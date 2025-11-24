Автосалон в Гуанчжоу-2025: почему провал европейцев пойдет на пользу России

В 2025 году автосалон в Гуанчжоу провели в 23-й раз. Азиаты снова, и это стало уже доброй традицией, унизили автокомпании из Европы и США — тем, что выкатили куда более интересные новинки. Хотя Старый Свет еще сопротивляется, пытаясь конкурировать в инновациях с технологическими гигантами из КНР. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» своими глазами увидел, на что теперь способны китайцы, пройдясь по выставочному комплексу площадью 220 тысяч квадратных метров. Причем удивят они в обозримом будущем и россиян, ведь многие экспонаты доберутся до нашей страны в качестве серийных моделей.

Общее впечатление от выставки — тут есть, от чего заплакать. И, например, европейские производители просто рыдают, потому что спрос на их машины в Китае падает, а конкуренция обостряется. Грандов Старого Света поджимают амбициозные местные компании. И тенденцию хорошо видно по посетителям: немецкие спецы от автобизнеса ходят по павильонам с такой тоской в глазах, что их становится жалко. Швабы как никто другой понимают — еще три-пять лет, и уже китайцы начнут учить их, как надо делать автомобили.

Примеры? Пожалуйста! На стенде Audi всего несколько человек, а в павильоне GAC — аншлаг. Китайцы показывают кроссовер Aion i60. Он может быть как электрическим, так и гибридным. Марка Aion зарегистрирована в России, потому нам, прежде всего, интересен гибрид. Под капотом такой версии работает 1,5-литровый двигатель мощностью 101 л.с., конечно же, в режиме генератора. Он подзаряжает батарею емкостью 29 кВт•ч, а она, в свою очередь, питает электромотор отдачей 204 либо 224 л.с. Новинка построена на модульной платформе AEP 3.0. По сути, это тойотовская «тележка», только с другим названием.

Еще одна премьера — Hyptec A800. Чтобы понять, что это за зверь, небольшой урок истории. Помните электрический гиперкар Hyper SSR, который называли китайским Ferrari? В 2024 году Hyper вывели в отдельный бренд — самый престижный в иерархии концерна GAC. А потом его переименовали в Hyptec.

Линейка моделей постепенно расширяется. Теперь есть не только гиперкар, но и кроссоверы. В этот раз представили премиальный седан A800. У пятиметрового флагмана весь софт от Huawei и продвинутый автопилот. Силовая установка — гибрид. Бензиновый мотор 1,5 литра (160 л.с.) напитывает тяговую батарею, а она отдает заряд электромотору на задней оси. Суммарная мощность установки — 340 л.с. И у седана есть все шансы попасть в Россию. У нас премиум любят.

Как рассказали представители компании GAC, в нашей стране все машины будут продавать под материнским брендом. То есть названия превратятся в GAC Aion и GAC Hyptec с аббревиатурами из букв и цифр. Вот и правильно: нечего плодить марки, в которых даже профессионал не всегда разберется.

ЯПОНСКИЙ БОГ — ВСЕ!

Припоминаю, как еще в январе 2020-го Карлос Гон, бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, сказал, что «Ниссан» может обанкротиться. И, кажется, он оказался прав. Сейчас разработкой новых электрокаров для бренда занимается Dongfeng. Дожили! А на выставке японской марки просто не было. Видимо, дела совсем плохи.

На стенде Honda внимание привлекает лишь рестайлинговый Accord. Седан получил обновленную оптику, бамперы и решетку радиатора. Под капотом — 1,5-литровый мотор мощностью 192 л.с. В пару к нему приставлен вариатор. Раньше эта четырехдверка была у нас культовой, так что можно надеяться на «серый» импорт. С другой стороны, по новым правилам расчета утильсбора он подпадет под коммерческую ставку...

А вот Toyota держит нос по ветру. В Китае у нее целых два совместных предприятия с GAC и FAW. В Гуанчжоу работает большой завод, где выпускают гибридные Camry и кроссовер Frontlander. Но главная премьера марки на выставке — RAV4 шестого поколения.

Японский SUV может быть как обычным гибридом, так и подзаряжаемым. В основе обеих версий бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра. Всю электронику удалось сделать столь компактной, что ее разместили под капотом, тем самым увеличив объем багажника. Суммарная отдача моноприводной версии — 181 л.с., полноприводной — 191 л.с. Сзади у варианта 4x4 стоит отдельный электромотор. Информации по обычным силовым агрегатам пока нет, она появится, вероятно, позже.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СПОРТКАРЫ В ТУПИКЕ

Обсуждая тему спорткаров, прослезятся едва ли не все. Ведь жесткие экологические нормы, в которые загоняют автопроизводителей во всем мире, вынуждают последних строить премиальные «гоночные» машины на электротяге. И тут снова впереди китайцы.

