Ралли «Шелковый путь-2019»: победители без побежденных

Девятый этап уникального ралли-марафона проходит в пустыне Гоби. Позади более четырех тысяч километров жесточайшей борьбы. Эти страшные пески уже выбили из гонки не один экипаж. От неудачи не застрахован никто: из марафона может вылететь и новичок, и матерый профессионал, претендующий на победу…
В июле пустыня Гоби напоминает раскаленную духовку. Жарит со всех сторон: и сверху, и снизу, и сбоку. От страшного зноя попряталось все живое, и лишь корабли пустыни — верблюды — флегматично жуют колючки. Им привычно.
Для прогулок по пустыне нужна подходящая одежа: кепка, светлая рубашка, высокая обувь. Без нужной экипировки спекаешься мгновенно. Расслабленные журналисты попробовали взобраться на бархан в пляжных тапочках и мгновенно осознали свою ошибку. Ноги проваливаются в раскаленный песок по щиколотку и тысячи нагретых песчинок впиваются в кожу. В общем, развлечение не для слабонервных.
В такой пустыне сложно провести несколько часов зрителям, а каково приходится экипажам? В тени за тридцать градусов, на солнце — за пятьдесят. Далеко не все спортивные машины оснащены кондиционерами. Окошки маленькие, и в них толком не поступает свежий воздух. Нагрузка на машины колоссальная и моторы начинают греться. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь двигателю, включают печку. Теперь представьте состояние экипажа, облаченного в специальные негорючие комбинезоны, перчатки, шлемы! Им нужно не просто вытерпеть мучения, а прилагать все усилия для победы. В общем, грешникам в аду приходится легче!
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
– Сегодня прошли более 130 километров жестких песков, — рассказывает штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Кирилл Чапаев. — Барханы высотой с девятиэтажный дом, я таких еще в своей жизни не видел! Прошли хорошо, «Газель Next» — автомобиль не слишком легкий, но выручает тяговитый двигателем Cummins 2.8. Мы снизили давление в колесах до 1,2 атмосферы и без проблем прошли всю дистанцию. В пустыне тяжело, но она зачаровывает. Такое впечатление, что попадаешь в другой мир, иное измерение…
Вперед, к победе!
Пожалуй, уже никто не сомневается, что победителем ралли «Шелковый путь-2019» станет Нассер Аль-Аттия. Он — бессменный лидер. Причем начиная с седьмой победы, каждый раз устанавливает рекорд. До него ни один пилот ни разу не побеждал в одной гонке семь и более раз подряд. Нассер опережает ближайшего соперника на 1 час 10 минут и догнать его практически невозможно. Победить Нассера может лишь сам Нассер, или его автомобиль. Катарский гонщик упустит победу лишь в том случае, если попадет в аварию или сломается его Toyota Hilux. Пилот всегда улыбается, но чувствуется, насколько он вымотан:
– Сегодня был действительно сложный спецучасток, — сказал Нассер на финише. — Тело устает все сильнее и сильнее…
Да, судьба первого места практически решена, но идет жесткая борьба за второе и третье места. Перед девятым этапом Жером Пелише на прототипе Optimus занимал второе место и опережал ближайшего соперника Хана Вея (Geely Smg Buggy) на две минуты. В десятке лучших — пять китайцев. И для них стало делом чести показать впечатляющий результат в этом ралли. Пелише потерял на девятом этапе 40(!) минут из-за поломки машины. Француз пришел девятым и теперь Хан Вей на втором месте. Правда, накопленное преимущество позволило Пелише стать третьим в абсолютном списке.
Без интриг
Предыдущий этап ралли стал финальным для лидера гонки среди грузовиков Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спорт». Он имел хорошее преимущество — 13 минут, и не собирался рисковать. Но ралли-рейды тем и интересны, что на них может произойти всякое. Вязович шел ровно, планировал пропустить Антона Шибалова из «КАМАЗ-МАСТЕР» вперед и спокойно ехать за ним. Так проще и риска нет. Но на высоком бархане Вязович совершил ошибку и его МАЗ сделал «уши». Машина завелась и поехала дальше. Однако осмотр показал, что поврежден силовой каркас. С такими повреждениями с гонки снимают и экипаж приехал к бивуаку на эвакуаторе. Так что теперь, похоже, «КАМАЗ-МАСТЕР» займет весь пьедестал в грузовой категории.
На том же восьмом этапе перевернулась «Газель Next» команды «ГАЗ Рейд Спорт». Однако к утру машина была готова к гонке. На старте ее осмотрел руководитель ралли — легендарный гонщик Владимир Чагин. Даже он не верил, что машину удастся восстановить и был просто поражен живучестью нижегородских автомобилей. Тогда же вспомнили страшную аварию с автомобилем «Садко Next» на ралли «Африка Эко Рэйс» зимой 2019-го года. В то, что автомобиль продолжит гонку не верил практически никто. А механики смогли за ночь починить машину и «Садко» под управлением Михаила Шкляева успешно прошел «всю Африку» и завершил ралли на Розовом озере.
…Завтра — последний бой. А он, как известно, самый трудный. Маршрут пройдет между городами Цзяюйгуань–Дуньхуан. Впереди 255 километров страшных песков и жесткой борьбы.