«Ралли Казахстан-2019»: как обогнать устюртского муфлона

Песчаные дюны сменяют каменистые плато. Машины спускаются к Каспийскому морю и мчатся вдоль самой кромки прибоя, а затем вновь поднимаются вверх, выше скал.

Трудности начались с самого старта: машины уходили в песчаные дюны. Лидеры преодолевали их играючи — автомобили-прототипы созданы для движения в песках и обладают исключительными внедорожными возможностями и колоссальным запасом прочности. Остальным приходится туго.

Мало того, что возможности автомобиля ниже, но лидеры разбивают покрытие и следующие за ними вязнут в песках. Опытные пилоты знают, что в такой ситуации нельзя ехать по следам, нужно искать свой путь. Но и там не все гладко. Новая дорога таит опасность, за каждым барханом может оказаться обрыв, в который уткнется машина. Так что эту песочницу далеко не все преодолели безболезненно.