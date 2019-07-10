Ралли «Шелковый Путь-2019»: лидер сгинул, а дальше — хуже

Фото и видео: АвтоВзгляд
«Шелковый путь» покинул Россию и вылился на монгольские просторы. Из Улан-Уде машины едут в Улан-Батор. Именно там, в Монголии, с гонки сошел один из главных претендентов на победу. Впрочем, это еще не все сюрпризы прошедшего дня.
Ефим Розкин

До места старта 3-го этапа ралли-марафона Шелковый путь еще нужно было добраться. Всех участников ожидал 360-километровый лиазон, причем нужно было еще пересечь российскую границу и оказаться в Монголии.

Любые границы всегда представляют очень большую сложность: огромное количество людей и машин. По теории вероятности всегда у кого-то будет что-то не так. Надо отдать должное организаторам «Шелкового пути» — ралли проходит на очень высоком уровне. Это касается многих аспектов — маршрут, бивуаки, питание.

Удалось минимизировать время на границе. И наши, и монгольские таможенники действовали усиленным составом, и такой огромный караван прошел все кордоны, практически не создавая очередей. Правда, им пришлось на несколько часов практически перекрыть движение остального транспорта, поэтому мы проезжали под недовольные взгляды водителей фур.

Любые приграничные города всегда популярны у гостей из сопредельной территории. Так, из Латвии и Польши ездят в Россию за топливом и сигаретами, из Выборга в Финляндию до кризиса активно выдвигались за продуктами.

Поэтому в российском поселке Кяхта возвели огромный супермаркет, в котором соседи охотно закупаются медикаментами, косметикой, бытовой химией. Продукты практически не берут, разве что-то особенное, специфическое. В целом, в Монголии продукты дешевле.

На пропускном пункте нам предложили поменять валюту на монгольские тугрики. Курс тугрика к рублю 43:1, предпочтительнее менять доллары. В больших магазинах и ресторанах можно расплатиться картой, но наличные все же нужны.

У монголов особое отношение к деньгам, которые для них не просто форма оплаты, а дань уважения. Неслучайно на купюрах изображен великий Чингисхан, культовая фигура для всех жителей страны.

Расплачиваясь, деньги нужно подавать правой рукой, купюра развернута лицом Чингисхана верх, макушка великого хана направлена макушкой к продавцу. Если вы хотите проявить уважение, то положите купюру на свои раскрытые ладони. Высшая форма неуважения — брошенная на стол смятая купюра. Вообще в Монголии много условностей, но аборигены понимают, что гости не обязаны их все знать и соблюдать. А потому многое нам прощают.

Первую сенсацию третьего гоночного этапа озвучили уже на старте: прошлогодний победитель «Шелкового пути», великий Язид Аль-Раджи, покинул гонку. Еще в предыдущий день, в Бурятии Язид не смог самостоятельно добраться до финиша — какие-то неполадки с мотором.

Я встретил Язида на бивуаке как раз в тот момент, когда сгружали его Toyota Hilux с эвакуатора. Он рассказал, что возникли проблемы с турбиной, механики за ночь приведут машину в порядок. Увы, неисправность оказалась более серьезной, Язид уезжает домой.

Лидирует Нассер Аль-Аттия. Он завершил победой и третий этап, что уже становится традицией.

– Спецучасток был хорошим, полностью отличающимся от первых двух, но интересный, — рассказал Нассер порталу «АвтоВзгляд» на финише монгольской земли. — Мы не жали на газ в полную силу и довольны тем, что успешно финишировали. В 10 км от финиша пробили колесо, но быстро его заменили. Сегодня был не такой сложный спецучасток, как вчера, и совершенной другое дорожное покрытие — открытые пространства, быстрые дороги, много опасных мест, где нужно быть осторожными.

В этом марафоне много китайских спортсменов — целых 19 экипажей. Причем присутствуют лучшие пилоты многомиллиардной страны. Китайцы показывают отличный результат. И тем приятнее, что второй результат показал россиянин Денис Кротов на MINI из MSK Racing Team.

