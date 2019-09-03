Volkswagen начал продавать автомобили в России по-новому

Самый популярный на российском рынке немецкий автостроитель — бренд Volkswagen — запустил новый проект: он должен помочь потенциальному покупателю сделать свой выбор.

Если говорить проще, марка представила серию рекламных видеоклипов, разместив их на своем официальном YouTube-канале. Сейчас уже выложено несколько информативных роликов о Volkswagen Tiguan. 5 сентября к ним добавятся фильмы о семиместном Teramont, а 9-го — о Touareg.

Напомним, что в первом полугодии VW в отечественном рейтинге популярности замыкает пятерку лидеров с продажами в 49 771 экземпляр (+3% относительно прошлогодних показателей). Немцев обогнали LADA (174 186 автомобилей, +3%), KIA (111 605 машин, 0%), Hyundai (88 026 единиц, +1%) и Renault (64 431 авто, −9%). В ТОП-25 самых продаваемых автомобилей попали две модели производителя: Volkswagen Polo (6 строка, 27 810 штук) и Tiguan (12 позиция, 16 294 кроссовера).