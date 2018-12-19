Почему, меняя «права» через МФЦ, водители теряют право управления автомобилем

Фото avtovzglyad.ru
Услуга по замене «прав» через МФЦ по истечению их срока действия набирает обороты. Все большее число граждан предпочитает не связываться с ГИБДД, а забросить по пути на работу нужные документы в расположенный рядом с домом центр госуслуг, что занимает не более 10—15 минут, чтобы через несколько дней забрать новенькое водительское удостоверение. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», экономия времени — единственный плюс подобной операции. Минусов гораздо больше, при чем все они сильно ударят по кошельку.
Александр Ростарчук

Начать с того, что визит в отдел ГАИ пусть и отнимет лишние полтора-два часа, зато благоприятно скажется на семейном бюджете: если в МФЦ необходимо заплатить за замену в/у 2000 рублей, то в гаишнном подразделении — 1400 рублей, если записаться на прием через портал госуслуг. Но главное, что человек в тот же день уйдет из МРЭО с новыми «корочками», а в случае с МФЦ не только будет ждать их 15 (по России) или 9 (для Москвы) дней, но и не сможет все это время управлять автомобилем!

Точнее, сможет, но на свой, так сказать, страх и риск. В МФЦ, выдавая бумаги для заполнения, сразу предупреждают, что при стечении некоторых обстоятельств, остановивший вас в этот промежуток времени инспектор ДПС может посчитать, что вы управляете машиной, не имея права управления транспортным средством — ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. А наказание по этой статье суровое — задержание авто с помещением на спецстоянку и штраф от 5000 до 15 000 рублей.

Фото avtovzglyad.ru

Дело в том, что сегодня МФЦ не оформляет в/у, выступая в данном случае исключительно в роли «почтового отделения», принимающего у граждан «корреспонденцию» в виде необходимых бумаг и отсылающего ее в Госавтоинспекцию, где, собственно, «права» как «печатали», так и «печатают». И в определенный момент, поясняют сотрудники МФЦ, инспектор удаляет номер старого удостоверения из гаишной базы и вносит в нее данные нового. И с этого момента старое удостоверение в точном соответствии с постановлением Правительства РФ N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» считается недействительным и подлежит аннулированию если выдано новое. Но поскольку человек последнего еще не получил, хотя формально оно и выдано, то по логике чиновников управляет машиной без «прав» со всеми описанными выше последствиями.

Но тогда возникает резонный вопрос — зачем в принципе нужна государственная услуга, после оказания которой ни в чем не повинный автовладелец должен поставить свою «тачку» на прикол или ездить, все время опасаясь, что может и временно лишиться собственной машины, и попасть при этом на большие деньги? Зачем вообще ее предлагать, если взаимодействие между двумя ведомствами (ГБУ МФЦ Москвы и ГУ МВД России по Москве) столь не продумано? Не проще и не честнее ли было сохранить единственный порядок замены в/у — исключительно через ГАИ?

Не понятно и другое. Почему инспектор ДПС, остановивший попавшего на государственный «развод» гражданина, не видит в своем планшете информации о том, что «права»-то у последнего есть, только в результате сложных обменных операций путешествуют в данный момент из ГАИ в МФЦ? А значит его нужно отпускать с Богом, или на крайний случай наказывать 500-рублевым штрафом по ст.12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД». Хотя и эта статья будет сильно притянутой за уши и совершенно необоснованной (если, конечно, не считать обоснованием головотяпство отечественных бюрократов).

…И если уж говорить о головотяпстве, то стоит заметить, что столичные чиновники лукавят даже в мелочах. Так, несмотря на всех их утверждения, что в Москве срок замены «прав» через МФЦ составляет девять календарных дней, в заявлении автора этих строк о предоставлении услуги черным по белому написано — документ будет готов к выдаче через 12 дней.

автоправо, лишение прав, водительское удостоверение, экзамены в ГАИ, КоАП, ГИБДД
19 декабря 2018
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