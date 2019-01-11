Ралли Africa Eco Race-2019: правила хорошего тона

Первый день в Мавритании и восьмой день ралли, как уже писал портал «АвтоВзгляд», ознаменовался трагедией: в нескольких метрах от финиша попали в страшную аварию фавориты гонки — Лоурье Доминик и Сергей Куприянов. Optimus Доминика летел на огромной скорости, машина совершила шесть(!) полных оборотов перед приземлением. На каждом кульбите от нее отлетали детали — колеса, крылья, амортизаторы. Пилоты и штурманы выжили, но девятый старт прошел без них.

— Сегодня всем было по-настоящему трудно, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» итоги этого «заезда» пилот команды «ГАЗ рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Трасса очень разнообразная, включая пески, в которых мы дважды закапывались. Все, конечно, стремятся к победе, но голландский экипаж №403 решил нам помочь. Вытащили нас, но сели сами. После чего уже мы вместе выкапывали их грузовик.