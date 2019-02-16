Чем боевые «Газели» и «Соболи» отличаются от гражданских

Один из лидеров Чемпионата России по ралли-рейдам — команда «ГАЗ Рейд Спорт». Первый спортивный автомобиль «Соболь» построили для нее еще в 2012-м году. Сейчас в активе команды уже семь спортивных машин.
Боевые «Газели NEXT», «Соболь 4х4» и грузовики «Садко NEXT» собраны на узлах, которые устанавливают на обычные — гражданские– автомобили ГАЗ, сходящие с нижегородского конвейера. Хотя конструктивные изменения, безусловно, имеются.
Например, двигатель «Газели NEXT» установлен за кабиной. Таким образом конструкторы добились идеальной развесовки, обеспечили доступ ко всем узлам и агрегатам, уравняли длину карданных валов. Если первые два момента понятны, то последний стоит пояснить.
Ход подвески боевой машины увеличен до 250 мм. Использование короткого кардана в этом случае недопустимо: при движении шарниры достигают запредельного угла и просто ломаются. При равной длине двух карданных валов такая опасность исчезает. На «Газель NEXT» установлен мотор Cummins ISF 2.8. Между прочим, о продукции этого мирового гиганта уже слагают легенды. На обычной машине Cummins ISF 2.8 запросто выхаживает 750 тыс. км.
Не привычно – двигатель расположен позади кабины.
Выступающие в соревнованиях автомобили ГАЗ собраны на стандартных узлах и агрегатах, которые устанавливают на обычные машины, сходящие с конвейера в Нижнем Новгороде.
– Двигатель боевой «Газели» форсирован до 200 л. с., — поясняет технический директор «ГАЗ Рейд Спорт» Иван Седов. — Практика показала, что на спортивной машине он держится весь сезон. А это около 10 000 километров работы в запредельном режиме. В переводе на гражданский километраж нужно умножать на десять. Получается под миллион километров!..
Не менее интересные моторы, установленные на «Садко NEXT» — ярославские ЯМЗ 534. Нижневальный дизель славится компактными размерами и умеренным аппетитом. Изюминка конструкции в том, что охлаждающая жидкость поступает не снизу, а сверху вниз. Таким образом конструкторы решили сложную проблему охлаждения головки блока цилиндров и добились термической стабильности.