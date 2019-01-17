В России откроют продажу бюджетных иномарок из Казахстана

Вы когда-нибудь слышали об Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, нет? А она есть! Так вот: организация уже приступила к разработке собственного автобренда. Как сообщает агентство Inform.kz, помощь в создании производства транспортных средств должны оказать иностранные партнеры.

Свой интерес профинансировать автомобильный проект родом из Казахстана проявила китайская компания Jac, которая на российском рынке держится лишь благодаря коммерческой технике. Легковушки в виде условных кроссоверных новинок JAC S5 и S3 спросом у нас, увы, не пользуются.

Быть может, россиянам понравятся изделия, совместно выдуманные азиатами?