Africa Eco Race-2019: Безумный Макс, или трагедия в метре от финиша

Фото: АвтоВзгляд
Седьмой гоночный день ралли Africa Eco Race-2019 выдался спокойным, и народ расслабился. Опытные рейдовики знают: если тишь да гладь — жди беды. Так и случилось.
Ефим Розкин

Ралли-рейды всегда связаны со смертельным риском: автомобили и мотоциклы со скоростью под 200 км/ч несутся по таким дорогам, где обычный, далекий от спорта водитель «тошнил» бы 30—40 км/ч. Да, еще пару дней назад я искренне считал, что в Марокко много песка. Но сегодня, в Мавритании, я понял, что песка много не бывает.

Мало того, что гигантские ространства от Атлантического океана вглубь Черного континента покрыты песком. Песком здесь «вьюжит». Он везде — внизу, сбоку, сверху. Им покрыто все — машины, инструменты, моя кепка и очки. Появилось сразу много хороших привычек. Так, перед использованием телефона с экрана нужно смахнуть песок. Причем не важно — лежал ли твой девайс на столе или в кармане. Тщательно отряхиваешься перед входом в палатку. Вытряхиваешь песок из обуви, когда разуваешься.

Помню, в глубоком босоногом детстве я мечтал об огромной песочнице. Похоже, мои мечты сбылись несколько в извращенной форме — Боги опять смеются!

Граница между Марокко и Мавританией напоминает кадры из фильма «Безумный Макс»

Первый день в Мавритании оказался расслабленно-напряженным. С одной стороны, шестой старт отменили — из-за сильного ветра не смог подняться в воздух вертолет. Без винтокрылой машины соревнования запрещены — случись что неладное, не будет возможности оказать экстренную помощь пострадавшим.

С другой стороны — впечатлила Мавритания! Казалось, что я своим ходом въезжаю в фильм «Безумный Макс». Вся приграничная зона между двумя государствами завалена остовами машин. Климат сухой, поэтому автомобильные останки не ржавеют. Они постепенно уходят в песок и поверх них появляются новые. Как мне пояснили, такую незавидную судьбу ожидают автомобили с криминальной историей. Их выпускают из одной страны, и не пускают в другую. Они оказываются на ничейной земле, с них снимают все более или менее нужное и бросают.

На нейтральной земле кипит жизнь: бродят мавританцы и предлагают обменять деньги либо купить сим-карты. Одетые в национальные одежды люди непривычны нам, европейцам. От неизвестности веет таинственностью и опасностью. Поэтому мы вяло отмахиваемся от предложений познакомиться, а то и просто прячемся за стеклами машин.

Все что осталось от болида братьев Куприяновых.

Неподалеку от границы к нам подкатывает внедорожник. Из него выбирается белый человек и — о чудо! — обращается к нам на чистом русском: «в первый раз машины ГАЗ здесь вижу! Ребята, какими судьбами»?

Виктор Попов представляет в Мавритании российское Росрыболовство. Здешние воды богаты рыбой и наши траулеры трудятся в них еще со времен Советского Союза. Раньше одновременно в водах Мавритании могло находиться до сотни советских судов. Сейчас объемы упали, но все равно фронт работы есть. Росрыболовство решает юридические аспекты, а наши рыбаки кормят народ свежим уловом. До России груз обычно не доходит — слишком далеко. Рыбу сбывают здесь же, Африке. Виктор занимает пост представителя Росрыболовства в Марокко уже шестой год, а до этого не один десяток лет сам ходил в море.

В общем, первый встреченный мной в Марокко человек оказался русским. Как пел когда-то Владимир Высоцкий: «Проникновенье наше на планете особенно заметно здесь, вдалеке…»

Французы накрыли чехлами два разбитых Optimus и не стали восстанавливать машины. Хотя могли бы попробовать. Логика производителя такова: важно выиграть гонку, а ущерб за разбитые машины все равно возместит виновник.

От победы до проигрыша один шаг

Все начальные этапы Africa Eco Race выигрывал французский гонщик Лоурье Доминик на автомобиле-прототипе Optimus. Он отлично шел и в этот раз, но совершил трагическую ошибку, когда до финиша оставались считанные метры. Он под углом опережал российский экипаж под номером 202 братьев Куприяновых на Optimus. До конца непонятно, что произошло, но получилось, что 211-й Optimus Доминика просто подставился под автомобиль Куприяновых. Получив сильнейший удар в бок 211-й совершил шесть полных переворотов и закончил гонку у самого финиша.

Сейчас решается извечный российский вопрос — кто виноват? После просмотра видео создается впечатление, что оба пилота не видели друг друга. С Куприяновым понятно: перед ним Доминик вывернул неожиданно, за мгновение до столкновения. Видел ли Доминик машину Куприяновых? Не факт! Закатное солнце било ему в лицо и в он действительно не мог точно оценить расположение несущегося в пыли спортивного болида. Конечно, больше всего обидно Лоурье Доминику — он выигрывал и этот этап.

Запчасти от 211-го Optimus Лоурье Доминика собирали по всей оруге.

Расстроены и братья Куприяновы, которые «вкатились» и показывали отличные результаты. С гонки сходят оба экипажа и можно радоваться хотя бы тому,что в такой серьезной аварии не пострадали люди. История рассудит — кто прав, кто виноват. Лидером же становится Струго Джин Перье на Optimus под номером 203. Создается впечатление, что команда Optimus намеренно не стала восстанавливать машины Доминика и Куприяновых, чтобы успеть за ночь подготовить к гонке оставшиеся четыре машины и сохранить лидерство.

А как же наши?

Начнем с автомобилей «Газон NEXT». Левицкий и Долгов поднялись на четыре ступеньки в абслолюте, занимают 26 место в общем зачете и седьмое среди грузовиков. Наш экипаж под номером 409 Шкляева и Лагуты, перевернувшийся двумя этапами ранее, отыграл пять ступенек и занимает 28 и 8 места соответственно. Как видите, не смотря на полученные травмы «Газон NEXT» под номером 409 восстановлен и уверенно прет к Дакару! Экипажи «Газель NEXT» на седьмом этапе сражались успешно. Игнатов и Чумак отыграли семь позиций: 27 место в абсолюте и 12-е в категории Т3.

Пострадавший в аварии ГАЗон NEXT невозмутимо прет к Дакару.

Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов отметил: «Первые 30 км были пески, затем вышли на твердое плато, по которому легко ехать, но сложно ориентироваться. Солнце бьет в глаза, легко упустить дорогу во множестве следов. Справились, хотя одну точку все же пропустили».

Суховенко с Павловым на «Газель NEXT» поднялись на шесть позиций и занимают 30 место общем зачете и 13 в абсолюте. Завтра опять будут пески Мавритани. Сражаются люди, сражаются машины.

Если на каменистых дорогах страдала подвеска, то сейчас очень важна надежность коробки передач, мостов, раздаточной коробки. И если изначально в Монако стартовало 45 автомобилей, то на старт восьмого этапа выходит только 32 экипажа…

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10 января 2019
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