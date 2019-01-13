Ралли Africa Eco Race-2019: выживут не все

На ралли Africa Eco Race-2019 все дни сливаются в череду дневной жары, ночного холода, рева моторов, слепящего солнца и хронического недосыпа. И в тоже самое время, каждый день здесь — особенный. Наверное, много лет спустя я буду вспоминать каждый этап этого ралли, смаковать мгновения и всматриваться в оставшиеся фото и видео — к тому времени они станут уже историей мирового автоспорта. А я маленьким, но участником, этаким винтиков в катящейся в сторону Дакара гигантской машиной под названием Africa Eco Race.

Пожалуй, для местных мы похожи на клан бродячих муравьев, которые движутся к своей цели, невзирая ни на что. Отличие в том, что муравьи опасны — могут и напасть, и съесть все вокруг, а наша группировка опасна только тем, что пожирает бензин тоннами на любой АЗС, опустошая их практически мгновенно.

Мы в Мавритании. Изучив новейшую историю этого государства, я понял, что Мавритания мне близка. Более того, в этой африканской стране так почувствует себя почувствует каждый россиянин. Судите сами: в Мавритании гигантские месторождения железной руды, разведаны запасы нефти и газа, колоссальные рыбные ресурсы и… народ влачит жалкое существование, а немалая часть населения живет за чертой бедности.