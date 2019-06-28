Как в Азербайджане полицейские разводят российских автотуристов

Однако прежде, чем посетить солнечный Азербайджан, рекомендуем проверить свой загранпаспорт на предмет отметок о посещении Армении. Увы, но между этими двумя государствами неприязнь из-за спорной территории Нагорного Карабаха настолько сильна, что поводом не пустить российского туриста в страну может служить более ранний визит к соседям. В современном мире это выглядит дикостью, но таковы реалии.

Старт я взял в городе Гянджа. Пожалуй, главной достопримечательностью этого поселения можно назвать Парк имени Гейдара Алиева. Роскошный сад, с огромными пальмами, дивными фонтанами, цветущими едва ли не всеми цветами радуги розами на клумбах. Размах и величие, с которым там все сделано, поистине поражает. Разумеется, в центральной части парка стоит исполинских размеров памятник национальному лидеру, в честь которого и построен этот оазис.