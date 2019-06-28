Как в Азербайджане полицейские разводят российских автотуристов

Не знаю, что должно замкнуть в голове, чтобы отправиться в автомобильное путешествие по Азербайджану? Ну в самом деле: о гастрономических изысках, ради которых стоило бы посетить эту локацию, я не слышал; природные красоты или культурно-историческое наследие, тоже не вспоминаются… А вместе с тем, там много чего любопытного.
Однако прежде, чем посетить солнечный Азербайджан, рекомендуем проверить свой загранпаспорт на предмет отметок о посещении Армении. Увы, но между этими двумя государствами неприязнь из-за спорной территории Нагорного Карабаха настолько сильна, что поводом не пустить российского туриста в страну может служить более ранний визит к соседям. В современном мире это выглядит дикостью, но таковы реалии.
Старт я взял в городе Гянджа. Пожалуй, главной достопримечательностью этого поселения можно назвать Парк имени Гейдара Алиева. Роскошный сад, с огромными пальмами, дивными фонтанами, цветущими едва ли не всеми цветами радуги розами на клумбах. Размах и величие, с которым там все сделано, поистине поражает. Разумеется, в центральной части парка стоит исполинских размеров памятник национальному лидеру, в честь которого и построен этот оазис.
Красное и чёрное
А тем временем около входа в парк нас ждет новый Kodiaq в версии Sportline. Автомобиль ярко-красного цвета однозначно притягивает взгляды. А уж благодаря накладкам a-la спорт на порогах и бамперах, 20-дюймовому литью (в базе, правда, идут 19-дюймовые «тапочки»), этот паркетник и впрямь выглядит как натуральный спорткар. Изюминке облику придает и контрастный окрас некоторых элементов кузова. Так, например, накладки на переднем бампере, радиаторная решётка, корпуса наружных зеркал и окантовка боковых стёкол окрашены в чёрный цвет. Посмотрите на фоторграфии. Круто же смотрится, не правда ли?
Не проехав и пары километров, напарник просит остановиться у придорожной палатки. Помните в Москве в начале-середине 90-хх повсеместно стояли убогие ларьки, сколоченные на скорую руку из ящиков из-под помидоров, фанеры, шифера и мутного стекла, выполняющего роль витрины. Похоже, эти трущобные магазинчики перевезли в Азербайджан. Как и тогда в Москве, в этих ларьках сейчас также можно круглосуточно купить абсолютно всё, как говорится от контрацептивов, до патронов. Причем, что поразило больше всего, в мусульманской стране, где алкоголь — это харам (запрет, говоря по-нашенски), купить водку или коньяк можно в любое время дня и ночи в любом количестве.
Наша спортивная Skoda Kodiaq на дорогах провинциальной части Азербайджана смотрелась футуристично, поскольку увидеть здесь более или менее свежую машину довольно проблематично. Сложилось впечатление, что это место, где доживают свой век «тачки» образца 70—90 годов прошлого столетия. «Копейки», «Шестерки», «Москвичи» и «Волги», древние «Мерсы», «Вольвы» и «БМВ» попадаются на каждом шагу.
В общем, в таком антураже мы себя чувствовали гостями из будущего. Да и посетив местную заправку наш Sportline тоже ощутил себя явно не в своей эпохе — на панели приборов после заливки «керосина» загорелся значок «Чек Инжин». Турбомотору, объемом 2 литра, горючка местного разлива однозначно пришлось не по вкусу. Да и тамошние водители признают, что качество топлива, в особенности дизельного, оставляет желать лучшего.
Парадоксально, когда нефтедобывающая страна не в состоянии освоить технологии по качественной переработке «черного золота». Что по цене? Литр «солярки» стоит 0,60 манат (это 24 российских рубля), а за Аи-92 просят 0,90 манат (то есть 36 «деревянных»). Встретить на заправках бензин Аи-95 — большущая редкость. И заплатить за литр этого эксклюзива придется 1,60 манат, то бишь… 64 рубля. И, повторюсь, хоть это будет бензин 95-ой марки, его качество едва ли устроит мотор современного авто.
