Рекордное количество автовладельцев не смогут встретить 2019 год за границей

Множество наших соотечественников предпочитают проводить новогодние каникулы вдали от елки и салата оливье: общенациональным январским отпуском в Старом Свете или на берегах Юго-восточной Азии давно уже никого не удивишь. Только вот долгожданная и дорогостоящая поездка может закончиться, толком не начавшись — прямо в стенах родного аэропорта. Это печально и грустно, но далеко не так обидно, как доехать до европейского форпоста на машине и развернуться. Как заранее предугадать и успеть нивелировать проблему? И самое главное, за какие грехи не пустят в отпуск пограничники?

Долги

Чем туже затягивается экономическая петля на шее, тем изобретательнее становится наш человек. Так уж сложилось со времен царей, что набрав долгов, далеко не все стараются их отдать. Более того, берут новые, потому что в любой системе есть слабое место. Однако судебные приставы, особенно в последнее время, не дремлют. Многие тяжбы, которые раньше занимали годы, сегодня решаются очень быстро. Судебное решение — и на границе для должника висит замок. Согласно статье 67 Закона РФ «О временном ограничении на выезд должника из РФ», отдых за рубежом «заказан» тем, кто не платит по кредитам и за услуги ЖКХ, а также набрал штрафов за нарушение ПДД.