Africa Eco Race-2019: Безумный Макс, или трагедия в метре от финиша

Ралли-рейды всегда связаны со смертельным риском: автомобили и мотоциклы со скоростью под 200 км/ч несутся по таким дорогам, где обычный, далекий от спорта водитель «тошнил» бы 30—40 км/ч. Да, еще пару дней назад я искренне считал, что в Марокко много песка. Но сегодня, в Мавритании, я понял, что песка много не бывает.

Мало того, что гигантские ространства от Атлантического океана вглубь Черного континента покрыты песком. Песком здесь «вьюжит». Он везде — внизу, сбоку, сверху. Им покрыто все — машины, инструменты, моя кепка и очки. Появилось сразу много хороших привычек. Так, перед использованием телефона с экрана нужно смахнуть песок. Причем не важно — лежал ли твой девайс на столе или в кармане. Тщательно отряхиваешься перед входом в палатку. Вытряхиваешь песок из обуви, когда разуваешься.

Помню, в глубоком босоногом детстве я мечтал об огромной песочнице. Похоже, мои мечты сбылись несколько в извращенной форме — Боги опять смеются!