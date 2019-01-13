Ралли Africa Eco Race-2019: выживут не все

Фото avtovzglyad.ru
В Африке жарко, а на ралли Africa Eco Race — очень жарко. Кувыркаются машины, горят мотоциклы. Каждый день кто-то выбывает из гонки к легендарному Дакару!
Ефим Розкин

На ралли Africa Eco Race-2019 все дни сливаются в череду дневной жары, ночного холода, рева моторов, слепящего солнца и хронического недосыпа. И в тоже самое время, каждый день здесь — особенный. Наверное, много лет спустя я буду вспоминать каждый этап этого ралли, смаковать мгновения и всматриваться в оставшиеся фото и видео — к тому времени они станут уже историей мирового автоспорта. А я маленьким, но участником, этаким винтиков в катящейся в сторону Дакара гигантской машиной под названием Africa Eco Race.

Пожалуй, для местных мы похожи на клан бродячих муравьев, которые движутся к своей цели, невзирая ни на что. Отличие в том, что муравьи опасны — могут и напасть, и съесть все вокруг, а наша группировка опасна только тем, что пожирает бензин тоннами на любой АЗС, опустошая их практически мгновенно.

Мы в Мавритании. Изучив новейшую историю этого государства, я понял, что Мавритания мне близка. Более того, в этой африканской стране так почувствует себя почувствует каждый россиянин. Судите сами: в Мавритании гигантские месторождения железной руды, разведаны запасы нефти и газа, колоссальные рыбные ресурсы и… народ влачит жалкое существование, а немалая часть населения живет за чертой бедности.

Поэтому я с удовольствием отдаю свой дневной сухой паек местной детворе. Завидев иностранную машину, они сразу бросаются к ней и настырно требуют подарок. «Кадо, месье, кадо», — кричат темнокожие детишки. Не дашь, получишь камнем по машине. Так было и в Марокко — в нас кидали камнями и палками, так происходит и в Мавритании. Только здесь детишки –поточнее.

Страна господ, страна рабов

Отличия от России, конечно же есть. Начнем с того, что в Мавритании только в 1981 году официально отменили рабство. Причем это был реверанс в сторону иностранных государств. Просто жест, который не изменил ничего. Неофициальная статистика говорит о том, что в 5—20% населения Мавритании — рабы. Стоимость раба без профессии, опять же по неофициальным данным, составляет примерно $500.

Если же тот обучен ремеслу, то цена растет. Уникальность ситуации в том, что сами рабы не стремятся избавиться от своих хозяев, которые все же обеспечивают их едой и крышей над головой. Очень часто и рабы, и их хозяева влачат одинаковое бедственное существование. Законы с уголовным наказанием за рабовладение выглядят насмешкой: за все время осудили лишь одного (!) человека. Да и то эксперты говорят, что сделано это было в угоду европейцам, чтобы продемонстрировать борьбу с пережитками прошлого.

Хорошая новость в том, что нас в рабство никто не собирается захватывать. По крайней мере так говорят организаторы, но на каждом бивуаке нас охраняют вооруженные до зубов военные.

Путь к победе

Впрочем, даже с такой охраной не спится спокойно. По лагерю то и дело шныряют местные жители. Предлагают сигареты, сим карты и под шумок могут стащить все, что плохо лежит. Вот и сейчас возле бивуака местные уже кучкуются группами. Приехало десяток машин и даже разбили два шатра. Зачем? Неспокойно как-то. Хотя пилоты валятся с ног как убитые и спят как младенцы. Их сон дополнительно охраняет команда. Во всяком случае так заведено в команде «ГАЗ Рейд Спорт».

Девятый этап гонки не такой уж продолжительный — 374 км. Вроде немного для рейдов. Но трасса ужасно коварна и полна ловушек. Недосмотрел, прозевал, просто не знал — улетел так, что от машины останутся одни дрова. Да сам можешь разлететься на атомы.

Старт на горном плато. Место красивое, поднимаешься по узкой извилистой дороге и кажется, что прямо сейчас перед тобой откроется «Затерянный мир». Там, на плато каменистая пустыня — булыжники размером с арбуз. Им усыпаны поля на километры. Между ними нужно ловко проехать и ничего не оторвать в машине. Дальше начинаются вязкие песчаные дороги среди верблюжьих колючек, на которых можно душу вытрясти. И кругом саксаулы, об которые легко разорвать не только покрышки, но даже метал кузовов автомобилей. И это еще не все — треть дистанции огромные песчаные дюны высотой с 5-этажный дом. Ехать по ним одно удовольствие, когда умеешь это делать, да и мощности мотора хватает — летишь, словно по океанским волнам. Но они могут сыграть с любым райдером злую шутку.

