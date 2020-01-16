Africa Eco Race-2020: самый страшный день №1

Ралли сместилось на северо-восток Мавритании и проходит неподалеку от границы с Западной Сахарой. Места не самые спокойные. Военные действия здесь идут уже четверть века подряд. То затухая, то вспыхивая вновь. Сейчас все спокойно, но непосредственно к границе лучше не приближаться. Там множество минных полей, которые никто не собирается ликвидировать.

Территория Западной Сахары спорная. Там проживает чуть больше трехсот тысяч человек, но претендует на эту землю Марокко, Мавритания и далеко не всеми признанная Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Представители последней встречали нас на границе с плакатом и вручали листовки, из которых следовало, что они потомки исконно живущего в Сахаре населения, и им надо дать возможность спокойно жить на своей земле. Да мы не против, путь живут, где хотят и как хотят. Совершенно нет желания быть участником распрей на чужом континенте.

Беднота кругом страшная. Стоит заехать в поселок, как на дорогу высыпает куча детей, которые машут руками и кричат: Каду, каду. По-французски «каду» означает «подарок». Мы даем им наши сухпайки, но удовольствия от такой помощи немного. Я видел, как из-за наших подарков разгорались драки, эти нищенские подачки вырывали друг у друга.

Вообще атмосфера кругом не радужная. Нас предупредили о повальном воровстве, поэтому двери машины держим закрытыми, да и окна стараемся прикрывать в населенных пунктах.