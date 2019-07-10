Ралли «Шелковый Путь-2019»: лидер сгинул, а дальше — хуже

До места старта 3-го этапа ралли-марафона Шелковый путь еще нужно было добраться. Всех участников ожидал 360-километровый лиазон, причем нужно было еще пересечь российскую границу и оказаться в Монголии.

Любые границы всегда представляют очень большую сложность: огромное количество людей и машин. По теории вероятности всегда у кого-то будет что-то не так. Надо отдать должное организаторам «Шелкового пути» — ралли проходит на очень высоком уровне. Это касается многих аспектов — маршрут, бивуаки, питание.

Удалось минимизировать время на границе. И наши, и монгольские таможенники действовали усиленным составом, и такой огромный караван прошел все кордоны, практически не создавая очередей. Правда, им пришлось на несколько часов практически перекрыть движение остального транспорта, поэтому мы проезжали под недовольные взгляды водителей фур.