Так, BYD привезла в Гуанчжоу гиперкар Yangwang U9. 3019-сильный электромобиль способен разогнаться до 496,22 км/ч! А еще он поставил рекорд круга на Нюрбургринге. Да, звучит красиво, выглядит нарядно, но есть важный нюанс.

Дело в том, что в гоночном режиме на трассе любая подобная «электричка» не протянет и двадцати минут — тупо не хватит заряда батареи. Ведь электрокар по определению тяжелый, и эту тяжесть надо эффективно осаживать, а потом быстро разгонять. От таких нагрузок батарея и страдает.

И тут хочется вспомнить покойного Колина Чепмэна, основателя компании Lotus. Он говорил, что спортивный автомобиль должен быть, прежде всего, легким. Но, похоже, прислушиваться к мудрому автоконструктору никто не собирается, а стоило бы.

ПАДЕНИЕ ЕВРОПЫ

На европейцев уже никто не ориентируется. Взять хотя бы BMW: еще пять лет назад баварцы были законодателями мод, а теперь в центре их стенда — концепт кроссовера, построенного на платформе Neue Klasse. Тот самый, что мы уже неоднократно видели на других автосалонах.

Инновационная «тележка» предполагает полный переход на электрокары, гибриды, продвинутый автопилот. А ведь именно от этого фанатов марки и тошнит, поскольку BMW — автомобиль для водителя. Вот так экологическая повестка рвет ДНК легендарного бренда в клочья.

Единственная более-менее годная премьера баварцев — фейслифтинг BMW X5. Почему «более-менее»? Лет 10 назад такая машина вызвала бы фурор, а сегодня новации приходится искать с лупой. Чуть измененный дизайн бамперов и свежая версия софта BMW iDrive 8.5, построенная на чипе Qualcomm Snapdragon. Вот и все. Позор!

На стенде Audi много лонг-версий седанов, потому что в Китае любят авто с длинной колесной базой. Но ничего принципиально нового тоже нет. Взять, к примеру, Audi A5L в исполнении Qiankun Smart Driving Edition, ориентированном на местный рынок.

Машину называют «All New», хотя из свежего там лишь 13,1-дюймовый проекционный дисплей W-HUD, который выводит навигацию и другую информацию на лобовое стекло, да автопилот, разработанный совместно с Huawei. По-моему, это полный провал марки на автосалоне.

Идем дальше — Mercedes-Benz, столкнувшийся с серьезным падением спроса в Китае. А ведь штутгартцам подсыпали на рану соли и американцы, установившие импортные пошлины. В результате по итогам третьего квартала прибыль компании обвалилась на треть. И, судя по экспозиции, немцы понятия не имеют, как эту проблему решить.

В центре внимания — электрический CLA. В салоне три монитора, которыми управляет фирменная мультимедийная система MB.OS. Что касается силовой установки, то базовый «Мерин» представляет собой заднеприводный седан с одним электромотором на 272 л.с. Запас хода — 792 км. Вариант CLA 350 4Matic получил полный привод и два электродвижка, выдающих в сумме 354 л.с.

Привезли и концепт AMG GT XX. У него три электромотора с табуном в 1340 «лошадей». Максимальная скорость достигает 360 км/ч. Что ж, никого не удивили, ведь китайцы уже могут быстрее, о чем написано выше. В общем, добавьте к названию хоть десять иксов, это не изменит ситуацию. Эконормы и бюрократия добили немецкий автопром.

Помянем и несчастную фирму Porsche. В третьем квартале этого года компания зафиксировала рекордный убыток — почти миллиард евро! Немцы активно развивали стратегию Missin R по переходу на электромобили. Но в сентябре объявили, что отложат выпуск некоторых электрокаров и продолжат строить машины с ДВС и гибриды.

Ребята надорвались. Поэтому, вероятно, и не приехали в Гуанчжоу. Бренд из обоймы концерна Volkswagen — тот, что еще недавно считался машиной по производству денег — тихо сдулся.

МНЕ БЫ В НЕБО

Ну и еще немножко о китайцах — о фантастике, которая стала реальностью. GAC показал свою версию летающего автомобиля Govy AirCab, уже третью по счету. Двухместный беспилотник может пролетать до 30 км. За 25 минут его батарея полностью заряжается. К концу 2026 года компания планирует завершить сертификационные тесты и начать массовое производство. Кстати, на летающую машину уже открыли предзаказы. Между азиатами началась борьба за небо, и эта игра стоит свеч, ведь бизнес низких высот оценивается в триллионы долларов.

...В общем, китайцы рвутся вперед, но и им не надо расслабляться. И помнить о том, что важно не только строить автомобили, но и грамотно их продвигать. Это кажется странным, но сейчас рассказать что-либо о машинах на стендах может не каждый специалист. Один из представителей именитого китайского бренда, отвечая на вопрос о технических характеристиках модели, полез в Интернет и выудил информацию оттуда. С сайта какого-то официального дилера. Но откуда она взялась там и можно ли ей доверять?..