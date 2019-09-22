Ралли-рейд «Ростов-2019»: КамАЗ сошел, УАЗ сломался

Второй день ралли «Ростов-2019» состоял из двух этапов протяженностью 165 и 93 км. Утром машины шли ровно. Организаторы хорошо подготовили трассу, причем некоторые участники утверждали, что даже чересчур хорошо. На многих развилках натянули ленточки, так что пилоты сразу видели верное направление. Штурманы скучали, а легкая жизнь, как известно, расслабляет. Но ленточек на все развилки не хватили и достаточно простые топографические задачи оказывались для команд неожиданными и машины уходили не туда. Впрочем, такие ошибки не были фатальными и экипажи оперативно возвращались на путь истинный.

– Баха «Ростов-2019» оказалась простой для штурманов и не такой уж сложной для пилотов, — комментирует гонку по просьбе портала «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Много прямиков или пологих дуг, на которых особого мастерства не нужно — жми на газ. Так что преимущество получили мощные прототипы. Настоящие, истинные спортсмены не особо любят такие трассы — хочется проявить свое мастерство. О сложности трассы косвенным образом свидетельствует расход воды, которую пьет пилот на гонке. Для примера — на ралли «Шелковый путь» каждый день мы приканчивали весь запас. Год назад в Крыму я вылезал из машины в насквозь мокром комбинезоне — так работал, что пот ручьем лил. Километраж сопоставим с ростовским, но маршруты в Крыму оказались сложными, изобиловали поворотами. Сложная навигация выматывала штурманов. Если в Ростове соревновались между собой моторы, то в Крыму — экипажи…