Штраф или тюрьма: что грозит водителю за нелегальный техосмотр

Сегодня лишь 20% российских водителей реально проходят технический осмотр — остальные идут более легким путем, покупая диагностические карты через знакомых, интернет, а порой и прямо у страховщиков. Аналогичные цифры — в результатах исследований портала «Дром» и службы помощи дорогах «Русский АвтоМотоКлуб»: им в приобретении документов без фактического осмотра признались 74% и 80% респондентов соответственно.
Интересно, что во многих случаях покупки диагностической карты оператор даже не утруждается сверкой данных об автомобиле. Если «погулять» по тематическим форумам, можно отыскать десятки рассказов автовладельцев, получивших на руки документ с некорректной информацией: перепутанным типом топлива, маркой шин или пробегом.
Из-за таких ошибок собственнику могут отказать в оформлении полиса ОСАГО — ведь без диагностической карты «автогражданку» не купишь. Однако это далеко не единственная трудность, с которой рискуют столкнуться водители, поленившиеся пройти настоящий техосмотр у аккредитованного оператора.
По сути, только страховщики техосмотр у автовладельцев и проверяют — сотрудники ГИБДД диагностическую карту не смотрят, тем более что водитель возить ее с собой не обязан. А все потому, что наличие действующего полиса ОСАГО как бы подразумевает, что с техническим осмотром у собственника все в порядке.
К слову, если инспектор все же изъявит желание взглянуть на диагностическую карту, остановив вас на дороге, напомните ему о п. 2.1.1 ПДД. В нем говорится о том, что водитель по требованию обязан передать для проверки только «права» и свидетельство о регистрации ТС, а также путевой лист, лицензию такси и документ, подтверждающий инвалидность, если таковые должны быть.
Получается, лишь страховщик может «заложить» правоохранителям водителя, обнаружив у него поддельную диагностическую карту. А что дальше — как будут развиваться события, если в компании забьют тревогу? Давайте разбираться.
Если водитель предъявляет фальшивую диагностическую карту, то, следовательно, его автомобиль не проходил техосмотр, а езда без него, согласно ст. 12.1 КоАП, влечет сегодня штраф в размере от 500 до 800 рублей. Правда, это касается лишь такси, автобусов и грузовиков — санкций для тех, кто не осуществляет коммерческие перевозки людей или опасного багажа, пока нет.
Наказывать рублем за езду без диагностической карты простых смертных начнут лишь с 1 марта 2022 года — спасибо пандемии коронавируса, из-за которой сроки вступления нововведений сдвинулись. Штраф составит 2000 целковых, его в автоматическом режиме посредством камер фотофиксации будут выписать один раз в сутки.
Так что же, выходит, ближайшие полтора года можно ни о чем не переживать и продолжать покупать «левые» карты? О нет, отнюдь.
Не стоит забывать о существовании в УК РФ ст. 327 — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Максим Демченко, заместитель декана по научной работе Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, водитель с фальшивой диагностической картой может быть привлечен к ответственности по третьей части этой статьи.
О каком именно наказании идет речь? Об ограничении или лишении свободы на срок до одного года или принудительных работах — все на тот же срок до 12 месяцев. Правда, доказать тот факт, что автовладелец приобретал поддельный документ осознанно, очень сложно. Подтверждением тому может послужить разве что переписка между покупателем и продавцом, но и этого, скорее всего, будет в суде недостаточно.
В любом случае с операторами, осуществляющими деятельность незаконно, лучше не связываться. Ведь если до «уголовки» или штрафа дело и не дойдет, повторимся, вас может вполне законно «развернуть» страховщик, отказав в оформлении полиса ОСАГО. А значит, придется вновь потратиться на диагностическую карту — деньги пусть и небольшие, но все равно неприятно.
А как же узнать, что оператор, услугами которого вы намерены воспользоваться, имеет необходимую аккредитацию? Сделать это несложно: сначала проверяем компанию по базе РСА, а затем — после оформления диагностической карты — пробиваем документ на сайте ЕАИСТО.
— Если вы прошли техосмотр у неаккредитованного оператора, то информация о диагностической карте не будет внесена в ЕАИСТО. Собственно, и проверить диагностическую карту можно на сайте ЕАИСТО — вбить информацию об автомобиле в одну из граф (например, номер шасси или самого документа), — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» Денис Голосюк, технический директор федерального агрегатора эвакуации и техпомощи МЭТР.