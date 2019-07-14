Ралли «Шелковый путь-2019»: счастливое «13» для наследника ГАЗ-66

Фото avtovzglyad.ru
Тринадцатого июля ралли «Шелковый путь-2019» взяло отгул. Но и в официальный выходной беспрецедентного марафона его участникам расслабиться не удалось: нужно было добраться до Китая и подготовиться к страшным пескам пустыни Гоби.
Ефим Розкин

Первая неделя ралли завершилась днем отдыха: всего-то нужно было переехать из Монголии в Китай. Но опытный народ рассказывал страсти о многочасовых простоях на границе. Каждая команда и экипаж с вечера продумывали — как бы ловчее проскочить и не попасть в очередь. До границы более 300 километров, причем километров поганых. Часть — грунтовка, по которой грузовики возят монгольский уголек соседям. Ночью по такой ехать опасно: не заметил яму и влетел на внушительный ремонт.

В общем, утром 13-го числа бивуак ралли напоминал лагерь золотопромышленников, внезапно узнавших о новой золотой жиле. В машинах зажигался свет, мелькали тени, приглушенно хлопали двери и очередной экипаж исчезал в предрассветных сумерках.

Впрочем, опасения оказались преувеличенными. Монголия и Китай обеспечили оптимальные условия для проводки каравана «Шелкового пути». Рецепт прост: дорогу закрыли для всех иных машин. Большегрузы стояли на площадках неподалеку, а их водители радостно махали нам. Удивительно, но они, похоже, не держали на нас зла и радостно приветствовали спортсменов. Это влияние буддизма или просто люди по жизни такие хорошие?

Фото avtovzglyad.ru

Пошли по срезочке

Экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт» еще в предыдущий день нашли оптимальный путь к границе. Дело в том, что пройденный боевой маршрут выводил на хорошую дорогу и экономил более сотни километров. Да, нужно проехать по разбитому грейдеру, но разве это проблема для спортивных «Газелей Некст», «Садко Некст» и полноприводных «Соболей» сопровождения? Тем более, что у участвующих в ралли автомобилей ГАЗ налицо отличная внедорожная наследственность.

– Самая интересная машина из нашей линейки — грузовик «Садко Некст», — рассказывает участвующий в ралли «Шелковый путь» руководитель управления продуктового развития Горьковского автозавода Олег Медведев. «Садко Некст» — наследник знаменитой «шишиги» ГАЗ-66, который вошел в автомобильную историю благодаря исключительной проходимости. Всего выпущено более миллиона ГАЗ-66. и эту машину активно использовали в армии СССР, России и других государствах. Немало 66-х бегает и сейчас. На смену пришел ГАЗ-3308, а уже в сентябре с конвейера Горьковского автозавода сойдет серийный «Садко Некст». Он унаследовал от ГАЗ-66 проходимость и надежность, но это уже машина иного, современного уровня. Автомобиль XXI века.

Рулевое управление интегрального типа, пневматическая тормозная система, раздаточная коробка с дистанционно-пневматическим приводом управления, усиленная рама из прочного материала. Надежный тяговитый двигатель (150 л. с. и 490 Нм) объемом 4.4 л обладает ресурсом в 700 тыс. километров. Водитель «Садко Некст» получает совершенно иной уровень комфорта, по сравнению с 66-м это небо и земля. И конечно же, «Садко Некст» создан для самых тяжелых условий эксплуатации. Поэтому в базовом оснащении есть второй топливный бак с краном переключения в кабине и шноркель. Для стран Азии была выпущена партия с правым расположением руля. Опыт оказался удачным, машины исправно трудятся. В ближайшее время «Садко Некст» будет доступен и россиянам…

Фото avtovzglyad.ru

В команде «ГАЗ Рейд Спорт» два автомобиля «Садко Некст», и самым большим опытом эксплуатации этих машин обладает руководитель отдела спорта Горьковского автозавода Михаил Шкляев. Он — бессменный пилот команды:

– Руководство завода изначально поставило условия: на спортивных машинах использовать только штатные узлы и агрегаты. Это сделано для того, чтобы соревнования стали полноценной проверкой для машин ГАЗ. Нагрузки колоссальные, поэтому любые неисправности выявляются мгновенно. Так, например, уже на первых соревнованиях мы обнаружили дефект кабины, который наши конструкторы устранили. Если спортивные машины оснащены пневмо-гидравлической тормозной системой, то серийный «Садко Некст» будут выпускать с более эффективной и надежной пневматической. На соревнованиях выявили много нюансов и уже первые серийные «Садко Некст» не будут сырыми, все детские болезни уже обнаружены и устранены.

На китайской земле

Если Монголия во многом похожа на российскую Бурятию, то уже первые километры по китайской земле ясно дают понять, что это уже настоящая заграница. Бескрайнюю пустыню Гоби разрезают шоссе идеального качества, оборудованные разделительными барьерами и площадками для отдыха. Природа меняется кардинально. Огромные безжизненные каменистые пространства сменили поля с буйной растительностью: растет кукуруза, подсолнухи, высажены сосны. И это — в самом сердце великой пустыни!

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Караван остановился в городе Bayinbaolige. После 700-километрового пробега времени на отдых толком не остается. Необходимо подготовиться к следующему боевому дню.

Опытные пилоты предупреждают новичков:

Все предыдущие дни были разминочными. Уже завтра вы столкнетесь со страшными барханами пустыни Гоби!

И не ошиблись: к вечеру следующего дня в бивуак вернулись не все и потерявшихся ночью начнут разыскивать в безжизненных песках.

бездорожье, автопутешествие, гонки, коммерческий транспорт, грузовики, ралли
14 июля 2019
605