Назван самый быстрый серийный автомобиль

На трассе полигона Volkswagen в Эра-Лессине на севере Германии Bugatti Chiron разогнался до 490,484 км/ч. За штурвалом гиперкара был тест-пилот Энди Уоллес. Немаловажную роль в новом достижении сыграли спортивные покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2, специально разработанные для автомобилей марки Bugatti.

Шины практически идентичны штатным, входящим в начальную комплектацию спорткупе. Разница — в усиленном брекерным слое, рассчитанном на нагрузку в 5300 g. «Резина» создавалась совместно инженерами обеих марок — Bugatti и Michelin. Для испытания «автообувки» разработчикам даже пришлось задействовать космические технологии, протестировав ее на стенде для шатлов.

Кстати, недавно был поставлен еще один автомобильный мировой рекорд: культовый родстер Mazda MX-5 первого поколения смог сделать максимальное количество крутых поворотов в течение 12 часов кряду. И здесь тоже «резина» оказалась одним из важнейших компонентов для достижения цели.