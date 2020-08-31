Как, где и за сколько можно научиться виндсерфингу

Ощущения, которые дарит виндсерфинг, сложно сравнить с чем-либо — это нужно испытать. Только представьте: вы парите над волнами, теплый ветерок, подгоняющий доску с парусом, нежно обдувает лицо — скорость, драйв, в некоторой степени адреналин. И все это — по чисто символической цене, неспособной нанести серьезный урон семейному бюджету.

Кстати, приобщить к морской физкультуре можно и домочадцев, выбравшихся в отпуск вместе с вами. Такое путешествие уж точно запомнится на долгие годы и супруге, измотанной домашними заботами, и детям, желающим выплеснуть энергию.

Нет, не убедительно? Тогда смотрите наш видеорепортаж из клуба «Маистра», базирующегося в Сакском районе Крымской республики. После него вы точно захотите встать на доску — мы, по крайней мере, захотели.