Africa Eco Race-2020: самый страшный день №1

Ралли сместилось на северо-восток Мавритании и проходит неподалеку от границы с Западной Сахарой. Места не самые спокойные. Военные действия здесь идут уже четверть века подряд. То затухая, то вспыхивая вновь. Сейчас все спокойно, но непосредственно к границе лучше не приближаться. Там множество минных полей, которые никто не собирается ликвидировать.
Территория Западной Сахары спорная. Там проживает чуть больше трехсот тысяч человек, но претендует на эту землю Марокко, Мавритания и далеко не всеми признанная Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Представители последней встречали нас на границе с плакатом и вручали листовки, из которых следовало, что они потомки исконно живущего в Сахаре населения, и им надо дать возможность спокойно жить на своей земле. Да мы не против, путь живут, где хотят и как хотят. Совершенно нет желания быть участником распрей на чужом континенте.
Беднота кругом страшная. Стоит заехать в поселок, как на дорогу высыпает куча детей, которые машут руками и кричат: Каду, каду. По-французски «каду» означает «подарок». Мы даем им наши сухпайки, но удовольствия от такой помощи немного. Я видел, как из-за наших подарков разгорались драки, эти нищенские подачки вырывали друг у друга.
Вообще атмосфера кругом не радужная. Нас предупредили о повальном воровстве, поэтому двери машины держим закрытыми, да и окна стараемся прикрывать в населенных пунктах.
Ходят страшные рассказы о гонках прошлых лет. Якобы бывали случаи, когда родители, с целью получения компенсации, намеренно толкали своих детей под машины иностранцев. При нас, к счастью, такого не было.
Несмотря на катастрофическое экономическое положение страны и страшную коррупцию в ней, дороги в Мавритании хорошие. Возможна причина в том, что климат теплый, нет перехода из плюса в минус и образования льда в трещинах асфальта. Но здесь другая напасть — песок. Дует ветер, метет настоящая поземка из песка, на дороге образуются переметы. Причем достаточно высокие — с полметра. Именно из-за этих переметов сегодняшний 400-километровый перегон машин сопровождения оказался не таким уж простым. Часто приходилось оттормаживаться перед препятствием и аккуратно переезжать через него.
Но мы все же ехали по асфальту, а экипажи гнали непосредственно по пустыне.
– Мы стартовали в девять утра и приехали уже затемно, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Этап действительно очень тяжелый. Много машин застряло, кое-кому мы смогли помочь. В условиях гонки нет возможности остановиться и подсобить каждому, как бы ты этого ни хотел. Сегодня проскочил мимо нескольких мотоциклистов. Лежат у мотоцикла в изнемождении, даже не встают, только показывают большой палец — что у них все в порядке. Мы едем дальше.
Экипажи на «ГАЗ Садко» NEXT прибыли практически одновременно, потратив на прохождение этапа по 10 часов. Это очень хороший показатель, по результатам сегодняшнего дня экипаж Болеслава Левицкого и Станислава Долгова оказался 16-м, а Алексея Хлебова и Александра Лагуты — 17-м.
– Пески интересные, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Болеслав Левицкий. Разная структура, поэтому периодически приходилось менять тактику. Непростым оказался каменистый участок, где валялись большие валуны, размером с бычью голову. «ГАЗ Садко» NEXT — машина очень проходимая и клиренс высокий. Но даже на такой машине большие валуны нужно объезжать. В общем рулежка была тяжелая, вымотались все конкретно.
Российский экипаж Алексея Титова и Дмитрия Павлова на Ford Raptor приехал только 26-м, но все же удержался в десятке лучших в общем результате гонки.
Мавританские пески сыграли злую шутку с лидером гонки — бельгийским экипажем Игоря Бувенса на IVECO. Вечером они так и не появились в бивуаке. В положенное время прохождения этапа они уже не уложились. Остается открытым вопрос — поспеют ли они к старту. Этот день стал очень тяжелым для эвакуаторов и оперативно вытащить всех застрявших в песках просто нереально.
Впрочем, сегодня я услышал очень любопытное мнение одного бывалого гонщика:
– Ночь в песках — это хорошо. Проведенная в Сахаре ночь очень хорошо развивает мозги пилота!
Да, большой ралли-марафон — это настоящая шахматная партия, в ходе которой нужно верно распределить силы. Выиграл несколько секунд и поломал машину — потери сразу же исчисляются в минутах, а то и в часах. Именно по этой причине по результатам марафона некоторые любители показывают более высокий результат, чем профессионалы высокого уровня. Дело в том, что последние соревнуются между собой и вынуждены рисковать. А Фортуна — дама переменчивая. Сегодня благоволит тебе, а завтра отворачивается.
Следующий этап будет не менее сложным, чем сегодняшний. Жан-Луи Шлессер всю жизнь провел в автомобильных ралли, наколесил по пустыне десятки тысяч километров. Он знает о пустыне все. И на брифинге он вновь сказал:
– Завтра будет очень тяжело и очень жарко. На бивуак вернутся не все. Берите воду с избытком. Если застрянете, то с водой вы выживете. А без нее — не факт, — подбодрил Жан-Луи Шлессер.
Старые стишки о том, что «без воды и ни туды и ни сюды» приобретают здесь, в Сахаре, совсем иной оттенок…