Ралли «Шелковый Путь-2019»: жестокое месиво машин и людей

Вспомним пожар Москвы

В Монголии я не видел ни портретов, ни статуй Унргена. Национальный герой здесь — Чингиз-хан. Действительно, это самая значимая личность в истории страны. Около восьми веков назад этот великий хан захватил пол мира. И монголы помнят об этом. На празднике Наадам мне удалось пообщаться с монгольскими парнями, облаченными в доспехи эпохи Чингиз-Хана и гордо восседавших на лошадях. Один из них говорил по-русски:

— Наши лошади низкие, но очень выносливые, — начал он, ласково поглаживая теплую кожу своей лошадки. Узнав, что я из Москвы, доброжелательно добавил: на таких лошадях мы жгли Москву!

Причем в его словах не было кровожадности. В них звучала гордость за предков, которые шли из монгольских степей к «последнему морю». Да, гражданам страны нужен повод для гордости. Прежде, чем отправиться в Европу, тумены Чингис-Хана шли на Китай. Именно туда движется ралли «Шелковый Путь».

Нессер начинает и выигрывает

Боевые машины стартовали неподалеку от бивуака. Им предстояло пройти 337 километров. Нассер Аль-Аттия начинает и выигрывает — к этому уже привыкли. Следом за ним в категории внедорожников пришли Матье Серрадори (+3:07) на Century CR6, Ван Лун (+7:39) на Toyota Hilux, Денис Кротов на MINI (+7:59).