Штраф или тюрьма: что грозит водителю за нелегальный техосмотр

Сегодня лишь 20% российских водителей реально проходят технический осмотр — остальные идут более легким путем, покупая диагностические карты через знакомых, интернет, а порой и прямо у страховщиков. Аналогичные цифры — в результатах исследований портала «Дром» и службы помощи дорогах «Русский АвтоМотоКлуб»: им в приобретении документов без фактического осмотра признались 74% и 80% респондентов соответственно.

Интересно, что во многих случаях покупки диагностической карты оператор даже не утруждается сверкой данных об автомобиле. Если «погулять» по тематическим форумам, можно отыскать десятки рассказов автовладельцев, получивших на руки документ с некорректной информацией: перепутанным типом топлива, маркой шин или пробегом.

Из-за таких ошибок собственнику могут отказать в оформлении полиса ОСАГО — ведь без диагностической карты «автогражданку» не купишь. Однако это далеко не единственная трудность, с которой рискуют столкнуться водители, поленившиеся пройти настоящий техосмотр у аккредитованного оператора.