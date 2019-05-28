Жестокие рейды: ГИБДД начала сажать водителей за тонировку автостекол

Который год буксует на месте законопроект об ужесточении наказания за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена». Согласно ст.12.5 КоАП РФ, штраф за тонировку передних стекол у нас по-прежнему составляет 500 рублей. Точнее, даже 250 рублей — скидки пока еще никто не отменял.

Тонировка автостекол разрешена в рамках установленных норм: не менее 75% светопропускания для лобового стекла и не менее 70% — для передних боковых окон.

Но как бы там ни было, только в одной столице с начала года к ответственности привлечено более 45 000 водителей, управляющих транспортными средствами с затемненными передними стеклами, чья светопропускная способность не соответствует допустимой.

Московская ГАИ официально предупредила, что рейды будут продолжаться. Причем ежедневно. И тех водителей, кто на месте не избавится от пленки, продолжат не только штрафовать, но и… отправлять в суд, а далее — по накатанной — в изолятор временного содержания. С какой стати в ИВС, спросите вы? Да все очень просто!