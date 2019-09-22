Ралли-рейд «Ростов-2019»: КамАЗ сошел, УАЗ сломался

Второй день ралли Ростов закончился сенсацией — с трассы сошел экипаж «КАМАЗ МАСТЕР». Причем в аварию попал Антон Шибалов — один из лучших пилотов мира, в активе которого множество побед. В том числе — первенство в гонкеAfrica Eco Race.
Второй день ралли «Ростов-2019» состоял из двух этапов протяженностью 165 и 93 км. Утром машины шли ровно. Организаторы хорошо подготовили трассу, причем некоторые участники утверждали, что даже чересчур хорошо. На многих развилках натянули ленточки, так что пилоты сразу видели верное направление. Штурманы скучали, а легкая жизнь, как известно, расслабляет. Но ленточек на все развилки не хватили и достаточно простые топографические задачи оказывались для команд неожиданными и машины уходили не туда. Впрочем, такие ошибки не были фатальными и экипажи оперативно возвращались на путь истинный.
– Баха «Ростов-2019» оказалась простой для штурманов и не такой уж сложной для пилотов, — комментирует гонку по просьбе портала «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Много прямиков или пологих дуг, на которых особого мастерства не нужно — жми на газ. Так что преимущество получили мощные прототипы. Настоящие, истинные спортсмены не особо любят такие трассы — хочется проявить свое мастерство. О сложности трассы косвенным образом свидетельствует расход воды, которую пьет пилот на гонке. Для примера — на ралли «Шелковый путь» каждый день мы приканчивали весь запас. Год назад в Крыму я вылезал из машины в насквозь мокром комбинезоне — так работал, что пот ручьем лил. Километраж сопоставим с ростовским, но маршруты в Крыму оказались сложными, изобиловали поворотами. Сложная навигация выматывала штурманов. Если в Ростове соревновались между собой моторы, то в Крыму — экипажи…
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Впрочем, маршрут оказался не таким уж простым — перевернулся автомобиль «КАМАЗ МАСТЕР» под управлением Антона Шибанова. Место действительно опасное — с двух сторон от дороги глубокие овраги, между ними — узкая дорожка. В общем, нужно было пройти по бровке. Не удалось, хотя камазовский экипаж №302 прошел огонь, воду и медные трубы — в активе победы в самых престижных соревнованиях, несколько лет назад именно он заняли высшую ступеньку пьедестала на ралли Africa Eco Race. Машину кое-как смог вытащить другой экипаж из Набережных Челнов под управлением Эдуарда Николаева, но дальнейшее участие в соревновании оказалось невозможным для Шибанова.
И если в итоге первые две ступеньки в категории грузовиков вполне ожидаемо заняли машины «КАМАЗ МАСТЕР», то для всех стало неожиданным, что в тройку лидеров ворвался экипаж «ГАЗ Рейд Спорт». Автомобиль ГАЗ 33088 «Садко Спорт» острые языки уже давно прозвали «Хлебовозкой». Причина в том, что управляет автомобилем пилот Алексей Хлебов. И вот в Ростове он вместе со штурманом Вячеславом Гущиным все же смогл взойти на пьедестал почета. На четвертом месте у грузовиков экипаж Михаила Шкляева и Владимира Моисеева на «Садко NEXT».
При этом команда «ГАЗ Рейд Спорт» безоговорочно лидировала в категории R — «Рейд-спорт». Первое место — Алексей Игнатов и Евгений Павлов, второе — Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев, третье — Александр Семеново и Олег Нежнов. Настоящий хед-трик — весь пьедестал заняла одна команда.
При этом важно отметить, что в Чемпионате России обычно выступают подготовленные машины. Команда же «ГАЗ Рейд Спорт» отличается тем, что в ее автомобилях — минимум изменений: спортсмены едут на обычных узлах и агрегатах, которые используют на конвейере.
– Дело в том, что на гоночной трассе мы проверяем новые инженерные решения, оцениваем живучесть элементов, — поясняет руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. В Ростове в соревнованиях участвует «Газель NEXT» с новой пружинной подвеской. На ней едет экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова. Первое место в своей группе и четвертое в абсолютном зачете — лучшее подтверждение верности принятых изменений. Машина может развивать большую скорость на неровных дорогах. Я думаю, что в будущем все машины команды будут с пружинной подвеской. Возможно, такая подвеска появится и на обычных «Газелях».
В Ростове в соревнованиях участвовал обычный ГАЗ «Соболь» с минимальными изменениями. Как этого требуют правила соревнований, на него установили каркас безопасности и спортивные ковши-сидения. И «Соболь» прошел всю трассу без единой поломки!
А вот команде УАЗ пришлось тяжело. На пикапе УАЗ-23632 под управлением Виталия Проненко полетел мотор. Причина непонятна. Вроде бы новый двигатель, который тщательно перебирали, прошел всего три гонки…
Вытаскивал Виталия его однокомандник Дмитрий Рыбин на УАЗ «Патриот». Но и у этой машины вскоре отказали тормоза. В общем, если собрать из двух машин одну, то оказался бы вполне исправный автомобиль. Выбирались из степи с большим трудом. Рыбин тянул пикап Проненко на тросе, а Виталий при необходимости подтормаживал. Вот такая взаимодополняющая связка!
В группе Т3 долгое время лидировал Александр Потапов на Can-Am Maverick X3. Уже вроде бы финиш близко, но досадная поломка в ходовой части парализовала «кибитку». Экипаж с большим трудом смог восстановить работоспособность аппарата, но отлетел на третье место, а первым стал экипаж Алексея Шмотьева и Антона Власюка.
В абсолютном зачете лучшие — братья Новиковы на автомобиле G-Force BARS. На такой же машине выступал прошлогодний чемпион России в ралли-рейдах Андрей Рудской. Но его авто поломалось уже в первый день бахи «Ростов-20192», Рудской сошел с трассы и уже сейчас становится ясно, что повторить прошлогоднее достижение ему не удастся.
Но интрига остается — за Чемпионство борются лучшие гонщики России. Итог года будет подведен в Ульяновске. Именно там 18—20 октября пройдет итоговый ралли-рейд сезона «Симбирский тракт».