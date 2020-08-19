Свой в доску: развлечения Крыма для тех, кто любит погонять

В этом году из-за пандемии коронавируса многим пришлось пересмотреть свои планы на летний отпуск, отказавшись от заграничных путешествий в пользу приключений на родной земле. И самым популярным направлением у туристов, согласно статистике, стал Крымский полуостров. Причем многие, организовав домочадцев, отправились к морю на собственной машине, благо что личный транспорт гарантирует полную свободу передвижений.

В Крыму есть бесчисленное количество красивых мест, которые непременно нужно посетить. Это и Ласточкино гнездо, и Кояшское озеро, и Херсонес. Но что делать, если все достопримечательности уже давно изучены, а лежать «тюленем» на побережье не хочется? Как вариант — можно испытать себя в морских видах спорта. К примеру, поучиться виндсерфингу. Как и где, выяснил портал «АвтоВзгляд», побывав на западном побережье полуострова в Сакском районе.