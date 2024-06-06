Почему в Америке хотят запретить дальние поездки на автомобиле

Автомобильный туризм в России обсуждается на самом высоком уровне. Президент РФ поднял эту тему, а значит федеральные и региональные власти будут активнее развивать свои туристические кластеры, привлекать гостей быстрыми и безопасными дорогами, удобными гостиницами, интересными маршрутами. Но с другой стороны планеты уже решили, что автотуризм — это неправильный путь развития. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Россия — самая большая страна в мире, и в каждом из девяти часовых поясов есть что посмотреть. Будем объективны, своей страны мы не знаем, видели поверхностно, смотрели — через очки. Теперь уж точно разглядим: поездки в Европу многим стали не по карману, да и Турция день ото дня только дорожает. А тут тебе и новые гостиницы, и скоростные магистрали, и кредитка почти везде работает. И кормят вкусно. Чем не вариант? Сел за руль, да поехал!

Однако тренды на расширение внутреннего туризма и акцент на его автомобилизацию актуальны, похоже, только в Старом Свете: канадские власти «на верхней ноте регистра» высказались против путешествий на машине. Министр здравоохранения Канады Марк Холланд предлагает запретить длительные выезды на авто, потому что это, дословно, вредно для климата:

— У консерваторов есть план для вас, чтобы весело провести лето. А цена этого — плевать на будущее планеты, так? Не волнуйтесь, детишки, об изменении климата, не парьтесь о том, что нужно что-то делать. Наслаждайтесь 10-часовой поездкой в авто — и гори планета синим пламенем...

Ниагарский водопад. Фото globallookpress.com

Стоит напомнить, что Канада — вторая по величине страна на планете. После России. Главные достопримечательности — как природные, так и культурные — располагаются на приличном отдалении, а сам туристический бизнес — весьма серьезный «игрок» в бюджете. В одном только марте 2023 года в стране побывало 4 000 000 туристов, а на пике этот показатель достигал 7 000 000 в месяц.

Каждый из них привозит деньги и тратит деньги, покупая сувениры и обедая в ресторанах. Скажите, уважаемый министр здравоохранения, а денежки канадцы как зарабатывать будут? Ну, чтобы на здравоохранение хватало или просто на еду? Это, конечно, не закон об эвтаназии, тут думать надо.

Внутренний туризм — огромная бюджетообразуящая отрасль, позволяющая многим регионам зарабатывать и выбраться из дотационной петли. Автомобильная его составляющая — компонента, способная кратно масштабировать потоки. Но помимо желания нужны, повторюсь, дороги, гостиницы, рестораны и кафе, гиды и проработанные маршруты, сервисы и СТО, магазины и многое другое. Популяризация, в конце концов.

Все вышеперечисленное — рабочие места, налоги, заработанные и потраченные деньги, которые и крутят колесо экономики. В России вопрос, «взятый на карандаш», обычно решается оперативно, но с оговорками. Хочется, чтобы в этот раз оговорок вышло меньше, а успешных решений, кейсов, больше. Лето на дворе, путешествовать хочется! Особенно — на своей машине.