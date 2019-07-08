Ралли «Шелковый Путь-2019»: три колеса, уши, грязь и тысячи безумных «лошадей»

Иркутская земля изнемогает от влаги — набухшие от дождей реки смывают все на своем пути. Часть автовозов встала на пути к Иркутску, но вода спала и удалось доставить технику вовремя. Официальный старт прошел под палящим солнцем, но уже ночью природа сменила настроение — лил страшный дождь. К утру трассу развезло, по раскисшей глине колеса скользили, как по маслу. Не спасала даже отличная раллийная резина.
Дежавю
Нассер Аль-Аттия доказал, что даже в нашем нестабильном мире стабильность все же существует. Как и год назад он выиграл первый этап. Его основной соперник Язид Аль-Раджи пришел третьим — именно так и было на Шелковом пути 2018-го года. Изюминкой на торте совпадений стал тот факт, что второе место заняла моноприводная багги. Да, вы уже догадались — как и в прошлом году.
Впрочем, первый день не показателен. В 2018-м чемпионом стал Язид Аль-Раджи, который, напомним, сегодня пришел лишь третьим.
Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов:
- Первый день всегда спокойный, этакий разминочно-пристрелочный. Нужно проверить и машину, и экипаж. Ко всему прочему очень скользкая дорога и трасса проходит в лесу. Малейшая ошибка приводит к очень грустным последствиям: насадил машину на пень или дерево и гонка заканчивается, толком и не начавшись. Я думаю, что все решится в китайских песках.
Нужно довести исправную машину через Бурятию и Монголию в Китай. Сейчас рубиться смысла — необходимо беречь машину. Сэкономленные минуты ничего не решат, в песках Гоби экипажи будут терять по нескольку часов. Но наша Газель Некст хорошо идет по песку, опыт таких соревнований имеется, так что вера в собственные силы есть.
Ошибка пилота
Действительно, рисковать не стоит. В этом убедился американский спортсмен Остин Джонс. Ему не уступали дорогу (что, кстати, запрещено правилами) и Остин рванул на своем багги прямо по полю. На пути оказался пень и внезапный барьер взять не удалось: у багги вырвало подвеску и машина совершила несколько оборотов через голову. Удивительно, но Остин и его штурман Келлон Уолш добрались до финиша, а затем на трех колесах прибыли в Байкальск. Механики были в ужасе. Немая сцена могла бы служить образцом подражания в финальном эпизоде «Ревизора». Но парни не стали опускать руки и принялись за работу.
Ночка у них была веселой…
Мотогоны дали жару
Если в таком марафоне очень тяжело пилотам автомобилей, то для оценки труда мотоциклистов сложно подобрать подходящий термин. Нагрузка просто колоссальная. Однако первый день для мотогонов стал интересным и привел к неординарному результату. Первые места заняли браться — Кевин и Люсиано Бенавидес. А вот любимица российской публики Анастасия Нифонтова финишировала лишь 22-й, но была ничуть не разочарована.
- Очень много камней, которые не видно. Плюс я еду на раллийной резине, которая больше предназначена для песка и сухого грунта — к сожалению, у меня не было с собой грязевой резины. Поэтому ехала очень аккуратненько, ведь сегодняшний этап по сути ничего не решал. На результат поеду ближе к Монголии, — отметила Анастасия Нифонтова.
Большие колеса
Среди грузовиков тоже идет разминка перед жесткой дракой. КАМАЗ обычно побеждает в соревнованиях, но «синяя армада» пропустила вперед МАЗ под управлением белоруса.
- В лесу очень скользко — вся езда, в принципе, на технику управления автомобилем, — сказал Сергей Вязович.
Команды «КАМАЗ Мастер» и «МАЗ-Спорт» едут на настоящих спортивных болидах, которые с заводскими машинами роднит лишь эмблема. Другое дело — грузовики «Садко Некст» команды «ГАЗ Рейд Спорт».
Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев:
- Первый прототип грузовика «Садко Некст» несколько лет назад был показана на выставке, после чего шла отладка модели.Разумеется, мы хотим победить — это мечта каждого спортсмена. Но весовые категории разные: если у машин КАМАЗ и МАЗ мощность моторов превышает тысячу лошадиных сил, то у нас — около 300 л. с.
Спортивные соревнования стали настоящей «разведкой боем». Ближе к сентябрю эта машина появится на рынке. Я выступаю на «Садко Некст» в различных соревнованиях. Машина действительно отличная — очень надежный четырехцилиндровый двигатель ЯМЗ, отличная проходимость и при этом исключительно комфортная кабина и плавность хода — это настоящий прорыв для среднетоннажных грузовых внедорожников.
Следующий этап пройдет по берегу великого озера Байкал и завершится в столице Бурятии — Улан-Уде. Предстоит преодолеть 409 километров, из которых 208 — боевые. Впереди Шелкового пути в общей сложности более пяти тысяч километров, что в переводе на китайский означает 10 тысяч ли. И первый шаг уже сделан.