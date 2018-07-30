«Шелковый путь-2018»: победитель без побед

Легендарный ралли-марафон «Шелковый путь» в этом году стал ярким примером того, что можно завоевать победу, будучи не самым быстрым, но самым аккуратным на дистанции. Портал «АвтоВзгляд» подводит итоги завершившейся гонки. Или не завершившейся?
Ожидалось, что на Красную площадь участники ралли прибудут после 192-километрового спецучастка, но из-за дождей, которые сделали один из бродов на дистанции непреодолимым, дистанция была сокращена и пилоты проехали всего 80 километров — ничто на фоне предыдущих гоночных дней.
Дожди сократили дистанцию
Предсказуемо, на расклад сил повлиять такой короткий отрезок не смог да и невозможно было без серьезных проблем у кого-то пилотов представить себе изменение в турнирной таблице. Так и вышло — ничего не поменялось к финишу в Москве.
Ничего не решающий триумф
Избавившись от технических трудностей, лишивших Гарри Ханта всяких шансов на победу, пилот на багги Peugeot выиграл финальный спецучасток. Следом к финишу пришел испанец Нани Рома на MINI, третьим стал катарец Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux, а француз Маттьё Серрадори — четвертым.
Пятым на спецучастке стал араб Язид Аль-Раджи, но именно ему досталась победа по итогам всего «Шелкового пути». Гонщик на MINI в 2018 году не выиграл ни одного дня гонки, но его стабильность по скорости и отсутствие технических проблем позволили возглавить турнирную таблицу после неприятностей у соперников.
Второе место занял Нассер Аль-Аттия и очевидно, что если бы у катарца на нескольких этапах был полноприводный, а не переднеприводный пикап, то скорее всего приз за поеду уехал бы в Катар. Третье же место в гонке досталось Маттьё Серрадори, багги которого была достаточно быстра и относительно надежна.
ГАЗ — в топ-10 абсолютного зачета!
Российская команда «ГАЗ Рейд Спорт» провела марафон очень впечатляюще! Существенных технических проблем не было ни у «Соболей», ни у «Садко Next», а пилоты либо не ошибались вовсе, либо допускали помарки в меру.
В итоге экипаж Александра Русанова вошел в топ-10 абсолютного зачета, а Иван Самарин в дебютном для себя ралли-марафоне стал 16-м — позади остались и Нани Рома, и Гарри Хант! Болеслав Левицкий в грузовом зачете классифицирован 8-м, а Михаил Шкляев разместился в итоговых протоколах на строчку выше.
И это, стоит отметить, весьма хороший результат — «ГАЗ Рейд Спорт» получил необходимый опыт, на славу протестировал технику и пилотов, так что «Шелковый путь-2018» очевидно пойдет в актив гоночного коллектива и ляжет в основу дальнейшего развития команды.
Китай и Россия — в победителях
В категории T2 китаец Цзи Ян Ганг, получивший внезапное для самого себя лидерство, смог удержать его в своих руках и выиграл «Шелковый путь» в зачете практически серийных внедорожников. В T3 российский дуэт Марии Опариной и Таисии Штаневой повторил прошлогоднее достижение и сохранил за собой титул победителя ралли-марафона в этом классе.
Лучшим среди пилотов «КАМАЗ-мастер» по итогам гонки стал экипаж Андрея Каргинова, для которого триумф на «Шелковом пути-2018» стал первым в карьере. Дополнили призовой подиум в классе грузовиков машины Айрата Мардеева и Антона Шибалова.
Ждем «подебесный» маршрут
У Спасской башни Кремля 27 июля завершилась российская часть «Шелкового пути», которая прошла по территориям Астраханской, Волгоградской, Липецкой и Тульской области, а также Республике Калмыкия. Почти 3500 километров по России будут дополнены и отрезком по Китаю — эта часть гоночной дистанции ралли-марафона должна пройти осенью, но есть определенные сомнения в том, что она состоится.
Торопиться, впрочем, с выводами не следует, и лучше дождаться официальных новостей. В любом случае, удивляться тому, что гонка, заявленная как международная, может пройти только по России, не стоит.