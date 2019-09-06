Почему вояж в Европу на авто круче отдыха в Сочи или Крыму

Мир посмотреть и себя показать — легко. А вот не получить ни одного штрафа и сжечь полтонны бензина — не так-то просто. Впрочем, мы подскажем, как сэкономить на поездке в Старый Свет, и получить при этом все 33 удовольствия. Все цифры, тонкости и хитрости — в специальном дайджесте портала «АвтоВзгляд».
Итак, Белоруссия и Польша, Словакия и Словения, весь юг Австрии, томный взгляд на Италию и волны Адриатики со стороны Хорватии. Маршрут, который не популярен в наших краях — мы встретили не больше десятка российских автомобилей — идеально вписывается в концепцию про авантюры и приключения.
Подготовка
Визы и страховки на двух взрослых и один автомобиль обошлись в 27 334 рубля. За эту сумму вы получаете полный комплект документов, необходимых для пересечения европейской границы и получения медицинской и страховой помощи в Старом Свете.
Конечно, надо бы и автомобиль подготовить! Техническое обслуживание было пройдено недавно, но перед столь дальним маршрутом мы дополнительно сделали диагностику в официальном дилерском центре за 5500 рублей. Подкачка колес и мойка включены в стоимость. Диодные фары и фонари Mistsubishi Outlander не требуют запасных ламп, так что этот пункт вычеркиваем.
В багажнике всегда есть насос и трос, а вот спальные мешки и пару походных подушек положим: кроссовер обладает опцией ровного пола при складывании второго ряда сидений, так что в случае необходимости у нас будет шанс заночевать в машине.
Дорога
Нам предстоит проехать 5000 км, что само по себе является серьезным испытанием для шин. Более того, польские пограничники очень любят проинспектировать покрышки на предмет износа, так что «докатать старье» не получится. В этом вопросе лучше перебдеть и переплатить.
В Европе очень строго относятся к различным видеорегистраторам, а радар-детекторы запрещены почти повсеместно. Поэтому привычный уже гаджет мы не только сняли до границы, но и стерли отпечатки от присоски с лобового стекла. Береженого, сами знаете, бережет.
На заправках в Белоруссии и Польше не принимают никакую валюту, кроме местных рублей и злотых соответственно. Поэтому нужно позаботиться о наличии карточки, которая работает по всему миру. Только так можно будет заправить автомобиль без посещения банка. А вот в ресторанчиках и кафе чаще всего берут только наличные, поэтому ехать нужно со всеми возможными вариациями денег.
В Белоруссии и Польше дороге бесплатные, а вот в Словакии, Словении и Австрии придется купить винетки- единоразовую оплату дорожного сбора. Одна неделя возможности бесприпятственно использовать автобаны стоит около 10 евро для каждой страны.
Граница
Проходить белорусско-польскую таможню лучше на посту «Кузница», чтобы как можно скорее выбраться на трассу Белосток-Варшава, откуда уже пойдут дороги во все стороны Старого Света. Время прохождения — от десяти минут до 10 часов.
В Белоруссии есть удобный сервис, который показывает количество машин на каждом посту, а бесплатный WI-FI найдется на каждой заправке. Бутерброды и прочие мясные деликатесы лучше съесть до знакомства с таможенником. Также проверят количество алкоголя и табака, сверят вин-коды на автомобиле. И откроют шлагбаум.
Штрафы
Максимальный порог нештрафуемого нарушения в братской Белоруссии — 9 км. В Польше и Словакии — аналогично. Брать в пример местных «Шумахеров» не стоит, они знают подходы, пароли и явки. А вот наш человек заплатит за вольности огромный по российским меркам штраф. Правила дорожного движения и скоростные ограничения будут написаны на стенде после каждой пересеченной границы.
Внимание к фарам: отвыкайте от передвижения с ДХО и «противотуманками». Такой свет на европейской трассе обойдется в 150 евро. Отдельный пункт — мусор. «Бычок» или огрызок в окошко стоит очень дорого. Примерно как поездка в Турцию на неделю.
Бензин
Самый дешевый бензин был в Польше, нам удалось заправиться за 1,25 евро. Самый дорогой — в Австрии. Там литр АИ-95 обойдется в 1,6 – 1,7 евро. Но и расход топлива значительно снижается. Так в конце поездки по Старому Свету Mitsubishi Outlander показывал чуть более шести литров.
В России цифра на бортовом компьютере ниже девяти литров падать отказывается. Всего за 5000 км ушло 676 литров, то есть средний расход — 7,4 литра на сотню километров. На бензин мы потратили 54 762 рубля.
Жилье
Ночевка в Котовице обошлась в 3500 рублей, и это была самая дешевая гостиница на нашем маршруте. Две ночи в Братиславе стоили 8441 рубль и еще 2100 рублей за парковку, а неделя в Портороже — 56 800. Кемпинг на озере Блед обойдется минимум в 20 евро, а парковка в самом «приозерске» — 1,5 евро в час. Всего — 70 856 рублей.
Mitsubishi Outlander здорово сэкономил нам деньги своим багажником в Австрии: двухместный номер в придорожном мотеле обойдется в 60 евро или 4500 рублей за ночь. Гостиница в Белоруссии — от полутора тысяч за совсем скромную комнату до 5000 рублей за относительную роскошь.
Стол
В Польше и Словакии хороший обед с местными напитками обойдется в 30 евро или 2200 рублей на двоих. Для сравнения — в Австрии столько стоит завтрак в кафе на заправке. Словения тоже не блещет дешевизной: откушать в Портороже или Пиране морских блюд — около 5000 рублей. В Любляне столько же попросят за куда более скромное меню. Всего за 12 дней пути на питание двоих взрослых и весьма требовательных путешественников ушло 46 800 рублей.
Евротур на автомобиле, который прошел без штрафов и приключений, без особой экономии, но и без шопинга обошелся примерно в 230 000 рублей. Примерный расчет показал, что перелеты или аренда автомобиля эту сумму увеличат, дешевле ехать на своем транспорте и платить за огромный перегон Москва — Брест или Москва — Гродно, как в нашем случае. Сумма немалая, но летний отдых в отелях Сочи будет стоить столько же, если не больше.
Однако вряд ли поездка на наш юг, пусть даже в самый роскошный отель с богатой туристической программой принесет столько эмоций и новых знаний, красивых фотографий и ярких воспоминаний, как простой и не самый дальний евротур. После путешествия, выдохнув и смахнув с машины дорожную пыль, остался только один вопрос: так сколько там до Лиссабона?