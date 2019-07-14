Ралли «Шелковый путь-2019»: Гоби пожирает людей

Гоби занимает гигантскую территорию в 1300 квадратных километров и состоит из нескольких пустынь: Заалтайская, Монгольская, Алашань, Джунгария и Гашунская Гоби. Восьмой этап прошел в пустыне Алашань, которая ограничена горами Наншань и рекой Хуанхэ. Алашань славится своими барханами, именной на ее территории находится один из самых больших в мире барханов высотой 405 м.
Ошибка командиров
Организаторы не стали ставить точку маршрута на бархане-рекордсмене, но все равно участников не жалели. Утром всех ожидал гигантский лиазон длиной 400 км. И лишь затем начинались боевые 330 километров. Мало того, что экипажи отправлялись в пески уже вымотанными, но некоторые просто не успели взять положенные точки — не хватило времени. Организаторы приняли спорное решение и закрыли последний участок для всех машин, прибывших позже 18.30. Хотя, например, если экипаж стартует в 14.30, то даже без задержки может не успеть к назначенному сроку. В общем, налицо явная ошибка руководителей гонки.
На родной китайской земле
В нынешнем ралли «Шелковый путь» участвует 19 экипажей из Китая. Причем приехали лучшие пилоты. Достойное выступление для них — вопрос принципиальный. Поэтому китайцы идут «на все деньги» и в десятки лучших после монгольского этапа было шесть «поднебесных» экипажей. Все ожидали, что на своей земле они еще сильнее разгонятся, но получилось наоборот. Удивительное совпадение: у двух багги Hanwei SMG, которыми управляли пилоты Лю Кун и Дзи Ян Ганг, развалились подвески. В результате оба покинули десятку лучших, но зато в нее вошел другой пилот из КНР — Чен Фенг, управляющий Toyota Hilux китайского производства.
Но победитель остался прежний — Нассер Аль-Аттия. Причем катарец установил новый рекорд — до него никто не выигрывал в одном ралли семь участков подряд. Нассер становится недостижимым для соперников. Если он не совершит ошибки и не попадет в аварию, то победа будет за ним. Вся остальная борьба идет лишь за второе и третье места в абсолютном зачете. Сейчас их занимают Жером Пелише и Хан Вей.
– Сегодня ехали без проблем. Наша спортивная «Газель Next» очень хорошо идет по песку. Этой зимой на ралли «Африка Эко Рэйс» я уже познакомился со страшными песками Мавритании, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Сегодняшние песчаные дюны пустыни Гоби выше мавританских, но проходить их легче. Те более сложные по своей структуре. Поэтому сегодня мы прошли весь маршрут без остановок — не буксовали и не копали. Однако не всем повезло так, как нам: автомобиль под номером 233 сгорел, в пустыне остался лишь обугленный остов…
В четырех этапах «Шелкового пути-2019» побеждал белорус Сергей Вязович из «МАЗ-Спорт». Его капотный МАЗ демонстрировал чудеса скорости, проходимости и маневренности. Команда «КАМАЗ-МАСТЕР» прилагала титанические усилия для того, чтобы догнать и обогнать Вязовича, но безуспешно.
Еще вчера Вязович заметил, что для него важно сохранить разрыв и не попасть в аварию. Все были просто шокированы, когда узнали, что автомобиль Вязовича перевернулся через 30 километров после финиша. Машина проехала около 200 метров и окончательно встала. На бивуак ее привезли на буксире. Даже если машину удастся восстановить, преимущество уже утеряно. «КАМАЗ-МАСТЕР» вырвался вперед.
Перевороты или были и у других пилотов. Сделала уши «Газель Next» Алексея Игнатова. Но машина, в отличии от МАЗ, самостоятельно добралась до лагеря и с утра вновь стартует в гонке.
Держись, Садко!
– На таких ралли-рейдах всегда есть участки со сложным рельефом, — комментирует ситуацию пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Штурмуешь бархан и не знаешь — что там, на другой стороне. Может быть пологий склон, а может и отвесная стенка. Поэтому все опытные пилоты имеют в своем архиве «уши».
Например, наш «Садко Next» перевернулся этой зимой на ралли «Африка Эко Рейс». Поломались сильно. У многих были сомнения, что после таких повреждений машину вообще можно восстановить. Но «Садко Next» — машина живучая. За ночь все привели в порядок и «Садко» финишировал на Розовом озере в Дакаре…
Девятый этап пройдет по маршруту Алашань- Цзяюйгуань. Впереди — 290 км изнуряющих песков.