Какие вредные привычки разоряют российских водителей в Белоруссии

К сожалению, тест-драйва главной «джиповской» новинки этого года — пикапа Gladiator — в путешествии в соседнюю Беларусь не случилось. В США полноприводный грузовичок уже во всю продается, а вот до России он доедет, очевидно, не раньше середины 2020 года.

Впрочем, и без пикапа «джипов» для путешествия к крепости было предостаточно: тут тебе и легендарный Wrangler, и компактный Compass, и премиальный в убранстве салона Cherokee.

Формат мероприятия подразумевал, что автомобилями с коллегами постоянно будем меняться, дабы составить полноценную картину о каждом из них, но на самом деле, лично мне меньше всего хотелось оказаться за рулем Wrangler.