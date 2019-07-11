Ралли «Шелковый Путь-2019»: жестокое месиво машин и людей

Шелковый путь стелется по Монголии. В советское время, наряду с Болгарией, Монголию называли 16-й республикой СССР. Действительно, ощущения заграницы нет. Степи напоминают то астраханские, то казахские. Да, я помню о том, что Казахстан тоже заграница. Но и там чувствуешь себя своим.
Спаситель Монголии — российский барон
Судьба Монголии тесно переплетена с Россией, причем переплеты эти сложны и не однозначны. Значимость и мораль событий существенно зависят от автора и его личной точки зрения. Монголия стала независимым государством благодаря российскому генералу фон Унгрену. Личности легендарной и мистической, достойной отдельного повествования. В 1920 году, когда основная территория России была уже под властью большевиков, Унгрен, командовавший малочисленной Азиатской дивизией, смог освободить оккупированную китайскими войсками Ургу (прежнее название Улан-Батора) и освободить монгольского монарха Богдогэгэна VIII.