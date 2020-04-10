5 сумасшедших книг про автомобили, которые не дадут соскучиться во время самоизоляции

Перенасытившись свободным временем за внезапные «коронаканикулы» и переделав все дела по дому, многие самоизолировавшиеся не знают, чем еще себя занять в заточении. Что ж, раз саморазвитие в новых для себя реалиях и отраслях — не ваш конек, то рекомендуем отбросить пульт от «зомби-ящика» и направиться в сторону книжных полок. Там есть много чего интересного, что заслуживает вашего внимания. Особенно, если вы автомобилист.

100 автомобилей, изменивших мир

«100 автомобилей, изменивших мир», написанная Павлом Лурье и Романом Назаровым, окунет вас в автомобильный мир, который авторы разбили на несколько тематик: внедорожники, спорткары, автомобили в кино, машины знаменитостей и прочие. Здесь собрана подробная информация о тех транспортных средствах, которые кардинально изменили мировой автопром и историю. И главное: страницы книги наполнены красочными картинками и фотографиями главных героев, о которых рассказывают авторы.