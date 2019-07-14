Ралли «Шелковый путь-2019»: Гоби пожирает людей

На родной китайской земле

В нынешнем ралли «Шелковый путь» участвует 19 экипажей из Китая. Причем приехали лучшие пилоты. Достойное выступление для них — вопрос принципиальный. Поэтому китайцы идут «на все деньги» и в десятки лучших после монгольского этапа было шесть «поднебесных» экипажей. Все ожидали, что на своей земле они еще сильнее разгонятся, но получилось наоборот. Удивительное совпадение: у двух багги Hanwei SMG, которыми управляли пилоты Лю Кун и Дзи Ян Ганг, развалились подвески. В результате оба покинули десятку лучших, но зато в нее вошел другой пилот из КНР — Чен Фенг, управляющий Toyota Hilux китайского производства.

Но победитель остался прежний — Нассер Аль-Аттия. Причем катарец установил новый рекорд — до него никто не выигрывал в одном ралли семь участков подряд. Нассер становится недостижимым для соперников. Если он не совершит ошибки и не попадет в аварию, то победа будет за ним. Вся остальная борьба идет лишь за второе и третье места в абсолютном зачете. Сейчас их занимают Жером Пелише и Хан Вей.

– Сегодня ехали без проблем. Наша спортивная «Газель Next» очень хорошо идет по песку. Этой зимой на ралли «Африка Эко Рэйс» я уже познакомился со страшными песками Мавритании, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Сегодняшние песчаные дюны пустыни Гоби выше мавританских, но проходить их легче. Те более сложные по своей структуре. Поэтому сегодня мы прошли весь маршрут без остановок — не буксовали и не копали. Однако не всем повезло так, как нам: автомобиль под номером 233 сгорел, в пустыне остался лишь обугленный остов…