Ловушек –пруд пруди. Взлетаешь на очередной бархан, полагаешь с него прыгнуть, а макушка гребня рыхлая и полетел с бархана считая обороты.

Или валишь на 160 км/ вдоль дюны. Думаешь, вот всех обставлю и на тебе, попадаешь колесом в присыпанную словно пудрой яму и… полетел по песку разбрасывая колеса. В такие коварные ловушки попадают и мастера, не говоря о новичках. Сахара беспощадна к пилотам.

Цена ошибки

Вот и сегодня один из лидеров мотозачета — Гюльм Видал на КТМ — на полном ходу влетел в такую яму. А взял всего-то на пару метров левей дороги! Мотоцикл вместе с пилотом совершил великолепный кульбит из несколько оборотов! Аппарат загорелся и сгорел дотла, а пилота эвакуировали с переломом ноги в больницу. Для него гонка закончилась.

Досталось и нашему экипажу на белой «Газели». Парни так увлеклись гонкой, что не заметили, как поменяли курс. Сперва они ехали вдаль дюн и заскакивали на них по диагонали — скорость больше 130. Но потом после поворота направление поменялись: машина шла уже перпендикулярно песочным вонам. Против шерсти — плавный подъем и ту же обрыв! Лихо заскочили на очередной бархан, оттормозились и только на самой вершине увидели, что падают с вертикальной стены высотой метров 10. Пилот надавил на газ, машина должна была выехать за счет переднего привода. Но носом уже нагребли песок и тут же упали на крышу. Все обошлось! Снизу оказался очень мягкий песок. Упали словно на перину.

Машина цела, плоты в порядке. Подоспел вовремя «Газон», поставил «Газель» на колеса, и гонщики долили антифриз и продолжали гонку как ни в чем не бывало.

Навигация тоже бала накрученной. Блудили все, нарезая порой возле одной и той же пальмы не по одному кругу. Взять хитрые точки GPS — все равно что разгадать сложную шараду. Иной раз кажется — все, уже знаешь ответ, вот она точка, рядом. Но путь преграждает длиннющая, как Великая китайская стена, огромная дюна. Машины носились вдоль нее и если проезда не было, то приходилось возвращаться. Сложность и в том, что при форсировании дюны невозможно оценить крутизну обратного склона.

Общий зачет

Среди автомобилей лидирует Optimus №203 под управлением гонщика Струго Джина Перье. Он опережает занимающего вторую строчку Патрика Мартина на 2,5 часа. Так что задача Струго на оставшиеся два гоночных дня состоит в том, чтобы не сломаться, не попасть в аварию и не застрять. В общем гнать смысла нет, можно положить таблеточку валидола под язык и рулить спокойно. Зато остальным нужно сражаться.

Титов и Русов на Ford сейчас занимают 16 место в абсолюте и лидируют в категории Т2. Левицкий и Долгов на «Газон NEXT» занимают 23-ю строчку в общем зачете и шестую среди грузовиков.

Второй «Газон» под номером 409 — именно он перевернулся несколько дней назад — упорно борется и сейчас занимает 26-е место в абсолюте и седьмое в своей категории. Автомобили «Газель NEXT» идут рядом: 25 и 26 места в общем зачете и 11 и 12 в категории Т2.

Дмирий Чумак, мастер спорта международного класса, штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт»:

– Легких дней в таком сложном ралли, как Africa Eco Race не бывает. Сегодня мы штурмовали дюны. У всех нарабатывается навык, застрявших машин становится меньше — опыт очень важен. Завтра нас ожидает большой пробег длиной 472 км. Нагрузка серьезная, причем организаторы обещают непростую трассу. Все уже устали, поэтому, как на любом марафоне, важно держать ровное дыхание. Меньше эмоций, больше точных и выверенных решений.

Почти все стартовавшие экипажи оказались на финише, пусть и изрядно потрепанные. Большинство уложилось в отведенный норматив. Все четыре экипажа российский команды «ГАЗ Рейд Спорт» отгадали загадки организаторов, промчались по непривычным дюнам, немного покопались в песке, но засветло были на бивуаке. Сейчас уже два часа ночи, а все машины уже обслужены и отремонтированы. Готовы к новому сражению. А некоторые конкуренты будут копаться до утра!

Жан Луи Шлессер — организатор Африки Эко рейс — пообещал: завтра будет сложнее, чем сегодня. Дюны начнутся через километр после старта. Выживут не все.

– Берите воду и побольше воды и спутниковые телефоны. Навернетесь, будем вытаскивать из пустыни. Возможно, кому-то придется там ночевать, — добавил Шлессер.

Осталось два полноценных гоночных дня. Но точно определись победителей не сможет никто. На ралли ситуация меняется каждое мгновение!

автопутешествие, туризм, автотуризм, автоспорт, гонки, большегрузы, грузовики
13 января 2019
275