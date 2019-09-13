Почему Jeep резко снизил цены на все свои модели

Несмотря на весьма высокие прайс-листы, продукция американского Jeep пользуется в России не просто устойчивым, но даже растущим спросом. Так, за восемь месяцев этого года бренд реализовал в нашей стране на 27% больше машин, чем за аналогичный период года прошлого. Однако в минувшем августе продажи довольно сильно — на 22% — просели. И хотя тут, скорее всего, свою роль сыграл сезонный — пора отпусков — фактор, компания решила поправить положение, объявив распродажу. Причем акция касается всей модельной линейки.
Так, в сентябре флагман бренда — Jeep Grand Cherokee можно приобрести с прямой — без всяких дополнительных условий — скидкой от 50 000 до 710 000 рублей. Максимальный дисконт положен версии Trackhawk. Выбор кмплектации Limited сэкономит 200 000 рублей, а Overland — 200 000 «деревянных».
Jeep Cherokee — «младший брат» флагмана марки также доступен с рядом скидок от 340 000 до 450 000 ₽ (последняя распространяется на комплектацию Longitude). А вот «паркетники» Jeep Compass и Jeep Renegade подешевели не так значительно: в сентябре они доступны со скидкой 90 000 и 30 000 рублей соответственно. Предложение действительно на все комплектации автомобилей.
Премиальный минивэн Chrysler Pacifica также принимает участие в программе. Будущие владельцы могут приобрести вместительный минивэн с выгодой в 130 000 рублей.
Что же касается внедорожной иконы — Jeep Wrangler, то этот яркий автомобиль подешевел на сумму от 200 000 до 550 000 рублей, в зависимости, грубо говоря, от числа дверей. Машина, напомним, предлагается в версиях с 2-я и 4-я дверями.
– В последнее время наблюдается потребительский интерес к бренду на российском рынке. Поэтому сентябрь был объявлен месяцем выгодных предложений. Мы хотим, чтобы больше людей убедились в том, что Jeep — легендарная марка с высокими стандартами качества, комфорта и безопасности, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» сентябрьский ценопад в представительстве марки.