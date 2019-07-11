Ралли «Шелковый Путь-2019»: жестокое месиво машин и людей

Ни один день беспрецедентного ралли-марафона «Шелковый путь» не обходится без потерь. Попала в аварию Анастасия Нифонтова, а на следующий день тяжелейшие травмы получила ее соперница Габриэла Новотна. Эксперты поговаривают, что это только начало…
Ефим Розкин

Шелковый путь стелется по Монголии. В советское время, наряду с Болгарией, Монголию называли 16-й республикой СССР. Действительно, ощущения заграницы нет. Степи напоминают то астраханские, то казахские. Да, я помню о том, что Казахстан тоже заграница. Но и там чувствуешь себя своим.

Спаситель Монголии — российский барон

Судьба Монголии тесно переплетена с Россией, причем переплеты эти сложны и не однозначны. Значимость и мораль событий существенно зависят от автора и его личной точки зрения. Монголия стала независимым государством благодаря российскому генералу фон Унгрену. Личности легендарной и мистической, достойной отдельного повествования. В 1920 году, когда основная территория России была уже под властью большевиков, Унгрен, командовавший малочисленной Азиатской дивизией, смог освободить оккупированную китайскими войсками Ургу (прежнее название Улан-Батора) и освободить монгольского монарха Богдогэгэна VIII.

Будучи монархистом, барон имел амбициозный план возрождения монархии путем восстановления империи Чингиз-Хана. Для достижения цели он планировал опереться на азиатские народы, менее подверженные революционной пропаганде. В жизни барона много странного и мистического. Китайцы и монголы считали его бессмертным. Так, перед штурмом Урги барон облачился в монгольскую одежды и в одиночку поехал в захваченный город. Риск — страшный! За его голову давали целое состояние.

Уже на выезде он увидел дремавшего на посту китайского солдата. Это возмутило генерала. Он слез с коня и отхлестал служивого нагайкой. При этом объяснил ему на китайском, что спать на посту запрещено и он, барон Унгрен, наказал его за нарушение воинской дисциплины. После этого случая все солдаты Китая и Монголии были уверены, что стрелять в барона бесполезно — бессмертный! Но все же через два года Унгрена предали и передали большевикам. Где его и расстреляли. В ходе перестроечных судов его дело вновь рассматривал

Вспомним пожар Москвы

В Монголии я не видел ни портретов, ни статуй Унргена. Национальный герой здесь — Чингиз-хан. Действительно, это самая значимая личность в истории страны. Около восьми веков назад этот великий хан захватил пол мира. И монголы помнят об этом. На празднике Наадам мне удалось пообщаться с монгольскими парнями, облаченными в доспехи эпохи Чингиз-Хана и гордо восседавших на лошадях. Один из них говорил по-русски:

— Наши лошади низкие, но очень выносливые, — начал он, ласково поглаживая теплую кожу своей лошадки. Узнав, что я из Москвы, доброжелательно добавил: на таких лошадях мы жгли Москву!

Причем в его словах не было кровожадности. В них звучала гордость за предков, которые шли из монгольских степей к «последнему морю». Да, гражданам страны нужен повод для гордости. Прежде, чем отправиться в Европу, тумены Чингис-Хана шли на Китай. Именно туда движется ралли «Шелковый Путь».

Нессер начинает и выигрывает

Боевые машины стартовали неподалеку от бивуака. Им предстояло пройти 337 километров. Нассер Аль-Аттия начинает и выигрывает — к этому уже привыкли. Следом за ним в категории внедорожников пришли Матье Серрадори (+3:07) на Century CR6, Ван Лун (+7:39) на Toyota Hilux, Денис Кротов на MINI (+7:59).

Второй день испытывает серьезные проблемы Андрей Рудской на G-Force Bars: непонятные проблемы с двигателем, прототип не развивает положенную мощность и скорость. В результате Рудской даже не надеется выбиться в лидеры.

Хорошо идут «Газели» команды «ГАЗ Рейд Спорт».

— Сегодня трасса скоростная, мчались хорошо, — отмечает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. После двух третей пути отказал гидроусилитель руля, но на результате это не сказалось. Немного покачал мускулатуру.

Отлично едет второй автомобиль «Газель Некст» под управлением Евгения Суховенко.

Совсем иная ситуация с китайскими машинами Foton Tunland, которыми управляют Александр Зайцев и Александр Русанов: выходит из строя сцепление, тормоза. На перегонах у машин нет решетки радиатора. Похоже снимают из-за перегрева мотора. На четвертом этапе один Foton Tunland привезли на эвакуаторе — потекло масло из двигателя.

В общем, китайские машины очень разнятся по качеству.

На двух колесах

Сэм Сандерлэнд из Red Bull KTM Factory захватил лидерство и выиграл этап. В тяжелую аварию попала Габриэла Новотна: упала на скорости 120 км/ч, получив травмы ног и таза. Удивительно, но она продолжила гонку и финишировала! Только там врачи осмотрели девушку. Вердикт был однозначный — дальше ехать нельзя. В гонке осталось лишь две девушки — Лайя Санс и Бямбасурен Батундрал.

Аварий на трассе много. Улетел и перевернулся китайский багги под номером 233. Неподалеку был журналистский «Соболь» из команды «ГАЗ Рейд Спорт». Россияне подошли, оказалось, что нужна помощь. Китайский пилот не знал, как вызвать помощь, используя прибор сентинел. Помогли, вызвали. Хотя удивились изрядно — обычно пилоты и штурманы владеют необходимой техникой.

Большие колеса

Жесткое рубилово идет среди грузовиков. Лидирует Сергей Вязович из «МАЗ-Спорт». Причем вчера первыми пришли три автомобиля МАЗ! У «КАМАЗов» были проблемы с колесами — рвали их об камни.

Сегодня спортсмены из Набережных Челнов «закусились» и ситуация стала меняться. Неудачи стали преследовать белорусов. Александр Василевский сетовал на заглохший двигатель, а к финишу пришел со сломанным амортизатором кабины. Алексей Вишневский останавливался из-за оторвавшегося огнетушителя.

Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Болеслав Левицкий:

— Мы решили на нашем предсерийном «Садко Некст» перенастроить подвеску. Изменения оказались удачные. Дошли легко и без поломок.

Андрей Каргинов из «КАМАЗ Мастер» пришел первым из грузовиков. Лидер Сергей Вязович отстал от него на семь минут и оказался третьим.

— Мы в принципе ожидали, что Андрей Каргинов нас догонит. Но так, как ехал Каргинов на бездорожье… Вряд ли в таком темпе его машина доедет целой до финиша, — заметил Сергей Вязович. Да, на таком ралли очень важно сохранить машину.

Впереди — нелегкий путь по маршруту «Мандалгоби — Даланзадгад». Длина этапа превышает 400 километров.

Все самое интересное о марафоне «Шелковый Путь-2019» можно узнать в специальной рубрике портала «АвтоВзгляд» — здесь.

бензин, безопасность дорожного движения, внедорожник, бездорожье, кроссоверы, автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога, трасса, автоспорт, гонки, большегрузы, грузовики, ралли
12 июля 2019
81