Почему Jeep резко снизил цены на все свои модели

Так, в сентябре флагман бренда — Jeep Grand Cherokee можно приобрести с прямой — без всяких дополнительных условий — скидкой от 50 000 до 710 000 рублей. Максимальный дисконт положен версии Trackhawk. Выбор кмплектации Limited сэкономит 200 000 рублей, а Overland — 200 000 «деревянных».

Jeep Cherokee — «младший брат» флагмана марки также доступен с рядом скидок от 340 000 до 450 000 ₽ (последняя распространяется на комплектацию Longitude). А вот «паркетники» Jeep Compass и Jeep Renegade подешевели не так значительно: в сентябре они доступны со скидкой 90 000 и 30 000 рублей соответственно. Предложение действительно на все комплектации автомобилей.

Премиальный минивэн Chrysler Pacifica также принимает участие в программе. Будущие владельцы могут приобрести вместительный минивэн с выгодой в 130 000 рублей.