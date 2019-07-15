Ралли «Шелковый путь-2019»: победители без побежденных

В июле пустыня Гоби напоминает раскаленную духовку. Жарит со всех сторон: и сверху, и снизу, и сбоку. От страшного зноя попряталось все живое, и лишь корабли пустыни — верблюды — флегматично жуют колючки. Им привычно.

Для прогулок по пустыне нужна подходящая одежа: кепка, светлая рубашка, высокая обувь. Без нужной экипировки спекаешься мгновенно. Расслабленные журналисты попробовали взобраться на бархан в пляжных тапочках и мгновенно осознали свою ошибку. Ноги проваливаются в раскаленный песок по щиколотку и тысячи нагретых песчинок впиваются в кожу. В общем, развлечение не для слабонервных.

В такой пустыне сложно провести несколько часов зрителям, а каково приходится экипажам? В тени за тридцать градусов, на солнце — за пятьдесят. Далеко не все спортивные машины оснащены кондиционерами. Окошки маленькие, и в них толком не поступает свежий воздух. Нагрузка на машины колоссальная и моторы начинают греться. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь двигателю, включают печку. Теперь представьте состояние экипажа, облаченного в специальные негорючие комбинезоны, перчатки, шлемы! Им нужно не просто вытерпеть мучения, а прилагать все усилия для победы. В общем, грешникам в аду приходится легче!