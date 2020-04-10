5 сумасшедших книг про автомобили, которые не дадут соскучиться во время самоизоляции

Перенасытившись свободным временем за внезапные «коронаканикулы» и переделав все дела по дому, многие самоизолировавшиеся не знают, чем еще себя занять в заточении. Что ж, раз саморазвитие в новых для себя реалиях и отраслях — не ваш конек, то рекомендуем отбросить пульт от «зомби-ящика» и направиться в сторону книжных полок. Там есть много чего интересного, что заслуживает вашего внимания. Особенно, если вы автомобилист.
100 автомобилей, изменивших мир
«100 автомобилей, изменивших мир», написанная Павлом Лурье и Романом Назаровым, окунет вас в автомобильный мир, который авторы разбили на несколько тематик: внедорожники, спорткары, автомобили в кино, машины знаменитостей и прочие. Здесь собрана подробная информация о тех транспортных средствах, которые кардинально изменили мировой автопром и историю. И главное: страницы книги наполнены красочными картинками и фотографиями главных героев, о которых рассказывают авторы.
Американские автомобили. Автомобили, прославившие Америку
Если вы интересуетесь автопромом конкретной страны, то рекомендуем вам обратить свое внимание на книгу Крейга Читэма: «Американские автомобили. Автомобили, прославившие Америку». На страницах книги автор повествует о 218 известнейших на весь мир автомобилей, которые были выпущены за последний век в США. Красочные иллюстрации, технические характеристики и детальное описание узлов и агрегатов сулят увлекательное чтиво для любителей техники.
100 культовых автомобилей
Что вы знали о Lamborgini Miura, о мелкосерийном Porsche 959 или Ferrari Dino 246 GT? А между тем, именно эти спортивные автомобили считались культовыми в 60—80-х годах прошлого века. Их моторы развивали свыше 300 л. с., максимальная скорость переваливала далеко за 200 км/ч., а разгон до «сотни» занимал менее пяти секунд. Эти машины считались предметом роскоши тогда и тем более сейчас. Сегодня ценники на них состоят из семизначных чисел, разумеется, в Евро. Книга «100 культовых автомобилей», Коннена Фабриса, повествует о лучших творениях мирового автомобилестроения XX века.
Без тормозов. Мои годы в Top Gear
И, конечно же, обязательна к прочтению книга экс-ведущего автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксона — «Без тормозов. Мои годы в Top Gear». В этой книге есть все: отличный слог, независимая позиция в острых вопросах и, конечно же, тонкий английский юмор — погрузившись в жизнь и мысли популярного ведущего, уверяем, вы не заметите, как закончится ваше заточение. Если же вы прочитаете ее слишком быстро, то у автора есть еще чуднейшее произведение, которое не заставит вас скучать: «Могло быть и хуже…».