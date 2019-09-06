Почему вояж в Европу на авто круче отдыха в Сочи или Крыму

Конечно, надо бы и автомобиль подготовить! Техническое обслуживание было пройдено недавно, но перед столь дальним маршрутом мы дополнительно сделали диагностику в официальном дилерском центре за 5500 рублей. Подкачка колес и мойка включены в стоимость. Диодные фары и фонари Mistsubishi Outlander не требуют запасных ламп, так что этот пункт вычеркиваем.

В багажнике всегда есть насос и трос, а вот спальные мешки и пару походных подушек положим: кроссовер обладает опцией ровного пола при складывании второго ряда сидений, так что в случае необходимости у нас будет шанс заночевать в машине.

Дорога

Нам предстоит проехать 5000 км, что само по себе является серьезным испытанием для шин. Более того, польские пограничники очень любят проинспектировать покрышки на предмет износа, так что «докатать старье» не получится. В этом вопросе лучше перебдеть и переплатить.