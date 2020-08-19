Свой в доску: развлечения Крыма для тех, кто любит погонять

В этом году из-за пандемии коронавируса многим пришлось пересмотреть свои планы на летний отпуск, отказавшись от заграничных путешествий в пользу приключений на родной земле. И самым популярным направлением у туристов, согласно статистике, стал Крымский полуостров. Причем многие, организовав домочадцев, отправились к морю на собственной машине, благо что личный транспорт гарантирует полную свободу передвижений.
В Крыму есть бесчисленное количество красивых мест, которые непременно нужно посетить. Это и Ласточкино гнездо, и Кояшское озеро, и Херсонес. Но что делать, если все достопримечательности уже давно изучены, а лежать «тюленем» на побережье не хочется? Как вариант — можно испытать себя в морских видах спорта. К примеру, поучиться виндсерфингу. Как и где, выяснил портал «АвтоВзгляд», побывав на западном побережье полуострова в Сакском районе.
Почему именно виндсерфинг, а не что-то иное? Как минимум потому, что это — симбиоз обычного катания на доске и парусного спорта. То есть, с одной стороны, вам гарантируется адреналин и удовольствие от покорения волн, а с другой — возможность ощутить полную свободу в дальних заплывах и драйв от высоких скоростей, которые могут достигать 100 км/ч. А эта «сотка» ощущается иначе, чем на авто: открытое пространство, ветер, море — ну, круто же?
И хотя виндсерфинг требует определенной сноровки и регулярных тренировок, базовые навыки легко усваиваются даже детьми. Так что переживать о том, что у вас что-то не получится, не стоит. Не потребуется на освоение основ и много времени: как порталу «АвтоВзгляд» рассказал тренер по этому виду спорта Сергей Цурко, научиться вставать на доску можно всего за 60 минут. А часовое отсутствие супруга уж точно вам простит.
Для новичков предусмотрены широкие доски и легкие паруса. Тащить с собой оборудование из дома, разоряя семейный бюджет еще до отпуска, разумеется, не нужно — например, в местном клубе «Маистра» все необходимое предоставят. К слову, о затратах. Стоимость тренировки с инструктором для взрослого человека по нынешним меркам символическая — 1500 рублей за 60 минут. Дети же занимаются бесплатно — такова политика клуба.
Еще один неоспоримый плюс виндсерфинга — отсутствие возрастных ограничений. Без проблем встают на доску даже те, кто уже получает пенсию. Что же до детей, то тренировки приносят плоды, если школьник достиг 10 лет, до того — занятия воспринимаются как игра. В общем-то, и это неплохо. Положительные эмоции в любом случае гарантированы всем — и гордым родителям, и юным спортсменам.
Если вы «вкатитесь» задолго до того, как закончится отпуск, можно будет перейти на следующий, продвинутый уровень — типа курсов контраварийной езды, если переводить на автомобильный язык. Он подразумевает обучение глиссированию — скольжению над водой, сопровождающемуся незабываемыми ощущениями настоящего полета. И ничего страшного, если этот полет закончится в море: утонуть, будучи одетым в спасательный жилет, сложно. Максимум, что вам грозит — растяжение или ушиб. Ну а что, любой спорт сопряжен с рисками.
Стоит отметить, что с этого года клуб «Маистра» даже проводит соревнования, к бесплатному участию в которых приглашаются все желающие. Только представьте, как вам позавидуют мужики в гараже, когда услышат о том, что вы во время отпуска не просто обуздали доску с парусом, а еще и успели погоняться со спортсменами мирового уровня. Да-да, и они приезжают в Саки, чтобы продемонстрировать мастерство и лишний раз испытать свои силы.
Вообще соревнования затевались для того, чтобы «подстегнуть» местных учеников. Однако после того как организаторы анонсировали первый этап мероприятия на своем официальном сайте, им «прилетело» 42 заявки, половина из которых — от детей. Интересно, что в гонках приняли участие не только крымчане: о морских состязаниях прознали и в других российских регионах — в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Поскольку первый этап кубка «Маистра» превзошел все самые смелые ожидания, было решено провести и второй. Правда, на этот раз организаторы вдвое увеличили количество, распланировали большее количество заездов, подготовили солидные призы. Суть соревнования — как можно быстрее перечень условную финишную черту. Самых шустрых и ловких награждали в детском, юношеском и взрослом зачетах. Особыми наградами отметили и спортсменов преклонного возраста.
Впрочем, в клубе не заскучают и остальные члены семьи, которым виндсерфинг привлекательным не кажется. На побережье протяженностью 1,5 км предусмотрена комфортабельная зона с беседками у бассейна и территория кемпинга. Туда с палатками, навесами, шашлыками и громкой музыкой съезжаются не только местные, но и жители других российских регионов.
Жить можно прямо на пляже: гостям предлагаются бунгало и номера в отеле, расположенном в 50 метрах от воды. Там же разместилось кафе, получившее название «От винта». И оно, кстати, было выбрано не случайно — клуб граничит с небезызвестным авиакомплексом НИТКА. Это на заметку тем, кто не ровно дышит к воздушной технике. Экскурсию по полигону не проведут, но наблюдать за самолетами, которые пролетают над морем — не возбраняется.
Никаких проблем с парковкой нет: огромная территория позволяет водителям оставлять машину там, где удобно. В обозримом будущем в кемпинг-зоне появится стоянка для трейлеров с электричеством и чистой водой. Но этим планы владельцев клуба не ограничиваются — также откроются бильярд и кинозал, для любителей активного отдыха — секции по дайвингу, кайту и вейборду, для детей — круглогодичные курсы авиа- и судомоделирования.
Поскольку изначально администрация клуба была одержима идеей создания пляжного комплекса, в котором морской спорт — в частности, виндсерфинг — стал бы доступным для подрастающего поколения, именно развитие этого направления остается в приоритете. Так, уже запущен процесс официального оформления школы и вступления в Федерацию. Это позволит в дальнейшем присваивать юным спортсменам разряды. Представьте: съездили на летние каникулы — и вы уже в большом спорте…