Хотя, замечу, что оранжевая индикация на щитке «Кодиака» — это единственное неудобство, вызванное бензином, потому как «чиханий», «потраиваний» и «потери мощности» замечено не было. Машина отлично реагировала на педаль газа и провоцировала выкрикнуть уверенное «Нооо!» табуну из 180 «лошадей».
Впрочем, полихачить на дорогах Азербайджана особо не получится, поскольку буквально через каждые 3—4 километра установлены камеры фиксации нарушений. И, в отличии от России, где к знаку ограничения скорости мы все смело прибавляем «+20», в южной стране могут закрыть глаза на превышение лимита лишь до 5 км/ч. Причем штрафы за проступки гуманными не назвать.
Судите сами: пересечение сплошной линии разметки (речь идет не о выезде на встречку, а о перестроении в соседний ряд, допустим, перед перекрестком), обойдется в сумму от 40 до 60 манат, что в пересчете на отечественную валюту от 1600 до 2400 рублей. Превышение же скорости на 20 км/ч сулит потерей почти в 5000 российских рублей. Насколько тамошние стражи правопорядка принципиальны? Об этом чуть позже.
Прощай, водитель
Чтобы не заиметь неприятности с законом, машину перевел на автопилот. И не подумайте, что это шутка. Ведь в базовом оснащении Skoda Kodiaq Sportline установлена система адаптивного круиз-контроля. Нажал специальную кнопочку, выставил скорость и можешь смотреть по сторонам, любуюясь красотами.
Автомобиль сам будет поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущей машины (да-да «Кодиак» за вас будет и тормозить, и ускоряться), молниеносно отреагирует на внезапно появившегося пешехода, оповестит вас, если вы вдруг начнете покидать свою полосу. Знаете, впервые в жизни ощутил, что я уже не водитель, а некий оператор, который просто присматривает за машиной, выполняющей свою работу.
Уровень «нафаршированности» в общем-то бюджетной марки воистину поражает. И я сейчас говорю не только об адаптивном круиз-контроле и датчиках мертвых зон в зеркалах. Салон Kodiaq Sportline также сделан на премиальном уровне. Сиденья отделаны черной алькантарой с декоративной строчкой серебристого цвета. Выглядит это не просто элегантно, а по-настоящему круто.
Эргономика сидушек не вызывает нареканий: они удобны, обеспечивают хорошую боковую поддержку, и в целом при езде на «дальняк» спина не устает. Серебристую строчку в «Спортлайне» мы встретим не только на сиденьях, но так же в отделке руля и рукоятке коробки передач. Кстати, как и положено «спортсмену», переключать передачи, переведя роботизированную 7-ступенчатаю DSG на ручное управление, можно подрулевыми лепестками.
А тем временем мы приехали в городишко Шеки. В стародавние времена в нем сходилось множество торговых путей и город был своего рода огромным торговым центром. Сейчас же это чисто туристическая локация, где зеваки могут посмотреть ханский дворец, побывать на экскурсии в старом карвансарае и посмотреть, как в местной кондитерской делают восточные сладости (там же всю продукцию можно продигустировать и купить в качестве гостинца домочадцам).
Следующая точка на карте нашего маршрутного листа — посёлок городского типа Лагич. Это старинный центр кустарного производства медной посуды, где и по сей день народные умельцы создают настоящие произведения искусства. Но даже если вас не особо интересует домашняя утварь из меди, Лагич нужно посетить хотя бы потому, что это памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства, охраняемый ЮНЕСКО. Здесь до сих пор действуют водоснабжение и канализация, вымощенные из камня, еще в XIV-XV веках.
