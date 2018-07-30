«Шелковый путь-2018»: победитель без побед

Ожидалось, что на Красную площадь участники ралли прибудут после 192-километрового спецучастка, но из-за дождей, которые сделали один из бродов на дистанции непреодолимым, дистанция была сокращена и пилоты проехали всего 80 километров — ничто на фоне предыдущих гоночных дней.

Дожди сократили дистанцию

Предсказуемо, на расклад сил повлиять такой короткий отрезок не смог да и невозможно было без серьезных проблем у кого-то пилотов представить себе изменение в турнирной таблице. Так и вышло — ничего не поменялось к финишу в Москве.

Ничего не решающий триумф

Избавившись от технических трудностей, лишивших Гарри Ханта всяких шансов на победу, пилот на багги Peugeot выиграл финальный спецучасток. Следом к финишу пришел испанец Нани Рома на MINI, третьим стал катарец Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux, а француз Маттьё Серрадори — четвертым.