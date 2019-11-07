Какие вредные привычки разоряют российских водителей в Белоруссии

К сожалению, тест-драйва главной «джиповской» новинки этого года — пикапа Gladiator — в путешествии в соседнюю Беларусь не случилось. В США полноприводный грузовичок уже во всю продается, а вот до России он доедет, очевидно, не раньше середины 2020 года.
Впрочем, и без пикапа «джипов» для путешествия к крепости было предостаточно: тут тебе и легендарный Wrangler, и компактный Compass, и премиальный в убранстве салона Cherokee.
Формат мероприятия подразумевал, что автомобилями с коллегами постоянно будем меняться, дабы составить полноценную картину о каждом из них, но на самом деле, лично мне меньше всего хотелось оказаться за рулем Wrangler.
Без надрыва
А все потому, что бытует мнение, будто в нем минимум комфорта и дальняя поездка окажется выматывающей. Но волею судеб мое путешествие в Брест началось именно на этом «вездеходе», причем в трехдверном исполнении. Проезжаю первую сотню километров. Вторую, третью… Жду, когда уже, наконец, начнутся приступы тошноты или возникнет безудержное желание покинуть кабину и размяться. Но подобные эмоции/желания и не думали накрывать, даже когда преодолел 550 километров, доехав до границы с Беларусью.
Напротив, пребывание за рулем Wrangler показалось очень комфортным: просторный салон, удобное сиденье, великолепная обзорность, вполне вменяемая для внедорожника управляемость. Какова подвеска на коротыше? Знаете, дискомфорта не испытал.
Возможно, потому что трасса М1 хороша, а может — и не так страшен Wrangler, как его малюют. Лично мои впечатления от долгой поездки за рулем этого «американца» остались максимально положительными. И теперь могу поспорить с теми, кто считает, что этот автомобиль создан исключительно для фана, а не для повседневной жизни.
Культура — выше. Цены — ниже
Граница между Россией и Беларусью очень условна. Нет шлагбаумов, КПП, колючих проволок, автоматчиков и прочей пограничной атрибутики.
Ты просто едешь-едешь, и вдруг в какой-то момент замечаешь, что пропали треноги, неумело спрятанные в кустах; покосившиеся невзрачные заборы и не видевшие многие десятилетия краски деревенские дома сменились идеально ровным штакетником и нарядным убранством фасадов; ничейные, поросшие бурьяном поля вдруг превратились в ухоженные пашни; обочины не пестрят разноцветными фантиками и пакетами…
Ни в коем случае не хочу травмировать чье-либо национальное самолюбие, но в Белоруссии культура быта гораздо выше нашей. И ведь не сказать, что люди там в большинстве своем живут богаче нашего брата. Более того, многие белорусы ездят в Россию на заработки.
Что касательно цен в магазинах, то рассказы о том, будто каждый россиянин может там почувствовать себя олигархом — на самом деле миф. Недорого, по нашим меркам, там стоят продукты, производимые внутри страны. Литр молока в пересчете с «зайчиков» на рубли стоит около 40 «деревянных», батон белого обойдется в 22 рубля, кило сыра — 400 рублей с небольшим, а картошка стоит порядка 10 рублей за кг. А вот цены на привозные товары очень кусачие. Больше всего поразила обычная пластмассовая зажигалка за 80 рублей. Может, такая высокая цена, потому что в ней российский газ?..
Готов понести наказание на месте
Дороги в Белоруссии (во всяком случае те, по которым проходил наш пробег) — более, чем хороши. Асфальт без ям, разметка четкая, никаких засад в виде спрятавшихся полицейских машин или грабительских передвижных «фотофиксаторов». Если уж и контролируют соблюдение скоростного режима, то об этом за полкилометра висят соответствующие дорожные знаки.
Кстати, такого понятия, как «нештрафуемые 20 км/ч» у наших соседей нет. Штрафом не облагается лишь превышение до 5 км/ч, а за все что свыше — будьте любезны платить. С оплатой, кстати говоря, все легко и просто: у каждого патрульного экипажа есть терминал, принимающий банковские карты.
Не стоит думать, что раз у вас российские номера на автомобиле, то белорусская система распознавания «жестянок» не сможет их прочитать. Да, письмо счастья вам домой не пришлют, но на ближайшем посту полиции обязательно остановят и попросят пройти для составления протокола.
Причем, в распоряжении стражей дорожного правопорядка есть специально оборудованные вагончики с установленными в них терминалами, которые принимают как российскую, так и европейскую наличность. Поэтому во фразе водителя: «Готов понести наказание на месте», в Белоруссии нет ничего крамольного.
Жажда скорости
И еще должен сказать, что белорусские полицейские более, чем доброжелательны по отношению к россиянам. Оказавшись за рулем Jeep Cherokee, мысли о необходимости соблюдать пресловутые +5 км/ч улетучились сами собой. Оно и не мудрено: когда под капотом американского жеребца во внедорожной комплектации Trailhawk стоит мощный бензиновый агрегат объемом 3,2 литра, выдающий 272 «лошадки», то о нормах ПДД как-то забываешь.
И вот на подъезде к Бресту меня тормозит патрульная машина. Показали, как водится, небольшое кино про то, как ехал 98 км/ч, в то время как дорожный знак предписывал 80. Я сделал грустный вид и печальный взор, признав свою вину: дескать, российская привычка ехать +20… На что белорусский полицейский сочувственно вздохнул, вернул документы и попросил на время нахождения в Белоруссии избавиться от этой разорительной привычки. Штраф страж правопорядка мне не выписал, простив на первый раз.
Гаишный прайс-лист по-белорусски
Если интересно знать, сколько стоит в Белоруссии быстрая езда, то этот абзац специально для вас. Итак, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч вы заплатите примерно 380 российских рублей. Лихачество на величину от 20 до 30 км/ч обойдется уже в 1500 «деревянных». Езда со скоростью на 30—40 км/ч выше лимита разорит на 3000 рублей.
Ну, а для самых дерзких, гоняющих со скоростью +40 и выше, предусмотрено наказание в 4500 рублей. На скидку в 50% за быструю оплату не рассчитываете, как и не советуем предлагать тамошним инспекторам мзду. Взять не возьмут, а вот дополнительные неприятности устроить могут.
Эхо войны
А вот и Брестская крепость. Не буду занудствовать и вдаваться в исторические подробности. Передам лишь ощущения. Причем не столько от исполинских бетонных монументов, не от музея и даже не от выгрызенных пулями стен крепости…
Переместившись в парковую часть крепости, где трактором вспахивалась земля под будущий газон, я под ногами заметил гильзу. Присев на корточки, чтобы поднять ее, тут же нашел ржавый, не отстреленный патрон, рядом еще, и еще, и еще. Огромный перепаханный участок земли — соток 20 на глаз — и каждый клочок усеян гильзами, осколками, патронами, фрагментами оружия.
Ко мне подошел пожилой работник мемориала и произнес лишь два предложения: «Вот как ты сейчас здесь видишь патроны и гильзы, так после войны здесь лежали останки людей. Ни одного свободного сантиметра»…