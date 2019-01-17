В России откроют продажу бюджетных иномарок из Казахстана

Как вам понравится новость о том, что казахи создают собственную автомобильную марку? Более того: как и любая уважающая себя компания, вроде азербайджано-иранской Khazar, наверняка со своими машинами возьмет прицел на Россию.
Вы когда-нибудь слышали об Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, нет? А она есть! Так вот: организация уже приступила к разработке собственного автобренда. Как сообщает агентство Inform.kz, помощь в создании производства транспортных средств должны оказать иностранные партнеры.
Свой интерес профинансировать автомобильный проект родом из Казахстана проявила китайская компания Jac, которая на российском рынке держится лишь благодаря коммерческой технике. Легковушки в виде условных кроссоверных новинок JAC S5 и S3 спросом у нас, увы, не пользуются.
Быть может, россиянам понравятся изделия, совместно выдуманные азиатами?
По словам руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрея Лаврентьева, «работа в данном направлении только началась», а что из этого получится и получится ли вообще, он сказать так и не смог.
— Пока не можем сказать ничего конкретного, определенных названий отечественной марки нет. Если честно, я вообще не могу рассказать подробности, — прокомментировал на пресс-конференции в Астане «автохайп по-казахски» г-н Лаврентьев.
Помните, как украинцы грозились запуском в серию суперкара на электротяге, а вместе с ним супертанка и суперракеты? Так почему бы и казахстанцам не пошуметь…