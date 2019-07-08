Ралли «Шелковый Путь-2019»: три колеса, уши, грязь и тысячи безумных «лошадей»

Дежавю

Нассер Аль-Аттия доказал, что даже в нашем нестабильном мире стабильность все же существует. Как и год назад он выиграл первый этап. Его основной соперник Язид Аль-Раджи пришел третьим — именно так и было на Шелковом пути 2018-го года. Изюминкой на торте совпадений стал тот факт, что второе место заняла моноприводная багги. Да, вы уже догадались — как и в прошлом году.

Впрочем, первый день не показателен. В 2018-м чемпионом стал Язид Аль-Раджи, который, напомним, сегодня пришел лишь третьим.