствующего снаряжения и аксессуаров. Портал «АвтоВзгляд» побывал на этом увлекательном мероприятии и отметил ряд весьма интересных экспонатов.

Любопытно, но факт: судя по количеству экспонентов, приехавших в Москву, а также их активности, сегодня выставочное движение в нашей стране явно полоучает второе дыхание. Достаточно сказать, что под нынешнюю выставку «Охота и рыболовство на Руси» были зарезервированы не только все основные локации крупнейшего второго павильона «Экспоцентра», но и дополнительно выделен еще один зал под ним. Его, к слову, полностью отдали китайским фирмам, давно и весьма активно продвигающим у нас свои товары для рыболовства, охоты и активного отдыха на природе.

ПО ГРЯЗИ, СНЕГУ И ВОДЕ

Что касается транспортной тематики, то она на таких форумах всегда привлекает к себе массу посетителей. Тем более, в нашей стране уже долгие годы фиксируется достаточно стабильный спрос на различный сезонный транспорт. В том числе и на квадроциклы, занявшие солидную часть экспозиций.

Среди этой техники гигантами смотрелись «бигфуты» отечественного производства, этакие вседорожные модели «квадриков», обутые в колеса-пневматики. Так, например, большой интерес вызвала разработка томских инженеров под названием «Рысь-Квадро», которую наверняка по достоинству оценят многие охотники, рыбаки или просто поклонники экстремального бездорожья.

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На этом оригинальном транспортере, рассчитанном на экипаж из четырех человек, установлены мощный 140-сильный бензиновый мотор и раздатка от Toyota, редукторы на основе неубиваемых узлов от отечественного ГАЗ-66, а также автоматическая КП с выбором режимов трансмиссии. Машина оснащена длинноходной подвеской, что позволяет уверенно и комфортно преодолевать буераки и мелкие водные преграды, причем у любое время года.

ВЕЗДЕХОДНЫЕ ЛОДКИ

К слову, коль скоро речь зашла о водной стихии, то транспортную составляющую нынешней «охотничье-рыболовной» выставки нельзя рассматривать в отрыве от разнообразных плавательных средств. А таковых здесь тоже было в избытке. Значительная их часть представлена надувными и пластиковыми лодками различного калибра, а также плотами.

Ряд экспозиций отметился и более технологичными экспонатами, например, отечественными аэролодками различных модификаций. Подобные средства с воздушно-винтовыми движителями, как выяснилось, пользуются неплохим спросом, особенно, если это катер на воздушной подушке.

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Такой вид внедорожного транспорта выгодно отличаются от гидроциклов или обычных моторных лодок своей всесезонностью, автономностью и проходимостью. В частности, наличие воздушной подушки дает ему возможность двигаться и по водной глади, и по ледовому покрытию, и по заснеженному полю.

А при необходимости на нем можно даже выбраться на пологий берег и своим ходом добраться до гаражного бокса или места стоянки, благо, днище у катеров имеет высокопрочное пластиковое «бронирование». При этом, что любопытно, такое водоплавающее средство при полете над снежным настом способно развивать скорость до 100 км/час. И это, надо отметить, при его полной загрузке. Впечатляет!..

ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕХНИКОЙ

Очевидно, что эффективность использования всей этой специфичной водно-воздушной и внедорожной техники во многом зависит от условий ее эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Именно поэтому на охотничьем вернисаже традиционно выставляются не только дистрибьюторы известных оружейных смазок и присадок, но и производители технических жидкостей и лубрикантов для транспорта, а также поставщики разнообразной сервисной химии.

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Осматривая этот раздел, мы нашли несколько интересных продуктов, которые пригодятся как автомобилистам, так и владельцам мототехники. Среди них особого внимания заслуживает две новинки турецкого бренда DVX: смазка для приводных цепей различного назначения, а также оригинальный промывочный состав быстрого действия для систем смазки ДВС.

Последний отличается универсальностью применения и подходит для всех типов современных двигателей, включая дизели. В числе достоинств препарата разработчики отмечают его щадящее воздействие в ходе промывки, а также высокие моющие и антиокислительные свойства, что крайне важно для последующей эксплуатации свежезалитого моторного масла.

АВТОНОМНОЕ ПЛАВАНИЕ

Немало интересных новинок обнаружилось и среди походных аксессуаров и электронных гаджетов. Причем в этом сегменте некоторые фирмы системно подходят к производству своих изделий. Как пример здесь можно привести продукцию марки Berkut. Этот известный российский бренд представил на выставке ряд аксессуаров и компактных приборов, позволяющих быстро создать своего рода экосистему для автономного проживания в походе.

Так, для освещения бивуака у «Беркута» предусмотрены прожектора с малым энергопотреблением, для удобства банных процедур – мини-душевые с автономным электропитанием, а для длительной сохранности продуктов – компрессорные автохолодильники нового поколения.

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Эти походные холодильные агрегаты по-своему уникальны, так как дают возможность не только охлаждать, но и замораживать (аж до -22 С) добытую дичь или рыбу. При этом каждый фирменный морозильник снабжен резервной встроенной батарей, позволяющей ему работать при отключении внешнего питания. Энергетическую основу такой походной экосистемы от Berkut составляют компактные источники электропитания серии Specialist PSL (фото выше), которые для подзарядки дополняются пакетом солнечных батарей.

Подобный тандем дает возможность любителям активного отдыха долгое время находиться в «автономном плавании», не прибегая к помощи извне или к прочим благам цивилизации. Да и зачем это, если аппараты Specialist PSL способны выдавать не только постоянное напряжение 12 В, но и переменное величиной 220 В.

Кстати, ресурс самого энергоблока может достигать 12-15 лет, так как он построен на базе литий-железо-фосфатного аккумулятора. А эти источники питания отличаются не только повышенной безопасностью, но и большим сроком службы.