Жестокие рейды: ГИБДД начала сажать водителей за тонировку автостекол

Ежегодно российские придорожные полицейские устраивают охоту на любителей прятаться от мира за тонированными стеклами своих машин. Год нынешний — не исключение, причем служивые легко пересаживают нарушителей из затемненного салона авто в не менее темную камеру изолятора.
Вячеслав Василенко

Который год буксует на месте законопроект об ужесточении наказания за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена». Согласно ст.12.5 КоАП РФ, штраф за тонировку передних стекол у нас по-прежнему составляет 500 рублей. Точнее, даже 250 рублей — скидки пока еще никто не отменял.

Тонировка автостекол разрешена в рамках установленных норм: не менее 75% светопропускания для лобового стекла и не менее 70% — для передних боковых окон.

Но как бы там ни было, только в одной столице с начала года к ответственности привлечено более 45 000 водителей, управляющих транспортными средствами с затемненными передними стеклами, чья светопропускная способность не соответствует допустимой.

Московская ГАИ официально предупредила, что рейды будут продолжаться. Причем ежедневно. И тех водителей, кто на месте не избавится от пленки, продолжат не только штрафовать, но и… отправлять в суд, а далее — по накатанной — в изолятор временного содержания. С какой стати в ИВС, спросите вы? Да все очень просто!

Гаишники не без удовольствия спекулируют ч.1 ст.19.3 КоАП РФ («Неповиновение законным распоряжениям или требованиям сотрудника полиции»), и на отказ растонировать стекла на месте остановки отправляют нарушителей на 15 суток за решетку. По данным портала «АвтоВзгляд», аналогичные операции проходят в Подмосковье, в Саратовской и Ростовской областях, Краснодарском крае.

Между тем, согласно нашим законам, при остановке водителя с тонировкой на окнах, превышающей допустимый показатель, инспекторы обязаны всего-то составить протокол по ч.3.1 КоАП РФ и выдать предписание о необходимости устранить нарушение. На это автовладельцу дается 10 дней. То есть отдирать тонировку прямо на месте водитель не обязан!

Затемнять заднее стекло ГОСТ запрещает только в том случае, если с обеих сторон на автомобиле не стоят зеркала заднего вида.

Да, согласно п.2.3.1 ПДД, шофер может устранить неисправность и на месте, если в машине у него найдется, к примеру, отвертка или скребок. А коли нет — должен «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности» и снимать пленку в течение тех самых 10-и дней. И никакого ареста!

автоправо, суд, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, арест, ГИБДД
28 мая 2019
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