Почему, меняя «права» через МФЦ, водители теряют право управления автомобилем

Начать с того, что визит в отдел ГАИ пусть и отнимет лишние полтора-два часа, зато благоприятно скажется на семейном бюджете: если в МФЦ необходимо заплатить за замену в/у 2000 рублей, то в гаишнном подразделении — 1400 рублей, если записаться на прием через портал госуслуг. Но главное, что человек в тот же день уйдет из МРЭО с новыми «корочками», а в случае с МФЦ не только будет ждать их 15 (по России) или 9 (для Москвы) дней, но и не сможет все это время управлять автомобилем!

Точнее, сможет, но на свой, так сказать, страх и риск. В МФЦ, выдавая бумаги для заполнения, сразу предупреждают, что при стечении некоторых обстоятельств, остановивший вас в этот промежуток времени инспектор ДПС может посчитать, что вы управляете машиной, не имея права управления транспортным средством — ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. А наказание по этой статье суровое — задержание авто с помещением на спецстоянку и штраф от 5000 до 15 000 рублей.