Да и сама дорога до Лагича отличается невероятной живописностью, проходя через ущелья и по горам. Она очень узкая, и на некоторых участках разъехаться двум автомобилям бывает тяжко. Есть разъездные карманы, правда сворачивать на них не рекомендуем, поскольку об острые камни порвать шину проще простого. А еще, чего точно делать не надо — это справлять на обочине нужду. Дело в том, что ядовитые змеи, особенно в горной местности, водятся в изобилии, в чем наш экипаж убедился лично. Благо, обошлось без укусов, но страху от гадов ползучих натерпелись вдоволь.
Деньги на бочку!
Нельзя сказать, что в Азербайджане хорошие дороги. Строят их, увы, на порядок хуже, даже чем в российской глубинке. Ровный асфальт то и дело прерывают канавы, рытвинами, буграми. Однако подвеска Skoda Kodiaq настроена так, что особого дискомфорта ни водитель, ни пассажир не испытывают.
Километров за пятьдесят до Баку нас почему-то остановила полиция. О засаде встречные машины «моргнули» заранее (да, эта забытая в России водительская солидарность в Азербайджане все еще актуальна), потому никаких противоправных действий мы точно не совершали. Тем не менее жезл гаишника указал четко на нас.
Разговор начался стремительно, на ломанном русском и без лишних прелюдий: «Вам штраф. Вы мне дать 16 манат», — заявил полицейский. От такой наглости опешили все, кто сидел в авто. В ответ интересуемся, мол, что мы нарушили? Страж правопорядка для чего-то достал мобильный телефон и продемонстрировал нам чёрный экран. Это нас ввело в еще больший ступор. Полицейский включил на телефоне камеру и показал нам экран вновь. Этот сюрреализм продолжался еще с минуту, в конце концов «вертухай» понял, что срубить бабла с нас не получится и с миром отпустил восвояси.
Подобное вымогательство со стороны полицейских — здесь вполне обыденное дело. Оказавшись в чужой стране, не зная языка и местных обычаев, туристы обычно без лишних вопросов выкладывают на бочку требуемую сумму, дабы не иметь проблем с законом.
Морская болезнь
А вот и красавец Баку. Современные здания из металла, бетона и стекла здесь тесно соседствуют с постройками эпохи Советского ампира и классицизма конца XIX века. Но на самом деле самое колоритное место — это Старый Баку. Конечно же все помнят фильм «Бриллиантовая рука». Знаменитый сцены «Цигель-Цигель, ай лю-лю» и «Чьёрт побьери» снимались именно на улочках Старого Баку. Множество атмосферных кафешек и ресторанчиков, сувенирные лавки и просто уникальная старинная архитектура, заставят вас потерять счет времени и провести на этих улочках много-много часов.
А еще в Баку есть море. Жуткое. Грязное. Скверно пахнущее. Будто бы со всего города в него сливают канализацию. Так что если вы рассчитываете побултыхаться в Каспии в окрестностях Баку — советую избавиться от сей дурную мысли, ибо морем здесь можно наслаждаться исключительно на расстоянии.
Жители Москвы привыкли, что на каждом углу у нас натыканы продуктовые супермаркеты и аптеки. Будто мы только и делаем, что набиваем животы и болеем. А вот обитатели азербайджанской столицы, видимо, ведут иной образ жизни. Магазинов здесь немного, а уж найти лавку с лекарствами и того сложнее. Поговаривают, что от большинства недугов местные аборигены лечатся шафраном (одна из самых дорогих приправ в мире), произрастающим в этом регионе.
Оказавшись в Баку, почему-то вспомнились культовые бакинские огурцы и помидоры, которые по цене золотых слитков продаются на московских рынках. В реальности ситуация такова, что Азербайджан не производит, а сам закупает у Турции овощи и фрукты, потому как местные фермеры давным-давно забросили поля.
Чем же зарабатывают на жизнь? Большая часть населения, в той или иной степени, связана с добычей полезных ископаемых, в первую очередь нефти. И в самом деле, проехав более трехсот километров по Азербайджану, мы нигде не увидели возделываемых полей или фруктовых садов.