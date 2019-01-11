Ралли Africa Eco Race-2019: правила хорошего тона

Жан-Луи Шлессер — великий гонщик и основатель ралли Africa Eco Race — заявил участникам нынешней гонки, что именно в Мавритании они узнают «настоящий Дакар». Человек, дважды побеждавший на «старом Дакаре», не ошибается. Даже профессионалы высочайшего уровня поняли, что сейчас от них требуется сделать невозможное. Иначе Африка просто помашет им рукой.
Первый день в Мавритании и восьмой день ралли, как уже писал портал «АвтоВзгляд», ознаменовался трагедией: в нескольких метрах от финиша попали в страшную аварию фавориты гонки — Лоурье Доминик и Сергей Куприянов. Optimus Доминика летел на огромной скорости, машина совершила шесть(!) полных оборотов перед приземлением. На каждом кульбите от нее отлетали детали — колеса, крылья, амортизаторы. Пилоты и штурманы выжили, но девятый старт прошел без них.
— Сегодня всем было по-настоящему трудно, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» итоги этого «заезда» пилот команды «ГАЗ рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Трасса очень разнообразная, включая пески, в которых мы дважды закапывались. Все, конечно, стремятся к победе, но голландский экипаж №403 решил нам помочь. Вытащили нас, но сели сами. После чего уже мы вместе выкапывали их грузовик.
Пески Мавритании таят в себе немало опасностей. Они могут «прожевать» как животных, так и людей. И следов не найдешь.
Ралли Africa Eco Race-2019 проходит через несколько стран и везде его опекают военные. Люди с оружием видны и на трассе, и у бивуака.
Стоит отметить, что на ралли Africa Eco Race поощряется рыцарское отношение друг к другу. Если будет доказано, что спортсмены потеряли время, спасая других, то эти минуты вычтут из зачетного. Днем ранее японский экипаж отдал запасное колесо соперникам, которые порвали всю резину на острых как бритва мавританских камнях.
И такое поведение становится нормой. Российские экипажи стараются держаться вместе, в меру сил помогая друг другу как на трассе, так и на бивуаках: делятся опытом, подвозят вещи, оказывают помощь в ремонте…
Optimus братьев Куприяновых из гонки выбыл, его уже не спасти. Однако остальные продолжают сражаться. Титов и Русов на Ford Raptor в трудной борьбе поднялись на одну ступеньку и занимают 19-е место в общем зачете и первое в категории Т2. Успешно выступает команда «ГАЗ Рейд Спорт», выставившая четыре машины.
Грузовики «Газон NEXT» (Левицкий/Долгов и Шкляев/Лагута) занимают 26-е и 28-е места в общем зачете и 6-е и 8-е среди грузовиков. У обоих были поломки, которые устраняли собственными силами. При этом экипаж Шкляева «встал на уши», но гонку продолжил, чем многих удивил. «Газели NEXT» Игнатова и Суховенко трассу девятого дня длиной 450 км прошли ровно, без особых выигрышей и проигрышей. Сейчас они занимают 29-е и 31-е места в общем зачете, 12-е и 13-е в своей группе.
— Ралли Africa Eco Race, — заметил руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин, — великий автомобильный марафон. Задача стоит не в том, чтобы выстрелить сегодня, а дальше хоть трава не расти. Настоящие чемпионы должны быть не только сильными, но и умными. Важно дойти до финиша бодрыми и здоровыми — как людям, так и машинам. Тезис о том, что «здоровье надо беречь» особенно актуален здесь, в Африке.
Пилоты и штурманы ложатся спать, механики пашут как черти. Над бивуаком стоит шум компрессоров, болгарок, электроинструмента. Именно технические службы закладывают ночью фундамент завтрашней дневной победы. Или поражения. На ралли ничего нельзя загадывать.