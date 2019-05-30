«Ралли Казахстан-2019»: как обогнать устюртского муфлона

Третий день Ралли Казахстан выдался не самым простым — общий пробег 450 км, из которых 327 километров — боевые. Сложность маршрута компенсировалась его красотой. Все пилоты и штурманы отмечают удивительное многообразие маршрута.
Песчаные дюны сменяют каменистые плато. Машины спускаются к Каспийскому морю и мчатся вдоль самой кромки прибоя, а затем вновь поднимаются вверх, выше скал.
Трудности начались с самого старта: машины уходили в песчаные дюны. Лидеры преодолевали их играючи — автомобили-прототипы созданы для движения в песках и обладают исключительными внедорожными возможностями и колоссальным запасом прочности. Остальным приходится туго.
Мало того, что возможности автомобиля ниже, но лидеры разбивают покрытие и следующие за ними вязнут в песках. Опытные пилоты знают, что в такой ситуации нельзя ехать по следам, нужно искать свой путь. Но и там не все гладко. Новая дорога таит опасность, за каждым барханом может оказаться обрыв, в который уткнется машина. Так что эту песочницу далеко не все преодолели безболезненно.
Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов: «У нас уже большой опыт и поездок, и копания в песках. В том числе здесь, в Казахстане. Поэтому мы с штурманом Евгением Павловым заранее продумали маршрут и рванули к первой точке своим путем. Расчет оказался верным, удалось обогнать несколько машин. Наша „Газель Next“ очень хорошо идет по песку — машина достаточно легкая, имеет продуманные ходы подвески и тяговитый мотор Cummins. Есть полный привод и блокировки. В общем, даже удовольствие получили от сегодняшнего этапа».
После пустыни машины вырвались, так сказать, на оперативный простор — каменистое плато Устюрт. Эта местность известна тем, что в советские времена здесь испытывали самое страшное оружие. Проводили ядерные взрывы. Здесь же находилась «Восьмая станция химической защиты» — особый полигон для испытания химического оружия и средств защиты от него.
Все это в прошлом и эксперты утверждают, что сейчас местность безопасна. Здесь же находится Устюртский природный заповедник, в котором обитают ранее исчезнувшие из здешних мест бархатный кот, гепард и леопард. А не так давно ученые с гордостью объявили, что объявился даже очень редкий устюртский муфлон. Это такой дикий баран. Странно, но само название «устюртский муфлон» звучит несколько оскорбительно. Так и хочется дать такую кличку какому-нибудь недалекому субъекту…
Впрочем, участникам ралли было не до филологических загогулин. Они мчались в клубах пыли и благодарили бога и организаторов ралли за то, что все машины оснащены приборами Сентинел, предупреждающими об опасном сближении. Без такого оборудования в клубах пыли можно не заметить соперника.
Штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов: «Здесь, в Казахстане, дороги усыпаны пылью, которую гонщики называют фэш-фэш. Она густая и плотная, по своей консистенции напоминает муку. Глубокая колея от машин забивается этой пылью и ехать по ней очень непросто. Мало того, что в буквальном смысле слова пыль столбом, ко всему прочему машина проваливается в колею так, что иногда цепляет задним мостом. Приходилось одно колесо пускать между колеями — на скорости далеко за сотню и на ухабистой дороге от пилота требуется филигранная техника!»
Действительно, любое неверное движение на таких скоростях приводит к тяжелейшим авариям, от которых не застрахованы даже великие пилоты. На третий день ралли встал на уши Язид Аль-Раджи — победитель прошлогоднего Ралли Казахстан. Машину повредил, но не фатально. Механики заменили стекло и фары, восстановили поврежденный кузов. Причем для этого не нужна сварка — кузов прототипа Toyota создан из специальных пластиков и кевлара. Машину восстанавливали по принципу детского папье-маше — накладывали дополнительные слои.
Первым маршрут третьего дня преодолел Нассер Салех Аль-Аттия. На 327 километров пути у него ушло 3 час 9 минут. Он же лидирует в гонке. За ним следует голландец Бернхард Тен Бринке. Поляк Якуб Пшигонски замыкает тройку лидеров.
Легендарный Петрансель отстает от лидера на 40 минут. Но в ралли рейдах все может измениться мгновенно. Гонка только перевалила за половину.