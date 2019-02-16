Чем боевые «Газели» и «Соболи» отличаются от гражданских

Боевые «Газели NEXT», «Соболь 4х4» и грузовики «Садко NEXT» собраны на узлах, которые устанавливают на обычные — гражданские– автомобили ГАЗ, сходящие с нижегородского конвейера. Хотя конструктивные изменения, безусловно, имеются.

Например, двигатель «Газели NEXT» установлен за кабиной. Таким образом конструкторы добились идеальной развесовки, обеспечили доступ ко всем узлам и агрегатам, уравняли длину карданных валов. Если первые два момента понятны, то последний стоит пояснить.

Ход подвески боевой машины увеличен до 250 мм. Использование короткого кардана в этом случае недопустимо: при движении шарниры достигают запредельного угла и просто ломаются. При равной длине двух карданных валов такая опасность исчезает. На «Газель NEXT» установлен мотор Cummins ISF 2.8. Между прочим, о продукции этого мирового гиганта уже слагают легенды. На обычной машине Cummins ISF 2.8 запросто выхаживает 750 тыс. км.