Как, где и за сколько можно научиться виндсерфингу

Фото: АвтоВзгляд
Лето закончилось, но это вовсе не значит, что пришла пора прятать купальные принадлежности в дальний угол антресоли. В Крыму, например, пляжный сезон продлится как минимум до октября: у вас еще есть время, чтобы отгулять положенный отпуск — как следует отдохнуть, а заодно и научиться чему-нибудь новому. Как вариант, виндсерфингу. Все, что нужно знать об этом виде спорта — в видеосюжете портала «АвтоВзгляд».

Ни для кого не секрет, что любой вид спорта, если четко следовать указаниям инструктора и быть предельно осторожным, полезен. Умеренная физическая нагрузка повышает выносливость, укрепляет иммунитет, да и просто приносит массу положительных эмоций. И виндсерфинг — не исключение.

Ощущения, которые дарит виндсерфинг, сложно сравнить с чем-либо — это нужно испытать. Только представьте: вы парите над волнами, теплый ветерок, подгоняющий доску с парусом, нежно обдувает лицо — скорость, драйв, в некоторой степени адреналин. И все это — по чисто символической цене, неспособной нанести серьезный урон семейному бюджету.

Кстати, приобщить к морской физкультуре можно и домочадцев, выбравшихся в отпуск вместе с вами. Такое путешествие уж точно запомнится на долгие годы и супруге, измотанной домашними заботами, и детям, желающим выплеснуть энергию.

Нет, не убедительно? Тогда смотрите наш видеорепортаж из клуба «Маистра», базирующегося в Сакском районе Крымской республики. После него вы точно захотите встать на доску — мы, по крайней мере, захотели.

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31 августа 2020
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