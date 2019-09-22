Ралли-рейд «Ростов-2019»: КамАЗ сошел, УАЗ сломался

Фото avtovzglyad.ru
Второй день ралли Ростов закончился сенсацией — с трассы сошел экипаж «КАМАЗ МАСТЕР». Причем в аварию попал Антон Шибалов — один из лучших пилотов мира, в активе которого множество побед. В том числе — первенство в гонкеAfrica Eco Race.
Ефим Розкин

Второй день ралли «Ростов-2019» состоял из двух этапов протяженностью 165 и 93 км. Утром машины шли ровно. Организаторы хорошо подготовили трассу, причем некоторые участники утверждали, что даже чересчур хорошо. На многих развилках натянули ленточки, так что пилоты сразу видели верное направление. Штурманы скучали, а легкая жизнь, как известно, расслабляет. Но ленточек на все развилки не хватили и достаточно простые топографические задачи оказывались для команд неожиданными и машины уходили не туда. Впрочем, такие ошибки не были фатальными и экипажи оперативно возвращались на путь истинный.

– Баха «Ростов-2019» оказалась простой для штурманов и не такой уж сложной для пилотов, — комментирует гонку по просьбе портала «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Много прямиков или пологих дуг, на которых особого мастерства не нужно — жми на газ. Так что преимущество получили мощные прототипы. Настоящие, истинные спортсмены не особо любят такие трассы — хочется проявить свое мастерство. О сложности трассы косвенным образом свидетельствует расход воды, которую пьет пилот на гонке. Для примера — на ралли «Шелковый путь» каждый день мы приканчивали весь запас. Год назад в Крыму я вылезал из машины в насквозь мокром комбинезоне — так работал, что пот ручьем лил. Километраж сопоставим с ростовским, но маршруты в Крыму оказались сложными, изобиловали поворотами. Сложная навигация выматывала штурманов. Если в Ростове соревновались между собой моторы, то в Крыму — экипажи…

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, маршрут оказался не таким уж простым — перевернулся автомобиль «КАМАЗ МАСТЕР» под управлением Антона Шибанова. Место действительно опасное — с двух сторон от дороги глубокие овраги, между ними — узкая дорожка. В общем, нужно было пройти по бровке. Не удалось, хотя камазовский экипаж №302 прошел огонь, воду и медные трубы — в активе победы в самых престижных соревнованиях, несколько лет назад именно он заняли высшую ступеньку пьедестала на ралли Africa Eco Race. Машину кое-как смог вытащить другой экипаж из Набережных Челнов под управлением Эдуарда Николаева, но дальнейшее участие в соревновании оказалось невозможным для Шибанова.

И если в итоге первые две ступеньки в категории грузовиков вполне ожидаемо заняли машины «КАМАЗ МАСТЕР», то для всех стало неожиданным, что в тройку лидеров ворвался экипаж «ГАЗ Рейд Спорт». Автомобиль ГАЗ 33088 «Садко Спорт» острые языки уже давно прозвали «Хлебовозкой». Причина в том, что управляет автомобилем пилот Алексей Хлебов. И вот в Ростове он вместе со штурманом Вячеславом Гущиным все же смогл взойти на пьедестал почета. На четвертом месте у грузовиков экипаж Михаила Шкляева и Владимира Моисеева на «Садко NEXT».

При этом команда «ГАЗ Рейд Спорт» безоговорочно лидировала в категории R — «Рейд-спорт». Первое место — Алексей Игнатов и Евгений Павлов, второе — Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев, третье — Александр Семеново и Олег Нежнов. Настоящий хед-трик — весь пьедестал заняла одна команда.

Фото avtovzglyad.ru

При этом важно отметить, что в Чемпионате России обычно выступают подготовленные машины. Команда же «ГАЗ Рейд Спорт» отличается тем, что в ее автомобилях — минимум изменений: спортсмены едут на обычных узлах и агрегатах, которые используют на конвейере.

– Дело в том, что на гоночной трассе мы проверяем новые инженерные решения, оцениваем живучесть элементов, — поясняет руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. В Ростове в соревнованиях участвует «Газель NEXT» с новой пружинной подвеской. На ней едет экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова. Первое место в своей группе и четвертое в абсолютном зачете — лучшее подтверждение верности принятых изменений. Машина может развивать большую скорость на неровных дорогах. Я думаю, что в будущем все машины команды будут с пружинной подвеской. Возможно, такая подвеска появится и на обычных «Газелях».

В Ростове в соревнованиях участвовал обычный ГАЗ «Соболь» с минимальными изменениями. Как этого требуют правила соревнований, на него установили каркас безопасности и спортивные ковши-сидения. И «Соболь» прошел всю трассу без единой поломки!

А вот команде УАЗ пришлось тяжело. На пикапе УАЗ-23632 под управлением Виталия Проненко полетел мотор. Причина непонятна. Вроде бы новый двигатель, который тщательно перебирали, прошел всего три гонки…

Фото avtovzglyad.ru

Вытаскивал Виталия его однокомандник Дмитрий Рыбин на УАЗ «Патриот». Но и у этой машины вскоре отказали тормоза. В общем, если собрать из двух машин одну, то оказался бы вполне исправный автомобиль. Выбирались из степи с большим трудом. Рыбин тянул пикап Проненко на тросе, а Виталий при необходимости подтормаживал. Вот такая взаимодополняющая связка!

В группе Т3 долгое время лидировал Александр Потапов на Can-Am Maverick X3. Уже вроде бы финиш близко, но досадная поломка в ходовой части парализовала «кибитку». Экипаж с большим трудом смог восстановить работоспособность аппарата, но отлетел на третье место, а первым стал экипаж Алексея Шмотьева и Антона Власюка.

В абсолютном зачете лучшие — братья Новиковы на автомобиле G-Force BARS. На такой же машине выступал прошлогодний чемпион России в ралли-рейдах Андрей Рудской. Но его авто поломалось уже в первый день бахи «Ростов-20192», Рудской сошел с трассы и уже сейчас становится ясно, что повторить прошлогоднее достижение ему не удастся.

Но интрига остается — за Чемпионство борются лучшие гонщики России. Итог года будет подведен в Ульяновске. Именно там 18—20 октября пройдет итоговый ралли-рейд сезона «Симбирский тракт».

бездорожье, автоспорт, гонки, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, ралли
22 сентября 2019
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