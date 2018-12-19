Почему, меняя «права» через МФЦ, водители теряют право управления автомобилем

Услуга по замене «прав» через МФЦ по истечению их срока действия набирает обороты. Все большее число граждан предпочитает не связываться с ГИБДД, а забросить по пути на работу нужные документы в расположенный рядом с домом центр госуслуг, что занимает не более 10—15 минут, чтобы через несколько дней забрать новенькое водительское удостоверение. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», экономия времени — единственный плюс подобной операции. Минусов гораздо больше, при чем все они сильно ударят по кошельку.
Начать с того, что визит в отдел ГАИ пусть и отнимет лишние полтора-два часа, зато благоприятно скажется на семейном бюджете: если в МФЦ необходимо заплатить за замену в/у 2000 рублей, то в гаишнном подразделении — 1400 рублей, если записаться на прием через портал госуслуг. Но главное, что человек в тот же день уйдет из МРЭО с новыми «корочками», а в случае с МФЦ не только будет ждать их 15 (по России) или 9 (для Москвы) дней, но и не сможет все это время управлять автомобилем!
Точнее, сможет, но на свой, так сказать, страх и риск. В МФЦ, выдавая бумаги для заполнения, сразу предупреждают, что при стечении некоторых обстоятельств, остановивший вас в этот промежуток времени инспектор ДПС может посчитать, что вы управляете машиной, не имея права управления транспортным средством — ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. А наказание по этой статье суровое — задержание авто с помещением на спецстоянку и штраф от 5000 до 15 000 рублей.
Дело в том, что сегодня МФЦ не оформляет в/у, выступая в данном случае исключительно в роли «почтового отделения», принимающего у граждан «корреспонденцию» в виде необходимых бумаг и отсылающего ее в Госавтоинспекцию, где, собственно, «права» как «печатали», так и «печатают». И в определенный момент, поясняют сотрудники МФЦ, инспектор удаляет номер старого удостоверения из гаишной базы и вносит в нее данные нового. И с этого момента старое удостоверение в точном соответствии с постановлением Правительства РФ N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» считается недействительным и подлежит аннулированию если выдано новое. Но поскольку человек последнего еще не получил, хотя формально оно и выдано, то по логике чиновников управляет машиной без «прав» со всеми описанными выше последствиями.
Но тогда возникает резонный вопрос — зачем в принципе нужна государственная услуга, после оказания которой ни в чем не повинный автовладелец должен поставить свою «тачку» на прикол или ездить, все время опасаясь, что может и временно лишиться собственной машины, и попасть при этом на большие деньги? Зачем вообще ее предлагать, если взаимодействие между двумя ведомствами (ГБУ МФЦ Москвы и ГУ МВД России по Москве) столь не продумано? Не проще и не честнее ли было сохранить единственный порядок замены в/у — исключительно через ГАИ?
Не понятно и другое. Почему инспектор ДПС, остановивший попавшего на государственный «развод» гражданина, не видит в своем планшете информации о том, что «права»-то у последнего есть, только в результате сложных обменных операций путешествуют в данный момент из ГАИ в МФЦ? А значит его нужно отпускать с Богом, или на крайний случай наказывать 500-рублевым штрафом по ст.12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД». Хотя и эта статья будет сильно притянутой за уши и совершенно необоснованной (если, конечно, не считать обоснованием головотяпство отечественных бюрократов).
…И если уж говорить о головотяпстве, то стоит заметить, что столичные чиновники лукавят даже в мелочах. Так, несмотря на всех их утверждения, что в Москве срок замены «прав» через МФЦ составляет девять календарных дней, в заявлении автора этих строк о предоставлении услуги черным по белому написано — документ будет готов к выдаче через 12 дней.