– День был достаточно хороший. Быстрый скоростной участок. Старались не ошибаться, штурман всё правильно продиктовал. Постарались, и приехали вторыми за Нассером. Завтра длинный спецучасток, будем стараться ехать ещё быстрее, — поделился своими впечатлениями с порталом «АвтоВзгляд» Денис.

Гонщики уже вкатились в ралли и начинается полноценная борьба — кто грамотнее, талантливее и выносливее.

Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко:

- Первый монгольский участок был очень интересным, этакий раллийный. Некоторую сложность представляли обгоны, поскольку приближаешься в туче пыли. Соперника толком не видно, поэтому приходилось в некоторые моменты сбавлять скорость и выжидать подходящего момента. И, конечно, жара — тяжко и людям, и машинам. Но наша «Газель» держится молодцом!

Действительно, температура в тени больше 30 градусов. Далеко не во всех спортивных машинах есть кондиционеры. Более того, пилоты выключают кондиционеры, чтобы мотору было легче дышать. Если же двигатель начинает перегреваться, то включают печку. Тогда кабина превращается в духовку, в которую загрузили людей в полной спортивной экипировке: комбинезон, шлем, перчатки.

В ситуации жесточайшего стресса далеко не всегда даже опытные спортсмены могут точно понять потребности собственного организма. Поэтому в ходе гонки воду пьют точно по графику.

– Если ты пьешь воду когда появилась жажда, значит, ты опоздал с принятием воды,- поясняет руководитель команды ГАЗ Рейд Спорт Вячеслав Субботин.

В спорте мелочей не бывает!

С большим трудом на третьем этапе вырваться вперед среди грузовиков удалось экипажу Андрея Каргинова из «КАМАЗ-Мастер». Белорус Сергей Вязович, лидировавший до этого на двух этапах, пришел третьим.

– В начале у нас была не очень удачная стартовая позиция — мы были первыми из грузовиков, а след от «джипов» плохо виден, поэтому в самом начале спецучастка допустили пару навигационных ошибок, потеряв пару минут, рассказал порталу «АвтоВзгляд»Сергей Вязович («МАЗ-Спорт»). — А дальше у нас что-то произошло: выключился кондиционер и начала греться машина, мы так и доехали до финиша, не стали разбираться, в чем дело.

— В зоне ограничения скорости мы умудрились поменять предохранитель — он сразу же сгорел, так мы меняли несколько раз и каждый раз предохранители перегорали. Есть неполадка, но не могли ехать в полную силу, держали 90—100 км/ч на прямых отрезках пути, стараясь не перегреть мотор выше 100 градусов. Сейчас будем разбираться, в чем дело. Учитывая то, что у нас были проблемы, мы неплохо проехали. Надеюсь, что в генеральной классификации наше положение не изменится, хотя мы и проиграли чуть-чуть ребятам — ничего страшного, — поделился эмоциями с «АвтоВзглядом» руководитель команды «МАЗ-СпортАвто» Сергей Вязович.

Среди грузовиков, имеющих мощность мотора более 1000 «лошадей» очень сложно приходится экипажам «ГАЗ Рейд Спорт», которые участвуют в гонке на предсерийных машинах «Садко Некст».

Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев:

— Стандартный четырехцилиндровый двигатель Садко Некст форсирован до 280 л. с., но все равно если у основных соперников мощность в три раза больше, то возможности совсем иные. Наши машины собраны на стандартных узлах и агрегатах, добавлены лишь обязательные для спорта элементы. Это силовой каркас, система пожарного противотушения. В кабине снята часть пластика, поскольку нужно дополнительное место для силового каркаса и оборудования штурмана. У нового «Садко Некст» очень хорошая кабина — водители прадуются.

Участники уже начинают уставать, хотя ралли не дошло даже до середины. Поэтому и пилоты, и штурманы не склонны к длительным разговорам — в душ, на ужин и спать. Дальше — кольцевой маршрут длиной 470 км.

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10 июля 2019
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