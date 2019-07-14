Ралли «Шелковый путь-2019»: счастливое «13» для наследника ГАЗ-66

Первая неделя ралли завершилась днем отдыха: всего-то нужно было переехать из Монголии в Китай. Но опытный народ рассказывал страсти о многочасовых простоях на границе. Каждая команда и экипаж с вечера продумывали — как бы ловчее проскочить и не попасть в очередь. До границы более 300 километров, причем километров поганых. Часть — грунтовка, по которой грузовики возят монгольский уголек соседям. Ночью по такой ехать опасно: не заметил яму – и влетел на внушительный ремонт.

В общем, утром 13-го числа бивуак ралли напоминал лагерь золотопромышленников, внезапно узнавших о новой золотой жиле. В машинах зажигался свет, мелькали тени, приглушенно хлопали двери и очередной экипаж исчезал в предрассветных сумерках.

Впрочем, опасения оказались преувеличенными. Монголия и Китай обеспечили оптимальные условия для проводки каравана «Шелкового пути». Рецепт прост: дорогу закрыли для всех иных машин. Большегрузы стояли на площадках неподалеку, а их водители радостно махали нам. Удивительно, но они, похоже, не держали на нас зла и радостно приветствовали спортсменов. Это влияние буддизма или просто люди по жизни такие хорошие?