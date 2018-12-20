Рекордное количество автовладельцев не смогут встретить 2019 год за границей

Фото avtovzglyad.ru
Кто не сможет пройти пограничный контроль, какие санкции могут стать причиной для отказа открыть заветные «воротца», и как не получить «от ворот поворот» на границе? Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как не попасть на самый эпичный отпускной провал.
Эдуард Раскин

Множество наших соотечественников предпочитают проводить новогодние каникулы вдали от елки и салата оливье: общенациональным январским отпуском в Старом Свете или на берегах Юго-восточной Азии давно уже никого не удивишь. Только вот долгожданная и дорогостоящая поездка может закончиться, толком не начавшись — прямо в стенах родного аэропорта. Это печально и грустно, но далеко не так обидно, как доехать до европейского форпоста на машине и развернуться. Как заранее предугадать и успеть нивелировать проблему? И самое главное, за какие грехи не пустят в отпуск пограничники?

Долги

Чем туже затягивается экономическая петля на шее, тем изобретательнее становится наш человек. Так уж сложилось со времен царей, что набрав долгов, далеко не все стараются их отдать. Более того, берут новые, потому что в любой системе есть слабое место. Однако судебные приставы, особенно в последнее время, не дремлют. Многие тяжбы, которые раньше занимали годы, сегодня решаются очень быстро. Судебное решение — и на границе для должника висит замок. Согласно статье 67 Закона РФ «О временном ограничении на выезд должника из РФ», отдых за рубежом «заказан» тем, кто не платит по кредитам и за услуги ЖКХ, а также набрал штрафов за нарушение ПДД.

Сумма, которая станет порогом для не выпуска, смешная — 30 000 рублей. Отчаянный столичный нарушитель может столько собрать за один день. Учитывая, что российские водители условно делятся не две группы — либо стараются оплачивать штрафы сразу, чтобы получить дисконт, либо не платят за нарушения вообще — огромное число автомобилистов имеют шанс остаться на Новый Год дома.

Алименты

С алиментами шутки плохи — это вам скажет любой, кто знаком или наслышан о сути вопроса. Судебные приставы никогда не пойдут «навстречу», не позволят ни малейшей уступки и строго спросят с неплательщика по первому вопросу. Абсолютное большинство «развернутых у линии» россиян — неплательщики алиментов. В эту же категорию относятся те, кому по решению суда следует возмещать ущерб.

Сумма, которая станет причиной остаться на Новый год и все остальные праздничные даты дома до погашения задолженности, составляет всего 10 000 рублей.

Фото an-zven.ru

А ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ?

Не понос — так золотуха! Если долгов нажить не успели, то причиной срыва долгожданных европейских каникул может стать ваш автомобиль. Разворачивать начнут уже не наши погранцы, а те, кто стоит с другой стороны забора. За отсутствие «грин карты» (европейской страховки ОСАГО ) или просроченной визы/загранпаспорта — сразу «бан». А потом чиновник в камуфляже возьмется за транспортное средство.

Дело в том, что пограничники популярных транзитных стран — Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии — порой излишне ретиво начинают проверять не только документы, но и автомобиль по букве своего закона. Первое, с чего начнут осмотр, это багажник. Алкогольный перегруз и наличие колбас, консервов и прочей снеди в лучшем случае попросят тут же выбросить в контейнер для мусора, в худшем — могут отказать во въезде. Оружие, за вычетом перочинных ножей, тоже может стать причиной для разворота домой.

Отдельный пункт — видеорегистраторы. Разбираться в их функционале никто не будет: покажут на след присоски на лобовом стекле, попросят предъявить и сразу же предложат утилизировать. Делается это просто: прибор кладется в обыкновенное металлическое ведро, а потом его рубят обыкновенной штыковой лопатой. Не согласен? Езжай домой!

АВТО ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

В багажнике пусто, а в сумках — только белье да путеводители? Переходим к техническому состоянию машины. Причиной для отказа во въезде могут стать изношенные или шипованные шины, а также подозрительный выхлоп или трещина на лобовом стекле. Последний пункт настолько популярен, что вокруг погранпереходов прижились целые города автосервисов, которые за считанные минуты поменяют лобовое стекло, каким бы редким автомобилем вы не обладали. Цена вопроса — от 150 долларов.

…А чтобы избежать всех вышеперечисленных бед, достаточно заранее пройти несложную процедуру проверки на сайте ФССП — временное ограничение на выезд может вынести только суд, так что это решение не будет оформлено мгновенно. А вот проверить свой автомобиль перед длительным путешествием — святая обязанность каждого, кто хочет провести праздники с удовольствием. Помните, что даже такая мелочь, как лопнувший шланг системы охлаждения двигателя, обойдется в Европе значительно дороже, чем дома. Особенно, если финские экологи заметят пятно антифриза на дороге.

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20 декабря 2018
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